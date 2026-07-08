हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडAwarapan 2: 12 साल के कड़े स्ट्रगल के बाद रातोंरात हुए पॉपुलर, जानिए कौन हैं 'वे जुनून' के सिंगर सुबोध शर्मा?

Awarapan 2: 12 साल के कड़े स्ट्रगल के बाद रातोंरात हुए पॉपुलर, जानिए कौन हैं 'वे जुनून' के सिंगर सुबोध शर्मा?

Who Is Subodh Sharma: 'आवारापन 2' के गाने 'वे जूनून' और इसके सिंगर की आवाज को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. आइए जानते हैं कि आखिर ये मखमली और सुरीली आवाज किसकी है?

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 08 Jul 2026 11:44 AM (IST)
Preferred Sources

Who Is Subodh Sharma: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता इमरान हाशमी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'आवारापन 2' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. साल 2025 में फिल्म अपने ऐलान के बाद से ही लगातार चर्चाओं में हैं. इसके टीजर को भी दर्शकों ने पसंद किया था और अब इसका पहला गाना 'वे जूनून' भी आ चुका है. आते ही ये गाना छा गया है. इसके बोल और म्यूजिक के साथ लोग सिंगर की आवाज को भी काफी पसंद कर रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि ये गाना किसने गाया है?

सुबोध शर्मा ने गाया 'वे जूनून'

आवारापन 2 के पहले गाने 'वे जूनून' को सोनी म्यूजिक इंडिया ने यूट्यूब पर 7 जुलाई 2026 को रिलीज किया था. एक दिन में ही गाने को 9 मिलयन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. इसमें इमरान हाशमी और दिशा पत्नी की केमिस्ट्री के साथ-साथ लोग इसके सिंगर के भी दीवाने हो गए हैं. इस गाने को सुबोध शर्मा ने अपनी आवाज दी है.

ये भी पढ़ें: 'ये किसने कहा...' सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस के दावे पर हेमा मालिनी बोलीं- हमें बहुत कम पैसे मिलते थे

कौन हैं सुबोध शर्मा?

बता दें कि वे जूनून के जरिए सुबोध शर्मा ने अपने प्लेबैक सिंगिंग करियर की शुरुआत की है. डेब्यू के साथ ही वो छा गए हैं. उनके पिता कंपोजर और कवि पंडित पृथ्वी राज शर्मा हैं. पिता के कवि और म्यूजिक कंपोजर होने के चलते सुबोध को भी शुरू से ही संगीत का शौक रहा. उन्होंने पिता से कम उम्र में ही संगीत सीखना शूर कर दिया था.

12 साल के कड़े संघर्ष के बाद मिली पहचान

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के लिए सुबोध करीब 12 साल पहले 'मायानगरी' मुंबई आ गए थे. इस दौरान वो असिस्टेंट और म्यूज़िशियन के रूप में काम करते रहे. उन्होंने सही वक्त का इंतजार किया और एक दशक से ज्यादा वक्त के बाद अब वो सुर्खियों में हैं. 12 साल की कड़ी मेहनत और संघर्ष अब सफलता और लोकप्रियता में बदल चुका है. लंबे इंतजार के बाद सुबोध लोगों के दिलों में  और जुबां पर हैं.

ये भी पढ़ें: धर्मेंद्र ने अपनी मौत से पहले परिवार को क्या दी थी आखिरी सलाह? हेमा मालिनी ने किया खुलासा, सनी- बॉबी को लेकर कह दी ऐसी बात

इंस्टाग्राम वीडियो ने बदली किस्मत

सुबोध अक्सर अपनी आवाज में गाने गाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते रहते थे. एक सूत्र ने बताया कि उनका एक वीडियो एक बार प्रोड्यूसर विशेष भट्ट तक पहुंचा. उन्होंने उनकी आवाज को सुना और उनसे प्रभावित होकर प्रोड्यूसर ने सुबोध को 'आवारापन' के लिए साइन कर लिया. नतीजा ये रहा कि अपने पहले गाने के साथ ही सुबोध ने लाखों लोगों को अपना दीवाना बना लिया है. 

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 08 Jul 2026 11:44 AM (IST)
Tags :
Who Is Subodh Sharma Subodh Sharma
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Awarapan 2: 12 साल के कड़े स्ट्रगल के बाद रातोंरात हुए पॉपुलर, जानिए कौन हैं 'वे जुनून' के सिंगर सुबोध शर्मा?
12 साल के कड़े स्ट्रगल के बाद रातोंरात हुए पॉपुलर, जानिए कौन हैं 'वे जुनून' के सिंगर सुबोध शर्मा?
बॉलीवुड
'अतीत की दर्दनाक कहानियां सुनाना बंद न करें', Satluj को बैन करने पर गुल पनाग का फूटा गुस्सा, अनुराग कश्यप बोले- 'पायरेटेड वर्जन ही देखो'
'अतीत की दर्दनाक कहानियां सुनाना बंद न करें', 'सतलुज' को बैन करने पर भड़कीं गुल पनाग
बॉलीवुड
Alpha BO Collection Day 5: आलिया भट्ट की 'अल्फा' ने मंगलवार को दिखाई तेजी, कमा डाले करोड़ों, जानें- 5 दिनों में कितना वसूला बजट?
'अल्फा' ने मंगलवार को दिखाई तेजी, कमा डाले करोड़ों, जानें- 5 दिनों में कितना वसूला बजट?
बॉलीवुड
Queen 2 पर लीगल केस में JioStar ने दी सफाई, कहा- यह एक ओरिजिनल कहानी है, किसी और का हक नहीं
Queen 2 पर लीगल केस में JioStar ने दी सफाई, कहा- ओरिजिनल कहानी है, किसी और का हक नहीं
Advertisement

वीडियोज

Mumbai Rains: हर तरफ से 'कटा', मुंबई बना टापू! |ABPLIVE
Sansani: ट्रेन के आरक्षित डिब्बे में चलता-फिरता जंगल? | Nagpur
Breaking | Wayanad Landslide | Kerala: वायनाड में पहाड़ से उतरी तबाही! | Rain Alert | ABP News
Ram Mandir Chori Update | Janhit: चंपत ने बताया..चढ़ावा किसने चुराया? | UP News | Ayodhya | SIT
Rain Fury : मानसून की मार,सैलाब ही सैलाब!| Mumbai Weather Red Alert | Flood News | Delhi | China
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'भाग सकते हैं, छिप नहीं सकते', जम्मू कश्मीर के शोपियां में मारा गया लश्कर कमांडर जाकिर गनी, सुरक्षाबलों को मिली बड़ी कामयाबी
'भाग सकते हैं, छिप नहीं सकते', जम्मू कश्मीर के शोपियां में मारा गया लश्कर कमांडर जाकिर गनी
महाराष्ट्र
Maharashtra Rain Live: भारी बारिश में मुंबई की 2 झीलें ओवरफ्लो, गोदावरी का जलस्तर बढ़ा, वसई में रेल सेवा बाधित
Live: भारी बारिश में मुंबई की 2 झीलें ओवरफ्लो, गोदावरी का जलस्तर बढ़ा, वसई में रेल सेवा बाधित
विश्व
मेलोनी पर डोनाल्ड ट्रंप के बदले सुर, तुर्किए पहुंचकर की इटली PM की तारीफ, कहा- 'वो मुझे बहुत पसंद, लेकिन...'  
मेलोनी को लेकर ट्रंप के बदले सुर, तुर्किए पहुंचकर की इटली PM की तारीफ, कहा- 'वो मुझे बहुत पसंद, लेकिन...'  
क्रिकेट
टीम इंडिया की हार के बीच छाए एमएस धोनी, मैच के बाद फैंस ने घेरा; VIDEO वायरल
टीम इंडिया की हार के बीच छाए एमएस धोनी, मैच के बाद फैंस ने घेरा; VIDEO वायरल
विश्व
ईरान नहीं बेच पाएगा दुनिया को तेल, गुस्से में ट्रंप ने लिया बड़ा फैसला, फिर लगाया प्रतिबंध
ईरान नहीं बेच पाएगा दुनिया को तेल, गुस्से में ट्रंप ने लिया बड़ा फैसला, फिर लगाया प्रतिबंध
बॉलीवुड
अंशुला-रोहन के वेडिंग रिसेप्शन में उमड़े बॉलीवुड सितारे, गोल्डन कलर की कांजीवरम साड़ी और मांग टीका लगाए रेखा ने लूटी महफिल
अंशुला-रोहन के वेडिंग रिसेप्शन में उमड़े बॉलीवुड सितारे, गोल्डन कलर की कांजीवरम साड़ी में रेखा ने लूटी महफिल
इंडिया
Explained: अब गैर-मुस्लिम से शादी के लिए वक्फ की इजाजत जरूरी! क्या बोर्ड में 2 हिंदुओं को शामिल करने की यही वजह?
गैर-मुस्लिम से शादी के लिए वक्फ की इजाजत जरूरी! क्या बोर्ड में 2 हिंदुओं को जोड़ने की यही वजह?
ऑटो
500 KM से ज्यादा रेंज, महाराष्ट्र सरकार ने एक साथ खरीदीं 57 इलेक्ट्रिक कारें, ये है प्लान
500 KM से ज्यादा रेंज, महाराष्ट्र सरकार ने एक साथ खरीदीं 57 इलेक्ट्रिक कारें, ये है प्लान
ENT LIVE
Sohail Khan ने बताया, Salim Khan की हालत थी बेहद गंभीर
Sohail Khan ने बताया, Salim Khan की हालत थी बेहद गंभीर
ENT LIVE
Double Meaning Joke के बाद Gauahar Khan की Instagram Story हुई वायरल
Double Meaning Joke के बाद Gauahar Khan की Instagram Story हुई वायरल
ABP NEWS
नकली दुर्घटना, असली चोर।
नकली दुर्घटना, असली चोर।
ABP NEWS
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
ABP NEWS
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
Embed widget