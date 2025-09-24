उफ्फ! आम्रपाली दुबे की बिंदी ने चुराया दिल, फ्लॉन्ट किया सादगीभरा लुक, वायरल हो रही क्यूट फोटो
भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे चर्चित और पॉपुलर एक्ट्रेसेस में शुमार आम्रपाली दुबे एक बार फिर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में हैं. अपनी एक्टिंग और ग्लैमर से फैंस के दिलों पर राज करने वाली आम्रपाली दुबे सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती हैं. वो आए दिन अपनी तस्वीरें, वीडियोज और शूटिंग से जुड़ी फैंस को अपडेट करती रहती हैं.
आम्रपाली दुबे ने शेयर की क्यूट फोटो
बुधवार को उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में एक वीडियो पोस्ट किया, जिसने फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचा. इस स्टोरी में आम्रपाली ने बताया कि वो दुमका जा रही हैं.
आम्रपाली दुबे का क्यूट लुक
वीडियो में आम्रपाली दुबे फ्लाइट में बैठी नजर आ रही हैं. उन्होंने चेहरे पर मास्क पहना हुआ है और माथे पर छोटी सी बिंदी लगाई हुई है. साथ ही बड़े फ्रेम वाला ट्रेंडी चश्मा भी पहना हुआ है, जो उनके लुक को और खास बना रहा है. आम्रपाली ने इंडिगो ब्लू कलर की ड्रेस पहनी है, जिसमें व्हाइट और गोल्डन कलर का प्रिंट डिजाइन है, जो उनके एलिगेंट लुक को दिखा रहा है.
वीडियो में उनके स्टाइलिश नेल एक्सटेंशन भी दिखाई दे रहे हैं, जिन पर उन्होंने पर्पल रंग की नेल पॉलिश लगाई हुई है. ये उनके हाथों की खूबसूरती बढ़ा रहे हैं.
उन्होंने वीडियो के साथ लिखा, 'ऑन दे वे टू दुमका.' इसमें उन्होंने लोकेशन टैग 'दुमका' को भी एड किया है. हालांकि, उन्होंने ये नहीं बताया कि वो किसी नए प्रोजेक्ट या शूटिंग के सिलसिले में झारखंड के दुमका शहर जा रही हैं, लेकिन फैंस के बीच यह चर्चा तेज हो गई है कि वहां कोई नया म्यूजिक वीडियो या फिल्म की शूटिंग शुरू हो सकती है.
बता दें कि आम्रपाली दुबे ने अपने करियर की शुरुआत छोटे पर्दे से की थी. साल 2009 में वह लोकप्रिय टीवी शो 'सात फेरे- सलोनी का सफर' में नजर आई थीं. इसके बाद 'रहना है तेरी पलकों की छांव में' जैसे शो में उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई और घर-घर में अपनी पहचान बनाई. लेकिन असली सफलता उन्हें भोजपुरी सिनेमा में कदम रखने के बाद मिली.
'बॉर्डर,' 'निरहुआ हिंदुस्तानी 2 और 3,' 'शेर सिंह,' 'निरहुआ चलल लंदन,' 'आशिकी,' और 'डोली सजा के रखना' जैसी फिल्मों में उनके काम को खूब सराहा गया.
