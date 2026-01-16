हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षायूपी में कहां-कहां 17 जनवरी को बंद रहेंगे स्कूल, एक क्लिक में देख लें पूरी लिस्ट

यूपी में कहां-कहां 17 जनवरी को बंद रहेंगे स्कूल, एक क्लिक में देख लें पूरी लिस्ट

उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण कई जिलों में 17 जनवरी को नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं.जानते हैं यूपी के किन-किन जिलों में स्कूल बंद रहेंगे.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 16 Jan 2026 06:47 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में इस समय भीषण ठंड और घना कोहरा लोगों की दिनचर्या को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है. सुबह के समय दृश्यता काफी कम हो जा रही है, जिससे छोटे बच्चों का स्कूल जाना जोखिम भरा माना जा रहा है. इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य के कई जिलों में जिला प्रशासन ने नर्सरी से लेकर 8वीं कक्षा तक के स्कूलों को 17 जनवरी तक बंद रखने का फैसला लिया है. यह निर्णय बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है. आइए जानते हैं कि यूपी के किन-किन जिलों में 17 जनवरी को स्कूल बंद रहेंगे।

गौतम बुद्ध नगर

गौतम बुद्ध नगर जिले में ठंड और घने कोहरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में नर्सरी से कक्षा 8 तक के लिए 16 और 17 जनवरी 2026 को अवकाश घोषित किया गया है. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार द्वारा जारी आदेश में साफ कहा गया है कि सुबह के समय विजिबिलिटी कम होने के कारण बच्चों को स्कूल आने-जाने में परेशानी हो सकती है, इसलिए स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया गया है.

सहारनपुर

सहारनपुर जिले में भी ठंड का असर लगातार बना हुआ है. यहां कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल 17 जनवरी तक बंद रखे जाएंगे. जिला प्रशासन का कहना है कि सुबह के समय घना कोहरा होने से बच्चों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, इसलिए यह कदम उठाया गया है.

बिजनौर

बिजनौर जिले में भी मौसम की खराब स्थिति को देखते हुए 8वीं तक के स्कूलों की छुट्टियां 17 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं. प्रशासन ने सभी स्कूलों को आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं.

मुजफ्फरनगर

मुजफ्फरनगर में शीतलहर और ठंडी हवाओं के कारण नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के स्कूल 17 जनवरी तक बंद रहेंगे. हालांकि 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं कई जगह परीक्षाओं को देखते हुए संचालित की जा रही हैं.

बदायूं

बदायूं जिले में भी छोटे बच्चों को ठंड से बचाने के लिए स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है. यहां कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल 17 जनवरी तक नहीं खुलेंगे.

बरेली

बरेली जिले में भी ठंड और कोहरे को देखते हुए 17 जनवरी तक प्राथमिक और जूनियर स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं. प्रशासन का कहना है कि मौसम सामान्य होने पर ही स्कूल खोले जाएंगे.

प्रयागराज

प्रयागराज जिले में स्थिति थोड़ी अलग है. यहां नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल 20 जनवरी तक बंद रखने के निर्देश हैं.19 जनवरी को रविवार होने के कारण स्कूल सीधे उसके बाद खुलेंगे.

 

अभिभावकों के लिए जरूरी सावधानियां

  • ठंड के इस मौसम में बच्चों की सेहत का खास ध्यान रखना बेहद जरूरी है. विशेषज्ञों की सलाह है कि बच्चे घर के अंदर भी पूरी तरह गर्म कपड़े पहनकर रहें, ताकि उन्हें सर्दी न लगे.
  • बच्चों को पीने के लिए ठंडे पानी की जगह हल्का गुनगुना पानी देना बेहतर रहेगा. इससे सर्दी-खांसी और गले की परेशानी से बचाव हो सकता है.
  • सुबह जल्दी और देर शाम के सअमय ठंडी हवाएं ज्यादा चलती हैं, इसलिए जब तक बहुत जरूरी न हो, छोटे बच्चों को बाहर ले जाने से बचें.
  • इसके अलावा अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप, नोटिस या आधिकारिक सूचना पर नजर रखें.

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 16 Jan 2026 06:47 PM (IST)
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

