पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी (BJP) की आंधी चलती दिख रही है. बीजेपी ने 10 बजे तक बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है. बीजेपी 149 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि 293 विधानसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल में बहुमत का आंकड़ा 148 है. सीएम ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 92 सीटों पर लीड कर रही है.

सोमवार (4 मई, 2026) को बंगाल की 293 विधानसभा सीटों के लिए 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में वोटिंग हुई थी, जबकि 2 मई को दक्षिण 24 परगना की कुछ सीटों पर गड़बड़ी की शिकायत के बाद 15 पोलिंग बूथों पर फिर से वोटिंग करवाई गई थी. आज सिर्फ 293 विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती की जा रही है, जबकि एक सीट फालता पर बाद में चुनाव होगा. चुनाव आयोग ने यहां हुई वोटिंग को रद्द कर दिया है. चुनाव आयोग ने गंभीर अनियमितताओं, ईवीएस के साथ छेड़छाड़ के आरोपों और हिंसा की शिकायतों के चलते यहां चुनाव रद्द कर दिया है.

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पश्चिम बंगाल की भवानीपुर और नंदीग्राम सीट पर सभी की नजरें हैं. भवानीपुर पर ममता बनर्जी और बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के बीच कड़ा मुकाबला है. हालांकि, यहां दोनों नेताओं के बीच कड़ी टक्कर नजर आ रही है. रुझानों में कभी शुभेंदु अधिकारी तो कभी ममता बनर्जी लीड करते नजर आ रहे हैं. पहले ममता बनर्जी आगे चल रही थीं, लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी लीड कर रहे हैं, जबकि नंदीग्राम में भी शुभेंदु अधिकारी बढ़त बनाए हुए हैं.

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बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि भवानीपुर से बीजेपी चुनाव जीतेगी. उन्होंने कहा, '10 राउंड के बाद हम आगे हो जाएंगें. हिंदू ने एकतरफा मतदान किया है. नंदीग्राम को भवानीपुर में दोहराया जाएगा. मुस्लिम वोट बंटा है. इस बार पिछले बार जैसे नहीं किया गया है. एंटी इनकबेंसी की लहर चल रही है.'