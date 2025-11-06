कभी नहीं बन पाईं ये 6 फिल्में, अगर रिलीज हो जातीं तो बॉक्स ऑफिस पर तबाही उठती

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऐसा कई बार हुआ जहां मेकर्स और स्टार्स के बीच टकराव के वजह से उन्हें करोड़ों का नुकसान हुआ. कभी कानूनी लड़ाई तो कभी आपसी मतभेद की वजह से ये फिल्में बनते-बनते रह गईं और कभी थिएटर्स में इनकी एंट्री ही नहीं हो पाई. यहां जानिए उन फिल्मों के बारे में.

कानूनी पचड़ों में फंसी थी अमिताभ बच्चन की ये फिल्म

शूजीत सरकार हिंदी सिनेमा जगत के शहंशाह यानी अमिताभ बच्चन के साथ फिलोसॉफिकल ड्रामा 'शू बाइट' बना रहे थे. फिल्म की कहानी एक आदमी और 60 की उम्र में उसकी जीवन की दशा पर आधारित थी. लेकिन यूटीवी और परसेप्ट पिक्चर कंपनी की कानूनी लड़ाई की वजह से ये फिल्म कभी थिएटर्स तक पहुंच ही नहीं पाई.



क्रिएटिव डिफरेंस और कास्टिंग बनी 'शुद्धि' के रास्ते का कांटा

करण जौहर ने अपनी फिल्म 'शुद्धि' का अनाउंसमेंट 2013 में किया था. लेकिन इस मेजर अनाउंसमेंट के बाद कई बार स्टारकास्ट और शूटिंग डेट्स के बदलाव की खबरें आने लगीं. कभी ऋतिक रोशन, फिर सलमान खान तो कभी वरुण धवन का इस फिल्म के साथ जुड़ता गया. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इन सभी उलझनों के बाद 2015 करण जौहर ने शुद्धि छोड़ 'ए दिल है मुश्किल' बनाने पर फोकस शुरू किया.



कंगना रनौत ने चोरी की स्क्रिप्ट?

कई सालों पहले केतन मेहता ने कंगना रनौत के साथ अपनी फिल्म रानी महल का अनाउंसमेंट किया था. इस फिल्म में हसीना को लीड किरदार मिला. लेकिन बाद में केतन मेहता ने कंगना रनौत पर मणिकर्णिका के लिए उनकी स्क्रिप्ट कॉपी करने का आरोप लगाया. लंबे समय तक दोनों के बीच कानूनी लड़ाई चली और आखिरकार ये फिल्म भी थिएटर्स में आने से चूक गई.



सलमान और शाहरुख की आपसी मतभेद ने करवाया करोड़ों का घाटा

1995 में किंग खान और भाईजान की फिल्म 'करण अर्जुन' पर्दे पर रिलीज हुई. इस फिल्म की दर्शकों ने इतना पसंद किया कि मेकर्स ने इसका सीक्वल भी प्लान कर लिया था. लेकिन दोनों स्टार्स के बीच उस वक्त इंटेंस कोल्ड वॉर चल रहा था कि दोनों एक साथ एक ही फिल्म में काम नहीं करते. आखिरकार फैंस के इस रियूनियन के ख्वाब पर ईगो हावी हो गया.



हादसे की वजह से टली सलमान–संजय की फिल्म

मशहूर फिल्ममेकर मुकुल आनंद सलमान खान और संजय दत्त के साथ 'दस' बना रहे थे. लेकिन शूटिंग के बीच में ही उनकी अचानक मौत की खबर ने पूरी इंडस्ट्री को सदमें में डाल दिया था. डायरेक्टर के निधन के बाद प्रोड्यूसर्स के बीच भी अनबन शुरू हो गई. इसके बाद 'दस' की कहानी को भी वहीं दफना दिया गया.



बजट के इश्यू ने बनने नहीं दी भारत की पहली टाइम ट्रैवल फिल्म

1992 में शेखर कपूर ने आमिर खान, रवीना टंडन और रेखा के साथ अपनी साई-फाई फिल्म टाइम मशीन का अनाउंसमेंट किया था. ये मूवी भारत की पहली टाइम ट्रैवल फिल्म बनने वाली थी. लेकिन बजट की कमी के वजह से इसे स्थगित कर दिया गया. फिल्म की कहानी एंटरटेनिंग के साथ इमोशनल भी थी. टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक बजट के साथ क्रिएटिव डिफरेंस और प्रोडक्शन में देरी के वजह से भी फिल्म बन नहीं पाई.