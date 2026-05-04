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चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़चुनाव 2026Election Results 2026 Winners LIVE: बंगाल से असम तक, कौन जीता कौन हारा, पढ़िए फुल विनर्स लिस्ट

Election Results 2026 Winners LIVE: बंगाल से असम तक, कौन जीता कौन हारा, पढ़िए फुल विनर्स लिस्ट

Assembly Election Results 2026 Winners LIVE: पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे जारी हो रहे हैं. यहां पढ़िए फुल विनर लिस्ट

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 04 May 2026 09:42 AM (IST)
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Assembly Election Results 2026 Winners LIVE: देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं. वोटों की गिनती जारी है. यहां आप पढ़िए फुल विनर लिस्ट

-दिलीप घोष अपनी सीट खड़गपुर सीट से आगे चल रहे हैं

-सुनेत्रा पवार पहले राऊंड के बाद छ हजार से अधिक वोटो से आगे 

-गौरव गोगोई अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं

-विजय एक सीट पर आगे चल रहे हैं.

-शुभेंदू अधिकारी नंदीग्राम से आगे चल रहे हैं

 

 

Published at : 04 May 2026 08:35 AM (IST)
Tags :
West Bengal Elections Assam Elections Assembly Elections Result
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