कपिल शर्मा नेटवर्थ: 'धुरंधर' रणवीर सिंह और वरुण-सिद्धार्थ जैसे स्टार्स से बहुत ज्यादा अमीर हैं ये कॉमेडियन
कपिल शर्मा इन दिनों सुर्खियां बटोरते हुए नजर आ रहे हैं. हाल ही में उनके शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो के सीजन 4 का प्रोमो सामने आया है, जिसमें कॉमेडियन इस बार एकदम नए अंदाज में दिखाई दे रहे हैं.
कपिल शर्मा इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. कॉमेडियन की ये फिल्म 12 दिसंबर को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने जा रही है. फिल्म को लेकर दर्शकों में खूब बज़ देखने को मिल रहा है. कपिल शर्मा अपनी कॉमेडी के साथ-साथ अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए भी जाने जाते हैं. यही, वजह है कि वो बॉलीवुड के धुरंधर यानी रणवीर सिंह , वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे एक्टर्स से भी ज्यादा अमीर हैं. चलिए जानते हैं कपिल शर्मा के साथ-साथ इन सेलेब्स की भी नेटवर्थ..
कपिल शर्मा ने 2007 में द ग्रेट इंडियन लॉफ्टर चैलेंज में हिस्सा लिया और इसके बाद उन्होंने अपने करियर में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा. कपिल इस शो के विनर बने थे. टीवी पर अपना जलवा बिखेरने के बाद कपिल ने बॉलीवुड का रुख किया. उन्हें ‘किस किसको प्यार करूं’ (2015), ‘फिरंगी’ (2017), और ‘ज्विगाटो’ (2023) जैसी फिल्मों में एक्टिंग करते हुए देखा गया. हालांकि, बतौर एक्टर उन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिली. चलिए जानते हैं इनकी नेटवर्थ..
कपिल शर्मा की नेटवर्थ
- टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार कपिल शर्मा की नेटवर्थ 300 से 380 करोड़ रुपये है. कपिल की कमाई का मुख्य जरिया टेलीविजन, फिल्म्स, ब्रांड एंडोर्समेंट, लाइव शोज और प्रोडक्शन है.
- रिपोर्ट के अनुसार "द ग्रेट इंडियन कपिल शो" के एक एपिसोड के लिए कपिल शर्मा 5 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं. वहीं, ब्रांड एंडोर्समेंट से भी मोटी कमाई करते हैं.
- मुंबई में कपिल 15 करोड़ रुपये की कीमत वाले आलीशान अपार्टमेंट में रहते हैं. साथ ही उनका पंजाब में भी आलीशान फार्म हाउस है.
रणवीर सिंह की नेटवर्थ
बॉलीवुड के सुपरस्टार एक्टर में से एक माने जाने वाले रणवीर इन दिनों अपनी फिल्म 'धुरंधर' को लेकर चर्चा में बने हुए है. एक्टर की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रखा है. News18 English के अनुसार एक्टर की नेटवर्थ 250 से 362 करोड़ रुपये के आसपास बताई गई है.
वरुण धवन की नेटवर्थ
वरुण धवन को आखिरी बार 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में देखा गया था और थामा में वो कैमियो करते नजर आए थे. वरुण की गिनती बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में होती है. एक्टर किसी भी फिल्म के लिए 12 से 15 करोड़ रुपये के बीच चार्ज करते हैं. रिपोर्ट के अनुसार एक्टर की नेटवर्थ 205 करोड़ रुपये है.
सिद्धार्थ मल्होत्रा की नेटवर्थ
सिद्धार्थ मल्होत्रा को आखिरी बार 'परम सुंदरी' फिल्म में देखा गया था.सिद्धार्थ किसी भी फिल्म के लिए 15 से 20 करोड़ रुपये के बीच चार्ज करती हैं. किसी भी ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए एक्टर 2 से 3 करोड़ रुपये लेते हैं. रिपोर्ट के अनुसार एक्टर की नेटवर्थ 105 करोड़ रुपये है. ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि कपिल शर्मा सबसे ज्यादा अमीर हैं.
