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चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़चुनाव 2026बंगाल के रुझानों में BJP ने पार किया बहुमत का आंकड़ा, TMC को बुरी तरह पछाड़ा, जानें 10 बजे तक का रिजल्ट

बंगाल के रुझानों में BJP ने पार किया बहुमत का आंकड़ा, TMC को बुरी तरह पछाड़ा, जानें 10 बजे तक का रिजल्ट

बीजेपी 149 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि 293 विधानसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल में बहुमत का आंकड़ा 148 है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 04 May 2026 10:41 AM (IST)
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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी (BJP) की आंधी चलती दिख रही है. बीजेपी ने 10 बजे तक बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है. बीजेपी 149 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि 293 विधानसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल में बहुमत का आंकड़ा 148 है. सीएम ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 92 सीटों पर लीड कर रही है.

सोमवार (4 मई, 2026) को बंगाल की 293 विधानसभा सीटों के लिए 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में वोटिंग हुई थी, जबकि 2 मई को दक्षिण 24 परगना की कुछ सीटों पर गड़बड़ी की शिकायत के बाद 15 पोलिंग बूथों पर फिर से वोटिंग करवाई गई थी. आज सिर्फ 293 विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती की जा रही है, जबकि एक सीट फालता पर बाद में चुनाव होगा. चुनाव आयोग ने यहां हुई वोटिंग को रद्द कर दिया है. चुनाव आयोग ने गंभीर अनियमितताओं, ईवीएस के साथ छेड़छाड़ के आरोपों और हिंसा की शिकायतों के चलते यहां चुनाव रद्द कर दिया है. 

यह भी पढ़ें:- Elections Results 2026: बंगाल-असम से लेकर केरल-तमिलनाडु तक, किसकी हो रही जीत? फलोदी सट्टा बाजार का चौंकाने वाला अनुमान

पश्चिम बंगाल की भवानीपुर और नंदीग्राम सीट पर सभी की नजरें हैं. भवानीपुर पर ममता बनर्जी और बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के बीच कड़ा मुकाबला है. हालांकि, यहां दोनों नेताओं के बीच कड़ी टक्कर नजर आ रही है. रुझानों में कभी शुभेंदु अधिकारी तो कभी ममता बनर्जी लीड करते नजर आ रहे हैं. पहले ममता बनर्जी आगे चल रही थीं, लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी लीड कर रहे हैं, जबकि नंदीग्राम में भी शुभेंदु अधिकारी बढ़त बनाए हुए हैं.

यह भी पढ़ें:- Bidhannagar Election Result 2026: बंगाल में बिधाननगर काउंटिंग सेंटर के बाहर हंगामा! TMC-BJP समर्थकों में हुई झड़प

बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि भवानीपुर से बीजेपी चुनाव जीतेगी. उन्होंने कहा, '10 राउंड के बाद हम आगे हो जाएंगें. हिंदू ने एकतरफा मतदान किया है. नंदीग्राम को भवानीपुर में दोहराया जाएगा. मुस्लिम वोट बंटा है. इस बार पिछले बार जैसे नहीं किया गया है. एंटी इनकबेंसी की लहर चल रही है.'

 

 

Published at : 04 May 2026 09:58 AM (IST)
Tags :
West Bengal Election 2026 Tamil Nadu Election 2026 Kerala Election 2026 Assam Election 2026
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