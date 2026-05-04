Toyota Fortuner की टेंशन बढ़ाने आ रही Nissan की यह SUV, डिफेंडर जैसा होगा लुक

आजकल भारत में SUVs की डिमांड तेजी से बढ़ रही है और इसी को देखते हुए कई कंपनियां नई-नई गाड़ियां लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं. जापानी कंपनी निसान भी अब अपने पोर्टफोलियो को मजबूत करने के लिए एक नई और दमदार SUV लाने की योजना बना रही है.

कंपनी अपनी पुरानी और पॉपुलर SUV Terrano को नए अवतार में वापस ला रही है, जो इस बार पहले से ज्यादा बड़ी, मजबूत और फीचर्स से भरपूर होगी. नई जनरेशन Nissan Terrano को हाल ही में एक कॉन्सेप्ट मॉडल के रूप में पेश किया गया है. माना जा रहा है कि इसका प्रोडक्शन मॉडल आने वाले समय में भारत में लॉन्च किया जा सकता है.

Nissan की यह SUV खासतौर पर उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है जो बड़ी, पावरफुल और प्रीमियम SUV खरीदना चाहते हैं. इसका मुकाबला सीधे तौर पर Toyota Fortuner और MG Gloster जैसी बड़ी SUVs से हो सकता है.

कैसा होगा गाड़ी का डिजाइन?

गाड़ी के डिजाइन की बात की जाए तो नई Terrano पहले से काफी अलग और ज्यादा दमदार दिखती है. इसका लुक बॉक्सी और ऑफ-रोडिंग स्टाइल वाला है, जो इसे एक मजबूत SUV की पहचान देता है. इसमें बड़े बंपर, मोटी बॉडी क्लैडिंग, बड़े टायर और रूफ रैक जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं. पीछे की तरफ स्पेयर व्हील और साइड में लैडर (सीढ़ी) जैसी चीजें इसे एक एडवेंचर SUV का लुक देती हैं.

इस SUV में सबसे खास प्लेटफॉर्म और इंजन हो सकता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, यह एक मजबूत लैडर-फ्रेम प्लेटफॉर्म पर बनी हो सकती है, जो आमतौर पर बड़ी और ऑफ-रोड SUVs में इस्तेमाल होता है. इसके साथ ही इसमें पेट्रोल इंजन के अलावा प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) टेक्नोलॉजी भी मिल सकती है, जो बेहतर माइलेज और कम पॉल्यूशन के लिए जानी जाती है.

गाड़ी की कीमत और लॉन्चिंग

कीमत की बात करें तो इस नई Terrano की कीमत लगभग 40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के आसपास हो सकती है, जिससे यह प्रीमियम SUV सेगमेंट में आएगी. हालांकि, भारत में इसके लॉन्च का फैसला कंपनी की लोकल मैन्युफैक्चरिंग और निवेश योजनाओं पर निर्भर करेगा.

अगर सब कुछ सही रहा, तो यह SUV अगले 1–2 साल के अंदर भारतीय बाजार में आ सकती है. ऐसे में कहा जा सकता है कि नई Nissan Terrano पुराने मॉडल की तुलना में पूरी तरह बदली हुई और ज्यादा एडवांस SUV होगी.इसमें दमदार लुक, नई टेक्नोलॉजी, हाइब्रिड इंजन और बेहतर ऑफ-रोडिंग क्षमता मिलने की उम्मीद है.

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