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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडधर्मेंद्र ने अपनी मौत से पहले परिवार को क्या दी थी आखिरी सलाह? हेमा मालिनी ने किया खुलासा, सनी- बॉबी को लेकर कह दी ऐसी बात

धर्मेंद्र ने अपनी मौत से पहले परिवार को क्या दी थी आखिरी सलाह? हेमा मालिनी ने किया खुलासा, सनी- बॉबी को लेकर कह दी ऐसी बात

Hema Malini Revealed Dharmendra Advice To Family: हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू में बताया कि अपनी मौत से पहले धर्मेंद्र ने परिवार को क्या आखिरी सलाह दी थी? उन्होंने सनी देओल और बॉबी पर भी बात की.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 08 Jul 2026 08:40 AM (IST)
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धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे प्यारी जोडियों में से एक थी. पिछले साल धर्मेंद्र ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था. वहीं दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी ने हाल ही में अपने दिवंगत पति धर्मेंद्र को लेकर बात की. साथ ही उन्होंने खुलासा किया कि उनके पति की आखिरी इच्छा क्या थी?

हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र की अंतिम इच्छा का खुलासा किया
हिंदी रश से बात करते हुए हेमा मालिनी ने खुलासा किया कि धर्मेंद्र चाहते थे कि बिजी लाइफ के बावजूद परिवार का हर सदस्य एक-दूसरे से जुड़ा रहे. उन्होंने कहा, "उन्होंने मुझसे यही कहा था कि परिवार के साथ रहो, हमेशा साथ रहो. चाहे जो भी काम हो, परिवार को प्रायोरिटी देनी चाहिए.'

 

 
 
 
 
 
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सनी और बॉबी को लेकर हेमा ने क्या कहा?
अभिनेत्री ने सनी देओल और बॉबी देओल के साथ अपने रिश्ते के बारे में भी बात की. उन्हें "शानदार लड़के" बताते हुए हेमा ने कहा कि परिवार के बीच गहरा रिश्ता है, हालांकि वे ऐसे पलों को निजी रखना पसंद करते हैं. बॉलीवुड की 'ड्रीम गर्ल' ने कहा, "बॉबी और सनी बहुत अच्छे लड़के हैं. सनी बहुत प्यारा है और बॉबी भी बहुत अच्छा है. हम हमेशा साथ रहते हैं. हम प्रचार नहीं करते. हमारे बीच एक मजबूत रिश्ता है. हम एक हैप्पी फैमिली हैं.  "

हेमा ने आगे बताया कि धर्मेंद्र कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ को स्पॉटलाइट में लाने में कंफर्टेबल महसूस नहीं करते थे. उनके मुताबिक, वे हमेशा पारिवारिक मामलों को पब्लिक की नजरों से दूर रखना पसंद करते थे और निजी तौर पर अपने रिश्तों को संजोने पर ध्यान देते थे.

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पिछले साल हुआ था धर्मेंद्र का निधन
बता दें कि पिछले साल धर्मेंद्र का निधन उनके 90वें जन्मदिन से कुछ दिन पहले हो गया था. उम्र से जुड़ी बीमारी के कारण 24 नवंबर, 2026 को धर्मेंद्र ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था. उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और बाद में आगे के इलाज के लिए घर वापस लाया गया था. अपने परिवार के बीच घर पर ही उनका निधन हुआ.

हाल ही में, सिनेमा के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया. यह सम्मान उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने ग्रहण किया.  हालांकि सनी देओल, बॉबी देओल और ईशा देओल में से कोई भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ, लेकिन हेमा और धर्मेंद्र की बेटी अहाना अपने पति के साथ परिवार को रिप्रेजेंट करती दिखी थीं.

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Published at : 08 Jul 2026 08:37 AM (IST)
Tags :
Dharmendra Sunny Deol Bobby Deol Hema Malini
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