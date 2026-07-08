12 साल के कड़े स्ट्रगल के बाद रातोंरात हुए पॉपुलर, जानिए कौन हैं 'वे जुनून' के सिंगर सुबोध शर्मा?

Who Is Subodh Sharma: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता इमरान हाशमी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'आवारापन 2' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. साल 2025 में फिल्म अपने ऐलान के बाद से ही लगातार चर्चाओं में हैं. इसके टीजर को भी दर्शकों ने पसंद किया था और अब इसका पहला गाना 'वे जूनून' भी आ चुका है. आते ही ये गाना छा गया है. इसके बोल और म्यूजिक के साथ लोग सिंगर की आवाज को भी काफी पसंद कर रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि ये गाना किसने गाया है?

सुबोध शर्मा ने गाया 'वे जूनून'

आवारापन 2 के पहले गाने 'वे जूनून' को सोनी म्यूजिक इंडिया ने यूट्यूब पर 7 जुलाई 2026 को रिलीज किया था. एक दिन में ही गाने को 9 मिलयन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. इसमें इमरान हाशमी और दिशा पत्नी की केमिस्ट्री के साथ-साथ लोग इसके सिंगर के भी दीवाने हो गए हैं. इस गाने को सुबोध शर्मा ने अपनी आवाज दी है.

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कौन हैं सुबोध शर्मा?

बता दें कि वे जूनून के जरिए सुबोध शर्मा ने अपने प्लेबैक सिंगिंग करियर की शुरुआत की है. डेब्यू के साथ ही वो छा गए हैं. उनके पिता कंपोजर और कवि पंडित पृथ्वी राज शर्मा हैं. पिता के कवि और म्यूजिक कंपोजर होने के चलते सुबोध को भी शुरू से ही संगीत का शौक रहा. उन्होंने पिता से कम उम्र में ही संगीत सीखना शूर कर दिया था.

12 साल के कड़े संघर्ष के बाद मिली पहचान

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के लिए सुबोध करीब 12 साल पहले 'मायानगरी' मुंबई आ गए थे. इस दौरान वो असिस्टेंट और म्यूज़िशियन के रूप में काम करते रहे. उन्होंने सही वक्त का इंतजार किया और एक दशक से ज्यादा वक्त के बाद अब वो सुर्खियों में हैं. 12 साल की कड़ी मेहनत और संघर्ष अब सफलता और लोकप्रियता में बदल चुका है. लंबे इंतजार के बाद सुबोध लोगों के दिलों में और जुबां पर हैं.

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इंस्टाग्राम वीडियो ने बदली किस्मत

सुबोध अक्सर अपनी आवाज में गाने गाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते रहते थे. एक सूत्र ने बताया कि उनका एक वीडियो एक बार प्रोड्यूसर विशेष भट्ट तक पहुंचा. उन्होंने उनकी आवाज को सुना और उनसे प्रभावित होकर प्रोड्यूसर ने सुबोध को 'आवारापन' के लिए साइन कर लिया. नतीजा ये रहा कि अपने पहले गाने के साथ ही सुबोध ने लाखों लोगों को अपना दीवाना बना लिया है.