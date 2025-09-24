यूट्यूबर अरमान मलिक को बिग बॉस ओटीटी 3 में देखा गया था. इस शो में वो दो पत्नियों के साथ पहुंचे थे. उनकी पहली पत्नी का नाम पायल मलिक है और दूसरी पत्नी का नाम कृतिका मलिक है. हाल ही में खबरें आई कि अरमान मलिक अपनी पहली पहली पत्नी पायल से अलग हो गए हैं. वो अपनी जिंदगी दूसरी पत्नी कृतिका के साथ ही आगे जिएंगे.

अरमान मलिक ने पहली पत्नी को दिया तलाक?

बॉलीवुड लाइफ की खबर के मुताबिक, खबरें हैं कि हाई कोर्ट ने अरमान मलिक को दोनों में से किसी एक पत्नी को तलाक देने का आदेश दिया था. वरना उन्हें उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. तो खबरें हैं कि अरमान ने पायल मलिक से तलाक लेकर कृतिका मलिक के साथ रहने का फैसला किया है. रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि हाई कोर्ट ने अरमान के पक्ष में फैसला सुनाया था और उन्हें पायल से तलाक दे दिया था.

बता दें कि अरमान की पहली पत्नी पायल मलिक प्रेग्नेंट हैं. अरमान मलिक या उनकी दोनों पत्नियों की तरफ से इसे लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है. उनके करंट व्लॉग्स में भी पायल मलिक को देखा जा सकता है.

क्या है पूरा मामला?

अगस्त 2025 में, पटियाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अरमान मलिक को तलब किया था. कोर्ट ने एक नोटिस जारी कर अरमान और उनकी दोनों पत्नियों, पायल और कृतिका को कोर्ट में पेश होने को कहा था. अरमान के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि अरमान मलिक ने दो नहीं, बल्कि चार शादियां की हैं, जो हिंदू मैरिज एक्ट का उल्लंघन है. जिसमें हिंदू धर्म को मानने वाले व्यक्तियों को एक समय में केवल एक ही शादी की इजाजत है.

मालूम हो कि अरमान मलिक ने दो शादियां की हैं. उन्हें इन दो शादियों से 4 बच्चे हैं और अब एक बार फिर उनकी पहली पत्नी प्रेग्नेंट हैं. अरमान को पहली पत्नी से 3 बच्चे हैं और दूसरी से 1 बच्चा है.