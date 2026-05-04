Assembly Election Results 2026 Winners LIVE: देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं. वोटों की गिनती जारी है. यहां आप पढ़िए फुल विनर लिस्ट

-दिलीप घोष अपनी सीट खड़गपुर सीट से आगे चल रहे हैं

-सुनेत्रा पवार पहले राऊंड के बाद छ हजार से अधिक वोटो से आगे

-गौरव गोगोई अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं

-विजय एक सीट पर आगे चल रहे हैं.

-शुभेंदू अधिकारी नंदीग्राम से आगे चल रहे हैं