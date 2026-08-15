स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमा'राते दिया बुताके' सॉन्ग: पवन सिंह के इस सुपरहिट गाने के आगे बॉलीवुड भी फेल, मिले 104 मिलियन व्यूज

'राते दिया बुताके' सॉन्ग: पवन सिंह के इस सुपरहिट गाने के आगे बॉलीवुड भी फेल, मिले 104 मिलियन व्यूज

Raate Diya Butake Song: भोजपुरी स्टार पवन सिंह का एक सुपरहिट गाना इन दिनों फिर से चर्चा में है. रिलीज के कई साल बाद भी इस गाने का क्रेज फैंस के बीच कम नहीं हुआ है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 15 Aug 2026 12:11 PM (IST)
Preferred Sources

भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह अपनी दमदार आवाज और शानदार गानों के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर इंडस्ट्री में एक खास पहचान बनाई है और आज उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. भोजपुरी स्टार पवन सिंह का एक सुपरहिट गाना इस वक्त यूट्यूब पर खूब धूम मचा रहा है. खास बात ये है कि रिलीज के कई साल बाद भी इस गाने का क्रेज लोगों के बीच कम नहीं हुआ है.

'राते दिया बुताके' गाने ने यूट्यूब पर मचाई धूम
साल 2017 में पवन सिंह की फिल्म 'सत्या' रिलीज हुई थी. उनकी ये एक्शन, रोमांस और ड्रामा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी. फिल्म की कहानी के साथ इसके गाने भी दर्शकों के बीच खूब पसंद किए गए. खासतौर पर 'राते दिया बुताके' ने जमकर धूम मचाई और ये गाना पवन सिंह के सुपरहिट गानों की लिस्ट में शामिल हो गया. अब पवन सिंह का ये गाना सालों बाद फिर चर्चा में आ गया है और इसकी लोकप्रियता देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि भोजपुरी म्यूजिक का दर्शकों के बीच कितना बड़ा क्रेज है.

ये भी पढ़ें:-Awarapan 2 BO Day 1:इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ ने की बंपर ओपनिंग, 7 फिल्मों के उड़ाए परखच्चे, बना दिया ये बड़ा रिकॉर्ड

गाने को मिले 104 मिलियन से ज्यादा व्यूज
'राते दिया बुताके' गाने ने यूट्यूब पर जबरदस्त धूम मचा रखी है. पवन सिंह का ये गाना कई बॉलीवुड गानों को भी व्यूज के मामले में पीछे छोड़ चुका है. अब तक इस गाने को 104 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. पवन सिंह और आम्रपाली दुबे पर फिल्माया गया ये गाना दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर है. गाने के बोल, म्यूजिक और दोनों स्टार्स की शानदार केमिस्ट्री ने इसे और खास बना दिया. सोशल मीडिया पर भी इसके गाने और हुक स्टेप्स को लेकर फैंस के बीच खूब क्रेज देखने को मिलता है.

आम्रपाली दुबे संग पवन सिंह का जोरदार डांस
'राते दिया बुताके' की दमदार बीट्स और पवन सिंह की आवाज ने लोगों को खूब पसंद किया. गाने में पवन सिंह और आम्रपाली दुबे जबरदस्त डांस करते नजर आ रहे हैं. दोनों की एनर्जी और डांस मूव्स ने गाने को और भी एंटरटेनिंग बना दिया. इस गाने को पवन सिंह और इंदु सोनाली ने मिलकर गाया है. छोटे बाबा ने इसे कंपोज किया है, जबकि इसके बोल सुमित सिंह चंद्रवंशी ने लिखे हैं. रिलीज के इतने साल बाद भी लोग इस गाने को खूब पसंद कर रहे हैं. इससे साफ है कि पवन सिंह के गानों का क्रेज आज भी फैंस के बीच बरकरार है.

ये भी पढ़ें:-Box Office: 19 साल बाद इमरान हाशमी ने लिया सनी से बदला ! ‘बंटवारा 1947’ से 3 गुना ज्यादा रही 'आवारापन 2' की कमाई

और पढ़ें
Published at : 15 Aug 2026 12:11 PM (IST)
Tags :
Pawan Singh Amrapali Dubey Raate Diya Butake
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

भोजपुरी सिनेमा
'राते दिया बुताके' सॉन्ग: पवन सिंह के इस सुपरहिट गाने के आगे बॉलीवुड भी फेल, मिले 104 मिलियन व्यूज
'राते दिया बुताके' सॉन्ग: पवन सिंह के इस सुपरहिट गाने के आगे बॉलीवुड भी फेल, मिले 104 मिलियन व्यूज
भोजपुरी सिनेमा
'जिसे चाहा वो मिला नहीं...', पवन सिंह को हुआ था एकतरफा प्यार, एक्ट्रेस को कर चुके डेट
'जिसे चाहा वो मिला नहीं...', पवन सिंह को हुआ था एकतरफा प्यार, एक्ट्रेस को कर चुके डेट
भोजपुरी सिनेमा
'भोजपुरी बवाल': पवन सिंह ने एक दिन में गाए 18 गाने, आम्रपाली को बढ़े वजन की वजह से मां टोका
'भोजपुरी बवाल': पवन सिंह ने एक दिन में गाए 18 गाने, आम्रपाली को बढ़े वजन की वजह से मां टोका
भोजपुरी सिनेमा
बिना शादी के बच्चा गोद लेना चाहती हैं आम्रपाली दुबे, पवन सिंह बोले- इस खूबसूरत फैसले को सलाम
बिना शादी के बच्चा गोद लेना चाहती हैं आम्रपाली दुबे, पवन सिंह बोले- इस खूबसूरत फैसले को सलाम
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: 'मौत वाली पैटीज' से बच्चों को बचाओ !
Mahadev & Sons: Rajji पर टूटा दुखों का पहाड़, Dheeraj ने निभाया अपना सच्चा पति धर्म!
Bollywood News: Toxic के म्यूजिक जश्न के बीच विवाद ने पकड़ा जोर, किस बात पर मचा बवाल?
Bigg Boss 20 की Rumoured List में Jennifer Winget, Jannat Zubair, Nia Sharma और कई नाम
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, 18 महीने बाद लिया फैसला
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सीएम विजय ने फहराया तिरंगा, पहली पंक्ति में दिखीं तृषा
सीएम विजय ने फहराया तिरंगा, पहली पंक्ति में दिखीं तृषा
राजस्थान
'कोई दिमागी नक्सली...', PM मोदी के संबोधन पर बोले सचिन पायलट
'कोई दिमागी नक्सली...', PM मोदी के संबोधन पर बोले सचिन पायलट
क्रिकेट
खिलाड़ी लाइव मैच में कर रहा था गर्लफ्रेंड से चैट, BCCI ने ठोका जुर्माना
खिलाड़ी लाइव मैच में कर रहा था गर्लफ्रेंड से चैट, BCCI ने ठोका जुर्माना
बॉलीवुड
सनी देओल की फिल्म से 300% ज्यादा कलेक्शन तो इस साउथ मूवी ने कर डाला, फ्राइडे को लूटा बॉक्स ऑफिस
सनी देओल की फिल्म से 300% ज्यादा कलेक्शन तो इस साउथ मूवी ने कर डाला, फ्राइडे को लूटा बॉक्स ऑफिस
इंडिया
खरगे ने फहराया तिरंगा, राहुल गांधी बोले- 'हर हाल में लोकतंत्र...'
खरगे ने फहराया तिरंगा, राहुल गांधी बोले- 'हर हाल में लोकतंत्र...'
इंडिया
झंडा फहराने से लेकर बच्चों से हाथ मिलाने तक, PM मोदी के दिखे कई रंग
झंडा फहराने से लेकर बच्चों से हाथ मिलाने तक, PM मोदी के दिखे कई रंग
हेल्थ
Pankaj Bhadouria Chemotherapy Hair Loss: कीमो में बाल झड़ना महिलाओं को इतना क्यों तोड़ देता है? जानें वजह
कीमो में बाल झड़ना महिलाओं को इतना क्यों तोड़ देता है? जानें वजह
एग्रीकल्चर
Saffron Cultivation: केसर की खेती भारत में कहां-कहां होती है, क्यों है इतनी मुश्किल?
केसर की खेती भारत में कहां-कहां होती है, क्यों है इतनी मुश्किल?
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में कौन लेगा Entry? Jennifer Winget, Jannat Zubair और Nia Sharma के नाम चर्चा में
Bigg Boss 20 में कौन लेगा Entry? Jennifer Winget, Jannat Zubair और Nia Sharma के नाम चर्चा में
ENT LIVE
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- फैसला हो चुका है
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- फैसला हो चुका है
ENT LIVE
The Traitors India Season 2 में बड़ा खेल, 3 एपिसोड में 4 कंटेस्टेंट्स हुए बाहर
The Traitors India Season 2 में बड़ा खेल, 3 एपिसोड में 4 कंटेस्टेंट्स हुए बाहर
ENT LIVE
Pawan Singh की तीसरी शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife
Pawan Singh की तीसरी शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife
ENT LIVE
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Embed widget