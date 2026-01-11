भोजपुरी फिल्मों की ग्लैमरस एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे 11 जनवरी 2026 को अपना 39वां जन्मदिन मना रही हैं.39 साल की हो चुकी ये हसीना आज तक कुंवारी हैं, जिसकी वजह से हमेशा चर्चा में रहती हैं. खैर इसी बीच भोजपुरी के सुपरस्टार एक्टर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने उन्हें खास अंदाज में बर्थडे विश किया है.

एक्टर ने आम्रपाली के संग एक रोमांटिक तस्वीर शेयर की है. साथ ही कैप्शन में लिखा,'जन्मदिन मुबारक ड्रीम गर्ल'.सोशल मीडिया पर पर निरहुआ का ये पोस्ट जमकर वायरल हो रहा है. निरहुआ ने जो फोटो शेयर की है, उसमें वो और आम्रपाली दुबे दिल बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं.

फैंस ने निरहुआ और आम्रपाली दुबे के रिश्ते पर उठाया सवाल

साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा,'भगवान भला करे.जुग जुग जियो.लव यू.महादेव आशीर्वाद दें.'निरहुआ के पोस्ट पर आम्रपाली दुबे ने रिएक्शन देते हुए लिखा,'धन्यवाद.'एक्टर के पोस्ट पर फैंस जमकर प्यार लूटा रहे हैं. एक यूजर ने रिएक्शन देते हुए लिखा,'ये रिश्ता क्या कहलाता है?'दूसरे ने लिखा,'इन दोनों का रिश्ता कुछ समझ नहीं आता है.'

मालूम हो निरहुआ और आम्रपाली दुबे दोनों ही भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े कलाकार में से एक हैं.अपने अभी तक के करियर में दोनों ने एक साथ कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है.बता दें निरहुआ पहले से शादीशुदा हैं और उनके तीन बच्चे भी हैं. वहीं, अभी तक आम्रपाली दुबे ने शादी नहीं की है.

आपको बता दें निरहुआ और आम्रपाली को 'राजा बाबू', 'जिगरवाला', 'आशिक आवारा', 'बाम बाम बोल रहा है काशी' 'निरहुआ हिंदुस्तानी', 'निरहुआ हिंदुस्तानी 2', 'निरहुआ हिंदुस्तानी 3', 'पटना से पाकिस्तान', 'निरहुआ रिक्शावाला 2 और 'निरहुआ चलल लंदन'जैसी फिल्मों में एक साथ देखा जा चुका है.

अक्सर निरहुआ और आम्रपाली दुबे के अफेयर की खबरें चर्चा में बनी रहती हैं. हालांकि, दोनों एक-दूसरे को सिर्फ अच्छा दोस्त बताते हैं. कई बार तो इनके शादी की खबरें भी लाइमलाइट में रह चुकी हैं. हालांकि,दोनों ने महज इसे अफवाह ही करार दिया है. आम्रपाली ने हमेशा यही कहा है कि निरहुआ शादीशुदा हैं, मैं उनसे शादी कैसे कर सकती हूं.

