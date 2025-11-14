हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमापहला चुनाव हारने के बाद खेसारी लाल यादव और रितेश पांडे ने शेयर किया पोस्ट, कहा- 'जनता सर्वोपरि है'

पहला चुनाव हारने के बाद खेसारी लाल यादव और रितेश पांडे ने शेयर किया पोस्ट, कहा- 'जनता सर्वोपरि है'

Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आपके सामने आ चुके हैं. NDA ने बिहार में जबरदस्त जीत हासिल की है. अब हार के बाद खेसारी लाल यादव और रितेश पांडे ने नया पोस्ट शेयर किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 14 Nov 2025 10:55 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के विधानसभा चुनाव का नतीजा सामने आ चुका है. NDA ने भारी मतों के साथ अपनी जीत दर्ज की है. इसके साथ ही चुनावी रण में कई दिग्गज नेताओं को हार का सामना करना पड़ा. पहला ही चुनाव हारने के बाद खेसारी लाल यादव और रितेश पांडे ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि उनके लिए हमेशा ही जनता सर्वोपरि रहेगी. 

अटल बिहारी वाजपेयी को किया याद
इस साल खेसारी लाल यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में छपरा सीट से आरजेडी की टिकट पर अपना पहला चुनाव लड़ा. लेकिन पहले ही चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा. बीजेपी की उम्मीदवार छोटी कुमारी ने छपरा विधानसभा सीट से अपनी जीत दर्ज की है. अब हार के बाद खेसारी लाल यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया है. दरअसल भोजपुरी स्टार ने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी एक तस्वीर शेयर की.

इसके साथ उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ पंक्तियों को भी फैंस के साथ शेयर करते हुए लिखा कि, 'क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिला, ये भी सही वो सही. ' उन्होंने अपने कैप्शन में बताया कि जनता हमेशा ही उनके लिए सर्वोपरि रहेगी और वो हमेशा ही बिहार के जरूरी मुद्दों पर बात करते रहेंगे. इस पोस्ट को शेयर करते हुए उन्होंने अपनी हार को स्वीकार किया है जिसमें फैंस तरह–तरह के रिएक्शन शेयर कर रहे हैं. 

 
 
 
 
 
'बहुमूल्य वोट देने के लिए बहुत धन्यवाद... '- रितेश पांडे
इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे भी राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने चुनावी मैदान में उतरे थे. प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने उन्हें बिहार के करगहर क्षेत्र से टिकट लिया लेकिन सिंगर को भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा.

अब पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने भी अपनी हार को स्वीकार किया है. प्रशांत किशोर की ये चुनावी रणनीति बुरी तरह से फेल हो गई और रितेश पांडे सियासी पिच में अपना सुर बिखेरने में असफल रहे. अब भोजपुरी स्टार ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट शेयर किया जिसमें वो अपने चुनावी क्षेत्र की बूढ़ी अम्मा को गले लगाते दिखे.

 
 
 
 
 
कैप्शन में उन्होंने लिखा कि, 'करगहर विधानसभा के देव तुल्य जनता जनार्दन को अपना बहुमूल्य वोट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. जितने लोगों ने मुझपे विश्वास किया अपना बहुमूल्य वोट दिया उनका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद.'

इसके साथ ही उन्होंने बिहार की जनता को आश्वासन दिया कि भले ही वो चुनावी मैदान में हार गए लेकिन बिहार को बदलने का काम वो लगातार करते रहेंगे. इसके साथ ही उन्होंने विश्वास दिखाया कि वो जिस मकसद से राजनीति में कदम रखा वो इसे जरूर पूरा करेंगे.

Published at : 14 Nov 2025 10:55 PM (IST)
Ritesh Pandey Bihar Elections 2025 KHESARI LAL YADAV
