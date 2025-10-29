बाहुबली-द एपिक बॉक्स ऑफिस पर बनाएगी नए रिकॉर्ड? एडवांस प्रीमियर बुकिंग में किया धमाल

'बाहुबली- द एपिक' 31 अक्टूबर 2025 को रिलीज होने वाली है. ये ओरिजनल फिल्म बाहुबली का री-कट वर्जन है. फिल्म 3 घंटे 45 मिनट की होगी. ये फिल्म ग्लोबली रिलीज होने वाली है. यूएस मार्केट में फिल्म धमाल मचा रही है.

बाहुबली- द एपिक का धमाका

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने यूएस में प्रीमियर डे पर ही 2.5 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. 29 अक्टूबर को प्रीमियर होना है. फिल्म के 150 शोज हैं. फिल्म की 14000 टिकट बिक गई हैं. वहीं पूरे वीकेंड की बात करें तो फिल्म ने 3.52 करोड़ की कमाई कर ली है. ये फिल्म हाईएस्ट ग्रॉसिंग री-रिलीज फिल्म बन गई है.

प्रीमियर डे के नंबर की बात करें तो 180,000 यूएस डॉलर सिर्फ IMAX बुकिंग से ही हुए हैं. फिल्म को 150 IMAX स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा. इसमें से 62 स्क्रीन्स अमेरिका की हैं.

फिल्म प्रोड्यूसर शोबू यारलागड्डा ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में बताया कि फिल्म का री-कट वर्जन पैसे कमाने के लिए नहीं रिलीज कर रहे हैं, बल्कि वो बिग स्क्रीन पर ऑडियंस को फिर से वो मैजिक दिखाना चाहते हैं, जो टीवी, लैपटॉप औऱ फोन पर फिल्म देखते हुए बड़े हुए हैं. बाहुबली- द एपिक को एसएस राजामौली ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में प्रभास, राणा दग्गुबाती, अनुष्का शेट्टी, तमन्ना भाटिया, रम्या कृष्णनन और सत्यराज नजर आएंगे.

बता दें कि बाहुबली के 2 पार्ट आ चुके हैं. फिल्म का पहला पार्ट 2015 में रिलीज हुआ था. एस एस राजामौली ने ही फिल्म को बनाया था. रिलीज के शुरुआती एक-दो दिन फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था. लेकिन फिर पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ ने धमाल मचा दिया. फिल्म जबरदस्त चर्चा में रही और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था.

इसका दुसरा पार्ट 2017 में रिलीज हुआ था. इस फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. फिल्म ने रिलीज के साथ रिकॉर्ड ब्रेक कमाई की थी. ये ब्लॉकबस्ट हिट हुई थी.