सिनेमाघरों में इन दिनों बॉलीवुड से लेकर साउथ की कई फिल्मों के बीच तगड़ा मुकाबला हो रहा है. ये फिल्में अलग-अलग जॉनर की हैं और बॉक्स ऑफिस पर कमाई के लिए जंग लड़ रह है. इनमें नई रिलीज बाहुबली द एपिक, द ताज स्टोरी, मास जथारा से लेकर कुछ हफ्तों पुरानी थामा, एक दीवाने की दीवानियत और कांतारा चैप्टर 1 शामिल हैं. जानते हैं इन फिल्मों में से किसने बुधवार, 5 नवंबर को टिकट खिड़की पर धड़ाधड़ नोट छापे.

‘बाहुबली द एपिक’ ने बुधवार को कितनी की कमाई?

एसएस राजामौली की दो फिल्मों के री-मास्टर्ड कंबाइंड वर्जन, ‘बाहुबली द एपिक’ ने शुरुआत अच्छी की थी. लेकिन वीकडेज में इसकी कमाई में गिरावट देखी जा रही है. हालांकि रिलीज के 6 दिन में इसने ठीक-ठाक कमाई कर ली है. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इस एक्शन एपिक फिल्म ने प्रीमियर शो से 1.15 करोड़, ओपनिंग डे पर 9.65 करोड़, दूसरे दिन 7.25 करोड़, तीसरे दिन 6.3 करोड़, चौथे दिन 1.85 करोड़, पांचवें दिन 1.95 करोड़ कमाए.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘बाहुबली द एपिक’ ने बुधवार को यानी 6ठे दिन 1.50 करोड़ कमाए हैं.

इसी के साथ ‘बाहुबली द एपिक’ की 6 दिनों की कुल कमाई अब 1.50 करोड़ रुपये हो गई है.

द ताज स्टोरी ने बुधवार को कितनी की कमाई?

काफी विवादों के बाद, परेश रावल की फिल्म' शुक्रवार, 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी. हालांकि ये बॉक्स ऑफिस पर खास परफॉर्म नहीं कर पाई है. अब द ताज स्टोरी, अपने पहले हफ़्ते का सफ़र खत्म करने के करीब है. 1 करोड़ से खाता खोलने वाली इस फिल्म की कमाई में वीकडेज में गिरावट देखी गई. वहीं इंडस्ट्री ट्रैकर Sacnilk के मुताबिक, द ताज स्टोरी ने भारत में छठे दिन यानी बुधवार को 1.60 करोड़ की कमाई की है. इसी के साथ द ताज स्टोरी की 6 दिनों की कुल कमाई अब 10.10 करोड़ रुपये हो गई है.

मास जथारा ने बुधवार को कितना किया कलेक्शन?

रवि तेजा की लेटेस्ट रिलीज़ 'मास जथारा' में श्रीलीला ने भी लीड रोल प्ले किया है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की थी. हालांकि बुधवार को इस फिल्म ने अपना सबसे कम कलेक्शन किया, ट्रेड एनालिस्ट सैकनिल्क के अनुसार, अपने प्रीमियर के दिन और शनिवार को फिल्म ने क्रमशः 3.1 करोड़ रुपये और 4.2 करोड़ रुपये की कमाई के साथ अच्छी शुरुआत की थी. रविवार को भी इसने 3.15 करोड़ रुपये की अच्छी कमाई जारी रखी. बाद में, वीकडेज में फिल्म की कमाई धीमी रही और इसने सोमवार और मंगलवार को 1.2 करोड़ रुपये और 1.15 करोड़ रुपये कमाए. अब, शुरुआती अनुमानों के अनुसार, फिल्म ने बुधवार को यानी 5वें दिन 92लाख रुपये कमाए हैं. इस तरह इसकी 5 दिनों की कुल कमाई 13.72 करोड़ रुपये हो गई है.

थामा ने तीसरे बुधवार कितना किया कलेक्शन?

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर हॉरर-कॉमेडी, थामा, बॉक्स ऑफिस पर अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रही है. Sacnilk.com के अनुसार, फिल्म ने अपने सोलहवें दिन यानी बुधवार को सभी भाषाओं में भारत में अब तक लगभग 2 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. इसी के साथ थामा का कुल घरेलू कलेक्शन अब 126.05 रुपये करोड़ हो गया है

एक दीवाने की दीवानियत ने तीसरे बुधवार कितनी की कमाई?

हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा स्टारर फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' हॉरर-कॉमेडी फ्रैंचाइज़ी की फिल्म थामा से क्लैश के बावजूद जबरदस्त परफॉर्म कर रही है. आयुष्मान खुराना की फिल्म 'थामा' से भी कम स्क्रीन्स पर रिलीज़ हुई इस रोमांटिक फिल्म ने दुनिया भर में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. वहीं भारत में इस फिल्म ने तीसरे बुधवार यानी 16वें दिन भी 2 करोड़ का कलेक्शन किया है. इसी के साथ एक दीवाने की दीवानियत की 16 दिनों की कुल कमाई अब 70.30 करोड़ रुपये हो गई है.

कांतारा चैप्टर 1 ने 5वें बुधवार कितनी की कमाई?

ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 को सिनेमाघरों में रिलीज हुए एक महीने से ज्यादा हो चुका है और ये ओटीटी पर भी आ चुकी है. बावजूद इसके ये अब भी सिनेमाघरों में दर्शकों को खींच रही है और अच्छी कमाई भी कर रही है. रिलीज के 35वें दिन यानी बुधवार को कांतारा चैप्टर 1 ने 1.15 करोड़ कमाए हैं. इसी के साथ इस फिल्म की 35 दिनों की कुल कमाई अब 614.25 करोड़ रुपये हो गई है.