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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'सुनील, मेरे दोस्त…15 सीजन…', शाहरुख खान ने 200 विकेट पूरे करने पर नरेन के नाम लिखा खास पोस्ट

'सुनील, मेरे दोस्त…15 सीजन…', शाहरुख खान ने 200 विकेट पूरे करने पर नरेन के नाम लिखा खास पोस्ट

Shah Rukh Khan On Sunil Narine: शाहरुख खान ने आईपीएल में 200 रन पूरे करने वाले सुनील नरेन के लिए सोशल मीडिया पर एक खास पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने पोस्ट में नरेन को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 04 May 2026 10:43 AM (IST)
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हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के मैच के दौरान, केकेआर के स्पिनर सुनील नरेल टूर्नामेंट में 200 विकेट पूरे करने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी बन गए, केकेआर के को-ऑनर और बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने अपने फेसबुक अकाउंट पर उनकी इस शानदार उपलब्धि की सराहना की और अपनी दशकों पुरानी दोस्ती के लिए एक खास मैसेज भी पोस्ट किया.

शाहरुख खान ने सुनील नारायण को ‘मैजिशियन’ कहा
शाहरुख खान ने सुनील के साथ एक तस्वीर शेयर की और कैप्शन में लिखा, “सुनील, मेरे दोस्त… 15 सीज़न… 200 से ज्यादा विकेट… 3 खिताब और केके राइडर्स फ्रेंचाइजी के साथ दुनिया भर में कई और उपलब्धियां हासिल करने के लिए बधाई!!! तुम एक मैजिशियन हो और हम आपको अपनी फैमिली की तरह प्यार करते हैं. आज और हमेशा के लिए ढेर सारा प्यार… हेल्दी रहो और मुस्कुराते रहो!”

 

एक्टर के इस मैसेज से नरेन का केकेआर के साथ लंबे समय से चला आ रहा जुड़ाव झलकता है, जहां उन्होंने कई खिताब जीतने वाले अभियानों में अहम भूमिका निभाई है. 15 सीज़न से ज्यादा समय तक, इस मिस्ट्री स्पिनर ने टीम के गेंदबाजी आक्रमण में अहम रोल प्ले किया है. जिससे टीम को तीन आईपीएल ट्रॉफियां जीतने में मदद मिली है.

2012 से सुनील कोलकाता टीम में हैं
सुनील 2012 में टूर्नामेंट में शामिल होने के बाद से कोलकाता टीम के साथ हैं और इस दौरान लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले गेंदबाजों में से एक हैं. अरोड़ा का विकेट लेकर नरेन आईपीएल इतिहास में 200 विकेट का आंकड़ा छूने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए. युजवेंद्र चहल अभी भी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, जबकि भुवनेश्वर कुमार इससे पहले 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने थे. नरेन ने सन राइजर्स हैदराबाद की पारी के दौरान सलिल अरोड़ा को आउट करके यह उपलब्धि हासिल की और आईपीएल में अपने विकेटों की संख्या 199 से बढ़ाकर 200 कर ली.

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शाहरुख खान वर्क फ्रंट
इस बीच शाहरुख खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो सुपरस्टार सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित अपनी अगली फिल्म 'किंग' की तैयारी में जुटे हैं. सेट से प्रेग्नेंट दीपिका पादुकोण की कुछ पर्दे के पीछे की तस्वीरें लीक होने के बाद से ही इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी चर्चा है. फिल्म में अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी के साथ सुहाना खान भी हैं. रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और मार्फ्लिक्स पिक्चर्स द्वारा निर्मित 'किंग' क्रिसमस के आसपास रिलीज होने की उम्मीद है.

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Published at : 04 May 2026 10:41 AM (IST)
Tags :
शाहरुख खान Sunrisers Hyderabad KOLKATA KNIGHT RIDERS SUNIL NARINE IPL 2026 KKR Vs SRH
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