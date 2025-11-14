खेसारी और रितेश पांडे ही नहीं, इन भोजपुरी स्टार्स को भी पहले चुनाव में करना पड़ा था हार का सामना

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आ चुके हैं. इस चुनावी मैदान में पहली बार खेसारी लाल यादव और रितेश पांडे जैसे भोजपुरी स्टार्स भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. लेकिन पहले की रिपोर्ट्स पर नजर डालें तो ऐसा देखा गया है कि कई भोजपुरी स्टार्स ने अपने पहले इलेक्शन में हार का सामना किया. आइए जानते हैं इस लिस्ट में कौन से एक्टर्स शामिल हैं.

अपना पहला ही चुनाव हार गए ये भोजपुरी स्टार्स

1. मनोज तिवारी

भोजपुरी अभिनेता और गायक मनोज तिवारी ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत उत्तर प्रदेश से की. उन्होंने 2009 में समाजवादी पार्टी की तरफ से गोरखपुर सीट से अपना पहला चुनाव लड़ा. लेकिन उन्हें योगी आदित्यनाथ से हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद बीजेपी में एंट्री लेकर उन्होंने 2014 में उत्तर पूर्व दिल्ली से आप उम्मीदवार को हराया. मनोज तिवारी 3 बार से सांसद हैं.



2. रवि किशन

इस लिस्ट के अगले नंबर पर रवि किशन का नाम शुमार है. पहली बार उन्होंने जौनपुर से 2014 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा. लेकिन यहां उन्हें बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा. बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और अब वो गोरखपुर से सांसद हैं.

3. दिनेश लाल यादव

भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने-माने स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ भी राजनीति में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं. 2019 में बीजेपी से टिकट लेकर उन्होंने अपना पहला चुनाव लड़ा लेकिन वो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से हार गए. इसके बाद 2022 में हुए उपचुनाव में उन्होंने जीत हासिल की. लेकिन 2024 में हुए लोकसभा इलेक्शन में उन्हें आजमगढ़ सीट से एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा.



4. कुणाल सिंह

भोजपुरी इंडस्ट्री के कद्दावर अभिनेता कुणाल सिंह भी राजनीति में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं. 2014 में उन्होंने पटना साहिब से कांग्रेस की टिकट पर अपना पहला चुनाव लड़ा. लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने उन्हें मात दे दी.



5. खेसारी लाल यादव

भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव का भी बड़ा नाम है. अपने टैलेंट से उन्होंने अलग मुकाम हासिल कर लिया है और अब वो राजनीति में भी उतर चुके हैं. भोजपुरी स्टार छपरा सीट से आरजेडी की टिकट लेकर चुनाव लड़े लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा. यहां से भाजपा की छोटी कुमारी ने चुनाव जीता है.



6. रितेश पांडे

करगहर सीट से सिंगर रितेश पांडे जनसुराज पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े. प्रशांत किशोर ने बड़ी उम्मीद से भोजपुरी स्टार को करगहर सीट से चुनावी मैदान में उतारा लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा.





