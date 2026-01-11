'भाबीजी घर पर हैं' सीरियल ने सालों से दर्शकों को खूब एंटरटेन किया है. अब इस सीरियल को फिल्म के दौर पर बड़े पर्दे पर रिलीज किया जाएगा.हाल ही में फिल्म का पोस्टर सामने आया था और उसी के संग रिलीज डेट भी कंफर्म की गई.भाबीजी घर पर हैं से पहले भी एक पॉपुलर टीवी सीरियल पर फिल्म बनी थी.

इस सीरियल का नाम खिचड़ी था.इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज कमाई की थी. चलिए जानते हैं खिचड़ी की कमाई, बजट और आईएमडीबी रेटिंग.आपको बता दें खिचड़ी एक सिटकॉम था जो स्टार प्लस पर प्रसारित किया जाता था.इस शो का पहला एपिसोड 10 सितंबर 2002 को प्रसारित किया गया था.

इस सीरियल के तीन सीजन आए थे, जिसमें 98 एपिसोड्स दिखाए गए थे.सीरियल के दूसरे सीजन का नाम इंस्टेंट खिचड़ी था जिसे स्टार प्लस के सहयोगी चैनल स्टार वन पर प्रसारित किया गया था.उसके बाद सीरियल का तीसरा सीजन आया जिसका नाम खिचड़ी था जो स्टार प्लस पर प्रसारित हुआ था.

खिचड़ी हुई थी दो पार्ट में रिलीज

खिचड़ी में अनंग देसाई, राजीव मेहता, सुप्रिया पाठक, वंदना पाठक, जेडी मजेठिया, ऋता भद्र, यश मित्तल और आतिश कपाड़िया जैसे कलाकार नजर आए थे.देशभर में इस शो को काफी पसंद किया गया था.2010 में इस पर फिल्म रिलीज की गई थी.इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.6 है.खिचड़ी मूवी को सिर्फ एक नहीं बल्कि दो पार्ट में रिलीज किया गया था.

इसका पहला पार्ट 1 अक्तूबर 2010 में रिलीज हुआ था. वहीं, दूसरा पार्ट खिचड़ी 2 साल बाद 2023 में रिलीज किया गया था.खिचड़ी 1 और 2 में सुप्रिया पाठक, जेठी मजेठिया, अनंग देसाई और परेश गनात्रा जैसे कलाकार अहम भूमिका में दिखाई दिए थे. बॉक्स ऑफिस पर खिचड़ी का पहला पार्ट एवरेज साबित हुआ था.





Boxofficeindia.com के अनुसार खिचड़ी का बजट 4.50 करोड़ रुपये था. इस फिल्म ने भारत में 8.17 करोड़ का कलेक्शन किया था. 400 स्क्रीन्स पर फिल्म को रिलीज किया गया था. आतिश कपाड़िया ने खिचड़ी को डायरेक्ट किया था.वहीं, खिचड़ी 2 ने भारत में 5.25 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था. अभी भी अगर आप चाहे तो इस फिल्म को जी 5 पर देख सकते हैं.

