'अल्फा' ने मंगलवार को दिखाई तेजी, कमा डाले करोड़ों, जानें- 5 दिनों में कितना वसूला बजट?

आलिया भट्ट और शरवरी की फीमेल स्पाई-एक्शन थ्रिलर 'अल्फा' ने ओपनिंग वीकेंड पर शानदार परफॉर्म किया था लेकिन वीकडेज में एंट्री करने के बाद इसका बॉक्स ऑफिस पर मुश्किल समय शुरू हो गया है। पहले सोमवार को इसकी कमाई में 50% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की गई थी. चलिए यहां इसके मंगलवार यानी 5वें दिन के कलेक्शन के आंकड़े जानते हैं.

'अल्फा' ने 5वें दिन कितनी की कमाई?

वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की लेटेस्ट फीमेल लीड फिल्म 'अल्फा' बॉक्स ऑफिस पर खास परफॉर्म नहीं कर पा रही है. इसे क्रिटिक्स से मिले खराब रिव्यू और सोशल मीडिया पर फैली निगेटिविटी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है. हालांकि इसने जहां 9.25 करोड़ से ओपनिंग की थी तो वीकेंड पर भी इसने कमाई में तेजी दिखाई और शनिवार को जहां इसने 11.50 करोड़ कमाए तो संडे को 13.25 करोड़ बटोरे. हालांकि पहले मंडे को इसकी कमाई में मंदी आई और इसने 3.85 करोड़ की कमाई की.

अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'अल्फा' ने रिलीज के 5वें दिन यानी पहले मंगलवार को 4.25 करोड़ कमाए हैं.

इसी के साथ 'अल्फा' की भारत में 5 दिनों की नेट कमाई अब 42.10 करोड़ रुपये हो गई है.

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'अल्फा' ने 5 दिन में कितना वसूल लिया बजट

'अल्फा' वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म बनने की राह पर है. वीकडेज में तो इसकी कलेक्शन में भारी गिरावट आ रही है. हालांकि मंगलवार को इसके कलेक्शन में तेजी भी देखी गई. इन सबके बीच इसके बजट की बात करें तो ये 100 करोड़ की लागत में बनी है और इसने रिलीज के 5 दिनों में 42.10 करोड़ कमाए हैं. यानी इसने अपना अभी 42.1 फीसदी बजट वसूल किया है. अब देखने वाली बात होगी कि ये अपनी पूरी लागत वसूल कर पाती है या नहीं.

'अल्फा' के बारे में

अल्फा वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल लीड फिल्म है. इसमें आलिया भट्ट, शरवरी वाघ, बॉबी देओल और अनिल कपूर ने अहम रोल प्ले किया है. फिल्म का निर्देशन शिव रवैल ने किया है और ये सिनेमाघरों में 3 जुलाई को रिलीज हुई है.

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