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(Source: ECI/ABP News)
Election Results 2026 Winners LIVE: बंगाल से असम तक, कौन जीता कौन हारा, पढ़िए फुल विनर्स लिस्ट
Assembly Election Results 2026 Winners LIVE: पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे जारी हो रहे हैं. यहां पढ़िए फुल विनर लिस्ट
Assembly Election Results 2026 Winners LIVE: देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं. वोटों की गिनती जारी है. यहां आप पढ़िए फुल विनर लिस्ट
-दिलीप घोष अपनी सीट खड़गपुर सीट से आगे चल रहे हैं
-सुनेत्रा पवार पहले राऊंड के बाद छ हजार से अधिक वोटो से आगे
-गौरव गोगोई अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं
-विजय एक सीट पर आगे चल रहे हैं.
-शुभेंदू अधिकारी नंदीग्राम से आगे चल रहे हैं
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Source: IOCL