Dharmendra Health Updates Live: धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ी, हेमा मालिनी पहुंचीं हॉस्पिटल, शूटिंग में बिजी सनी देओल-बॉबी देओल
Dharmendra Health Updates Live: दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ गई है. दिग्गज एक्टर को सांस लेने में दिक्कत हो रही है जिसके बाद उन्हें ICU में वेंटीलेटर सपोर्ट पर शिफ्ट कर दिया गया है.
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की हालत गंभीर है. एक्टर पिछले कई दिनों से ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट हैं. अब तक वो आईसीयू में थे, एबीपी न्यूज के सूत्रों की मानें तो आज धर्मेंद्र की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है और उन्हें वेंटीलेटर सपोर्ट पर रखा गया है. एक्टर को सांस लेने में तकलीफ हो रही है.
89 साल के धर्मेंद्र 31 अक्टूबर को रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए थे. इसके बाद हेमा मालिनी ने एयरपोर्ट पर पैप्स को एक्टर का हेल्थ अपडेट भी दिया था. उन्होंने बताया था कि धर्मेंद्र अब ठीक हैं. वहीं आज सुबह एक्टर की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी. जिसके बाद उनके परिवार के कुछ सदस्यों का अस्पताल आना जाना बढ़ गया है.
ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स कर रहे धर्मेंद्र
फिलहाल धर्मेंद्र ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स कर रहे हैं. हालांकि उनकी फैमिली और अस्पताल से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है. इसी साल अप्रैल में धर्मेंद्र ने अपनी आंखों की सर्जरी भी कराई थी. एक आंख में धुंधलापन आने की वजह से उनकी आंखों की कॉर्निया ट्रांसप्लांट सर्जरी की गई थी. तब धर्मेंद्र की मोतियाबिंद की भी सर्जरी की गई है. सर्जरी के बाद धर्मेंद्र मुंबई के एक अस्पताल से बाहर स्पॉट हुई थे. इस दौरान पैपराजी से बात करते हुए दिग्गज एक्टर ने कहा था- 'मुझमें बहुत दम है. अभी भी जान रखता हूं मैं.'
धर्मेंद्र का वर्कफ्रंट
धर्मेंद्र के वर्कफ्रंट की बात करें तो वो आखिरी बार कृति सेनन और शाहिद कपूर की फिल्म 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' में नजर आए थे. अब वो फिल्म वॉर फिल्म 'इक्कीस' में दिखाई देंगे. श्रीराम राघवन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में वो अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा के पिता का रोल अदा करेंगे. ये फिल्म 25 दिसंबर 2025 को थिएटर्स में दस्तक देगी. इसके अलावा उनके पास 'अपने 2' भी पाइपलाइन में है.
Dharmendra Live Updates: हॉस्पिटल में धर्मेंद्र, शूटिंग में बिजी सनी-बॉबी
सूत्रों के मुताबिक हेमा मालिनी हॉस्पिटल पहुंच गई हैं. धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल अभी किसी फिल्म की मीटिंग में बिजी हैं तो वहीं बॉबी देओल भी अभी शूटिंग कर रहे हैं.
Dharmendra Health Update: हेमा मालिनी पहुंचीं अस्पताल
धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ने के बाद उनकी वाइफ उनसे मिलने हेमा मालिनी ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल पहुंची हैं. एक्ट्रेस की कार को अस्पताल में एंट्री करते देखा जा सकता है.
