'धुरंधर' देखने के बाद कायल हो गए करण जौहर, रणवीर सिंह के परफॉर्मेंस को बताया फेवरेट
Karan Johar Reviews Dhurandhar: आदित्य धर की जासूसी थ्रिलर ‘धुरंधर’ देखने के बाद निर्माता करण जौहर ने एक पोस्ट लिखा है. पोस्ट में उन्होंने रणवीर सिंह की तारीफ करते हुए फिल्म को शानदार बताया है.
आदित्य धर की जासूसी थ्रिलर ‘धुरंधर’ ने पिछले शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया. सोशल मीडिया पर फिल्म की खूब चर्चा हो रही है.
फिल्म देखने के बाद कई मशहूर हस्तियों ने इसकी तारीफ की. अब इस लिस्ट में फिल्म निर्माता करण जौहर का नाम भी शामिल हो गया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर फिल्म की सराहना की.
करण जौहर ने क्या लिखा 'धुरंधर' के बारे में
करण जौहर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर’ के बारे में रिव्यू किया. उन्होंने लिखा, 'बेहतरीन! आदित्य धर, रणवीर सिंह और शाश्वत सचदेवा के लिए बहुत सम्मान (रणवीर सिंह का मेरा पसंदीदा परफॉर्मेंस).'
आपको बता दें कि साल 2023 में रिलीज हुई फिल्म ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ में भी रणवीर सिंह को निर्देशित किया था. उस फिल्म में आलिया भट्ट भी लीड रोल में थे. करण ने रणवीर के अभिनय की जमकर तारीफ की थी. इस फिल्म में रणवीर आलिया भट्ट के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर किया था. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म हिट रही थी.
ऋतिक रोशन ने भी शेयर किया पोस्ट
आपको बता दें कि करण जौहर से पहले फिल्म ‘धुरंधर’ को लेकर ऋतिक रोशन ने पोस्ट लिखा था. ऋतिक ने अपने पोस्ट में लिखा, 'मुझे सिनेमा पसंद है, ऐसे लोग पसंद हैं जो एक भंवर में फंसते हैं और कहानी को कंट्रोल करने देते हैं. उसे तब तक घुमाते, हिलाते हैं जब तक उन्हें जो बात कहनी है स्क्रीन पर निकलकर ना आए. ‘धुरंधर’ इसका एक उदाहरण है. कहानी कहने का तरीका बहुत पसंद आया, यह सिनेमा है. मैं इसकी पॉलिटिक्स से सहमत नहीं हो सकता, और इस बात पर बहस कर सकता हूं कि दुनिया के नागरिक होने के नाते हम फिल्ममेकरों को क्या जिम्मेदारियां उठानी चाहिए. फिर भी, मैं इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि सिनेमा के एक स्टूडेंट के तौर पर मुझे यह कितना पसंद आया और मैंने इससे कितना कुछ सीखा. कमाल है.'
