यूपी में कहां-कहां 17 जनवरी को बंद रहेंगे स्कूल, एक क्लिक में देख लें पूरी लिस्ट

उत्तर प्रदेश में इस समय भीषण ठंड और घना कोहरा लोगों की दिनचर्या को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है. सुबह के समय दृश्यता काफी कम हो जा रही है, जिससे छोटे बच्चों का स्कूल जाना जोखिम भरा माना जा रहा है. इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य के कई जिलों में जिला प्रशासन ने नर्सरी से लेकर 8वीं कक्षा तक के स्कूलों को 17 जनवरी तक बंद रखने का फैसला लिया है. यह निर्णय बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है. आइए जानते हैं कि यूपी के किन-किन जिलों में 17 जनवरी को स्कूल बंद रहेंगे।

गौतम बुद्ध नगर

गौतम बुद्ध नगर जिले में ठंड और घने कोहरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में नर्सरी से कक्षा 8 तक के लिए 16 और 17 जनवरी 2026 को अवकाश घोषित किया गया है. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार द्वारा जारी आदेश में साफ कहा गया है कि सुबह के समय विजिबिलिटी कम होने के कारण बच्चों को स्कूल आने-जाने में परेशानी हो सकती है, इसलिए स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया गया है.

सहारनपुर

सहारनपुर जिले में भी ठंड का असर लगातार बना हुआ है. यहां कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल 17 जनवरी तक बंद रखे जाएंगे. जिला प्रशासन का कहना है कि सुबह के समय घना कोहरा होने से बच्चों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, इसलिए यह कदम उठाया गया है.

बिजनौर

बिजनौर जिले में भी मौसम की खराब स्थिति को देखते हुए 8वीं तक के स्कूलों की छुट्टियां 17 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं. प्रशासन ने सभी स्कूलों को आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं.

मुजफ्फरनगर

मुजफ्फरनगर में शीतलहर और ठंडी हवाओं के कारण नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के स्कूल 17 जनवरी तक बंद रहेंगे. हालांकि 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं कई जगह परीक्षाओं को देखते हुए संचालित की जा रही हैं.

बदायूं

बदायूं जिले में भी छोटे बच्चों को ठंड से बचाने के लिए स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है. यहां कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल 17 जनवरी तक नहीं खुलेंगे.

बरेली

बरेली जिले में भी ठंड और कोहरे को देखते हुए 17 जनवरी तक प्राथमिक और जूनियर स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं. प्रशासन का कहना है कि मौसम सामान्य होने पर ही स्कूल खोले जाएंगे.



प्रयागराज

प्रयागराज जिले में स्थिति थोड़ी अलग है. यहां नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल 20 जनवरी तक बंद रखने के निर्देश हैं.19 जनवरी को रविवार होने के कारण स्कूल सीधे उसके बाद खुलेंगे.

अभिभावकों के लिए जरूरी सावधानियां

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI