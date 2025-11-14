हाल ही में गोविंदा अचानक अपने घर पर बेहोश हो गए थे जिसके बाद उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में एडमिट कराया गया था. हालांकि कुछ टेस्ट के बाद अलगे दिन गोविंदा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया था. वहीं अब गोविंगा की पत्नी सुनीता आहूजा ने गोविंदा का हेल्थ अपडेट दिया है. साथ ही बताया है कि आखिर एक्टर बेहोश क्यों हो गए थे?

कैसी है गोविंदा की तबीयत, क्यों हो गए थे बेहोश?

गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने एक्टर का हेल्थ अपडेट शेयर किया है. उन्होंने बताया है कि पार्टनर एक्टर अब बिल्कुल फिट एंड फाइन हैं. दरअसल सुनीता ने अपने लेटेस्ट यूट्यूब व्लॉग के दौरान गोविंदा की सेहत के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब दिया था. सुनीता को यह कहते हुए सुना गया, "गोविंदा पूरी तरह से हेल्दी हैं. वह अपनी नई फिल्म दुनियादारी की तैयारी के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे, तभी वह बेहोश हो गए." उन्होंने बताया कि उन्हें गोविंदा के अस्पताल आने की जानकारी मीडिया से बातचीत के दौरान मिली थी.

उन्होंने आगे कहा, "मैं अभी-अभी लौटी हूं और एक इंटरव्यू देखा जिसमें बताया गया था कि ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से उन्हें थकान हो गई थी. हालांकि, अब उनकी हालत ठीक है. चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है."

गोविंदा ने अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद क्या कहा था?

बता दें कि हाल ही में, गोविंदा को उनके मुंबई स्थित घर में बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया था. इस खबर की पुष्टि करते हुए, उनके दोस्त और लीगल एडवाइजर ललित बिंदल ने आईएएनएस को बताया था कि गोविंदा को डॉक्टर से फ़ोन पर सलाह लेने के बाद ज़रूरी दवाइयां दी गई थी.हालाँकि, बाद में उन्हें इमरजेंसी केयर के लिए रात लगभग 1:00 बजे अस्पताल ले जाया गया था.

अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद गोविंदा ने मीडिया से बातचीत भी थी. टर्टल नेक टी-शर्ट, ब्लेज़र और बिखरे बालों में वह बेहद डैशिंग लग रहे थे. मीडिया से बात करते हुए गोविंदा ने सन ग्लासेस भी लगाया हुआ था. उन्होंने इस दौरान बताया था ज़्यादा ज़ोर लगाकर और अपनी क्षमता से ज़्यादा ज़ोर लगाकर ट्रेनिंग ली थी जिससे वह बेहोश हो गए थे.

गोविंदा ने कहा था, "प्लीज योग और प्राणायाम करें. योग और प्राणायाम बहुत अच्छे हैं. मुझे जिस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा है, यह बहुत अच्छा है कि मैं योग और प्राणायाम कर रहा हूं."

गोविंदा वर्क फ्रंट

गोविंदा के वर्क फ्रंट की बात करें तो उनकी ‘दुनियादारी’ फिल्म आने वाली है. इस फ़िल्म से गोविंदा लंबे समय के बाद पर्दे पर वापसी कर रहे हैं. हालाँकि इस फ़िल्म के बारे में अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है.