भोजपुरी एक्ट्रेस रानी चटर्जी अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं. अब उन्होंने बताया कि वो प्यार में हैं और अपनी मोहब्बत से दूर हैं. वो अपने बॉयफ्रेंड की याद में तड़प रही हैं. रानी का ये पोस्ट वायरल हो गया है.

रानी चटर्जी की लॉन्ग डिस्टेंस वाली मोहब्बत

रानी ने कैप्शन में लिखा- लॉन्ग डिस्टेंस वाली मोहब्बत. लॉन्ग डिस्टेंस वाले कपल. वीडियो में वो कार में बैठी हैं. उनके चेहरे पर उदासी दिख रही है. रानी कहीं खोई-खोई सी लग रही हैं.

वीडियो के बैकग्राउंड में बज रहा है- हम दोनों एक-दूसरे से अलग रहते हैं. इंटरनेट बताता है कि हमारे बीच एक लॉन्ग डिस्टेंस है. पर फोन के उस तरफ स्क्रीन पर उसका चेहरा दिखता है तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट हमारे बीच की हर दूरी को मिटा देती है. इसीलिए हम दूर होकर भी एक-दूसरे के बेहद करीब हैं.

लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से ही टूटा था रिश्ता

रानी चटर्जी की लव लाइफ हमेशा खबरों में रही है. 2021 में रानी ने मनदीप बामरा संग रिलेशनशिप ऑफिशियल किया था. उन्होंने मनदीप संग रोमांटिक फोटोज शेयर की थी. दोनों की शादी करने को लेकर भी खबरें आई थी. लेकिन ये मोहब्बत शादी तक नहीं पहुंच पाई और उन्होंने अपने रिश्ते को तोड़ दिया. खबरें थी कि लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से ही उनका रिश्ता टूटा था.

इन फिल्मों में दिखीं रानी चटर्जी

रानी चटर्जी भोजपुरी इंडस्ट्री की पॉपुलर स्टार हैं. उन्होंने खेसारी लाल यादव, मनोज तिवारी, पवन सिंह, निरहुआ जैसे सुपरस्टार्स संग काम किया है. वो मस्तराम, नागिन, ससुरा बड़ा पैसेवाला, बड़की बहू छुटकी बहू, रंगीला, घरवाली बाहरवाली, इच्छाधारी, सरकार राज, जानम जैसी फिल्मों में दिखीं. उनकी एक्टिंग, ग्लैमरस पिक्स को फैंस काफी पसंद करते हैं. रानी सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े पोस्ट शेयर करती रहती हैं.