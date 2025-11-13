न तो धर्मेंद्र न ही अमिताभ, 98 साल की ये एक्ट्रेस हैं सबसे उम्रदराज अभिनेत्री

हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जिसने कई लोगों की जिंदगी बना दी. कई सालों से स्टार्स अपने फैंस को लगातार एंटरटेन कर रहे हैं. हर साल न्यूकमर्स इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाने आते हैं लेकिन आज बात करेंगे इंडस्ट्री के सबसे उम्रदराज कलाकरों के बारे में.

इस लिस्ट के सबसे एजेड कलाकार का नाम सुनकर आपको जानकारी हैरान होगी.

ये हैं बॉलीवुड के सबसे उम्रदराज एक्टर्स

1. कामिनी कौशल

कामिनी कौशल का नाम बॉलीवुड की सबसे उम्रदराज कलाकरों की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है. उनका जन्म 24 फरवरी 1927 में हुआ. 2025 में उनकी उम्र 98 साल है. 1946 में एक्ट्रेस ने बॉलीवुड में अपना पहला कदम और ब्लैक एंड वाइट फिल्मों से अपने करियर को आगे बढ़ाया. अपने करियर में उन्होंने दिलीप कुमार और राज कपूर जैसे कई बड़े स्टार्स के साथ काम किया था. 2019 में उन्हें 'कबीर सिंह' और फिर 2022 में 'लाल सिंह चड्ढा' में देखा गया.



2. प्रेम चोपड़ा

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता प्रेम चोपड़ा का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है. 23 सितंबर 1935 को उनका लाहौर के जन्म हिन्दू-पंजाबी परिवार में हुआ. बॉलीवुड फिल्मों में उन्होंने बतौर विलेन अपनी अलग पहचान बनाई. अब अभिनेता 90 साल के हो गए हैं. आखिरी बार उन्हें रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल में देखा गया.



3. धर्मेंद्र

लिस्ट के अगले नंबर पर बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र का नाम है. अभिनेता का जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ इस हिसाब से लेजेंडरी एक्टर इस साल 90 साल के हो जाएंगे. इस उम्र में भी अभिनेता हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं. जल्द ही वो अगस्त्य नंदा की फिल्म 'इक्कीस' में नजर आने वाले हैं.



4. रंजीत

बॉलीवुड अभिनेता रंजीत को उनके खलनायक के किरदारों के लिए जाना जाता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 350 से भी ज्यादा फिल्मों में उन्हें विलेन के रूप में ही देखा गया था. 12 सितंबर 1942 को रंजीत का जन्म हुआ. अब अभिनेता 83 साल के हो चुके हैं. लेकिन अब वेटरन एक्टर बॉलीवुड में सक्रिय नहीं हैं.



5. अमिताभ बच्चन

सदी के महानायक बिग बी का नाम लिस्ट के पांचवें नंबर पर है. 83 की उम्र में भी शहंशाह लगातार अपने प्रोजेक्ट्स से फैंस को इंप्रेस कर रहे हैं. बीते लगभग 6 दशकों से अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड में अपना अहम योगदान दिया आज भी फैंस उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करते हैं और उनकी एक झलक को बेताब रहते हैं.



6. जितेंद्र

बॉलीवुड के सबसे हैंडसम एक्टर्स की लिस्ट में जितेंद्र का नाम भी शामिल था. अपने प्राइम टाइम में एक्टर ने कई लड़कियों को अपने चार्मिंग अंदाज और गजब की पर्सनैलिटी से दीवाना बनाया था. 7 अप्रैल 1942 को उनका जन्म हुआ और अब अभिनेता 83 साल के हो गए हैं. बढ़ती उम्र के साथ उन्होंने इंडस्ट्री से भी दूरी बना ली लेकिन पब्लिक इवेंट्स में उन्हें स्पॉट किया जाता है.



7. सुरेश ओबेरॉय

वेटरन एक्टर ने बॉलीवुड में हीरो बनने का ही सपना देखा था लेकिन बतौर विलेन उन्हें खूब पसंद किया गया. सुरेश ओबेरॉय का जन्म 17 दिसंबर, 1946 को अभी के बलूचिस्तान स्थित क्वेटा में एक पंजाबी परिवार में हुआ. लेकिन पार्टीशन के बाद उनका परिवार भारत आ गया. इस साल अभिनेता 79 वर्ष के हो जाएंगे. आखिरी बार उन्हें 'एनिमल' में देखा गया.



8. रणधीर कपूर

रणधीर कपूर बॉलीवुड के मशहूर खानदान से ताल्लुक रखते हैं. अपने पूर्वजों की तरह उनका भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अहम योगदान रहा. उन्होंने ‘श्री 420’ में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की और कई जबरदस्त फिल्मों के जरिए दर्शकों के मन में अपनी अमिट छाप छोड़ी. 15 फरवरी 1947 को उनका जन्म हुआ और अब उनकी उम्र 78 वर्ष की हो गई है.



9. मिथुन चक्रवर्ती

लेजेंडरी एक्टर ने बॉलीवुड में अपनी कमाल की फिल्मों और गजब की डांस मूव्स से ऑडियंस को अपना दीवाना बना लिया है. आजकल मिथुन चक्रवर्ती को कम ही फिल्मों में देखा जाता है लेकिन जिस भी फिल्म में वो काम करते हैं दर्शकों को अपना मुरीद बना लेते हैं. 16 जून 1950 को उनका जन्म हुआ और इस हिसाब से 2025 में मिथुन चक्रवर्ती की उम्र 75 वर्ष है. आखिरी बार अभिनेता को 'द बंगाल फाइल्स' में देखा गया.



10. नसीरुद्दीन शाह

वेटरन एक्टर को बॉलीवुड में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही किरदारों में देखा गया. हर एक फिल्म में ही उन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी का प्रदर्शन किया. आज नसीरुद्दीन शाह किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं लेकिन शुरआती दिनों में उन्होंने काफी स्ट्रगल किया. उन्हें असली पहचान 1975 में श्याम बेनेगल की फिल्म 'निशांत' से मिली. एक्टर का जन्म 20 जुलाई 1950 को हुआ हुआ और अब उनकी उम्र भी 75 साल की है.