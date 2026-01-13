एक्सप्लोरर
खेसारी लाल के इस कमेंट की वजह से पवन सिंह ने तोड़ दी थी दोस्ती, कभी न मिलने की खाई थी कसम
Pawan-Khesari Dispute: खेसारी लाल यादव के पर्सनल कमेंट के बाद पवन सिंह ने उनसे दोस्ती तोड़ दी थी. हाल ही में उन्होंने कहा है कि इस जिंदगी में शायद कभी खेसारी से मुलाकात नही होगी.
भोजपुरी इंडस्ट्री के दो बड़े सुपरस्टार्स पवन सिंह और खेसारी लाल यादव सालों से एक-दूसरे के मुकाबले में नजर आते रहे हैं. दोनों के बीच रिश्ते हमेशा गर्मागर्म रहे हैं और अक्सर वे एक-दूसरे पर बयानबाजी करते नजर आए हैं. पिछले साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव के बाद ये तनाव और बढ़ गया. खेसारी ने चुनावी प्रचार के दौरान पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति को लेकर पर्सनल कमेंट किए जिससे पवन सिंह काफी नाराज हो गए.
