बंगाल में किसकी सरकार? आ गया पहला रुझान, TMC या BJP कौन आगे, जानें

पश्चिम बंगाल की 293 विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, जिसके बाद पहला रुझान भी सामने आ गया है. रुझान में तृणमूल कांग्रेस (TMC) या भारतीय जनता पार्टी (BJP) किस पार्टी को बढ़त मिली है, आइए जानते हैं ममता बनर्जी की टीएमसी या बीजेपी किसका खाता खुला है.

बंगाल से सामने आए पहले रुझान में बीजेपी और टीएमसी बराबर चल रही हैं. यहां दोनों ही पार्टियां 5-5 सीटों पर आगे चल रही हैं.

बंगाल में 2 चरणों में हुई थी वोटिंग

पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 294 सीटें हैं, जिन पर दो चरणों में मतदान हुआ था. पहले चरण में 23 अप्रैल को 152 सीटों पर वोटिंग हुई थी, जबकि दूसरे चरण में 29 अप्रैल को 142 सीटों पर मतदान हुआ था. हालांकि फालता सीट पर बवाल के बाद चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान कराने का फैसला किया है. इसलिए आज 293 सीटों पर ही चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे.

TMC का दावा- चौथी बार सरकार बनाएंगे

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लगातार चौथी बार सत्ता में लौटने की कोशिश में जुटी हुई हैं, वहीं बीजेपी इस बार सत्ता में आने की लड़ाई लड़ रही है. इस बार के चुनाव में करीब 92 फीसदी मतदान हुआ है. सबसे ज्यादा फोकस भवानीपुर सीट पर है क्योंकि यहां से ममता बनर्जी खुद चुनाव लड़ रही हैं, उन्हें बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी टक्कर दे रहे हैं.

BJP के पक्ष में बंगाल के एग्जिट पोल

बंगाल में ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई गई है, जबकि कुछ सर्वे में टीएमसी की वापसी का दावा किया गया है. 'टुडेज चाणक्य' के एग्जिट पोल में बीजेपी को 192+ सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि टीएमसी को 100+ सीटों पर सिमटता दिखाया गया है. वहीं Matrize ने बीजेपी को 146 से 161 सीटें और टीएमसी को 125 से 140 सीटें मिलने का अनुमान जताया है. P-Marq ने बीजेपी को 150 से 175 सीटों तक पहुंचने का दावा किया है. वहीं Chanakya Strategies ने बीजेपी को 150-160 और TMC को 130-140 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है. हालांकि People’s Pulse ने टीएमसी को 177-187 सीटों के साथ मजबूत बढ़त दी है, जबकि Janmat Polls ने ममता बनर्जी की पार्टी को 195-205 सीटें मिलने का अनुमान जताया है.