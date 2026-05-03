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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाAssembly Elections Results 2026: बंगाल-असम से लेकर केरल-तमिलनाडु तक, किसकी हो रही जीत? फलोदी सट्टा बाजार का चौंकाने वाला अनुमान

Assembly Elections Results 2026: बंगाल-असम से लेकर केरल-तमिलनाडु तक, किसकी हो रही जीत? फलोदी सट्टा बाजार का चौंकाने वाला अनुमान

Assembly Elections Result 2026: यह कोई आधिकारिक या वैज्ञानिक सर्वे नहीं होता बल्कि पूरी तरह अनुमान और जोखिम पर आधारित गतिविधि है. कई बार इसके अनुमान सही साबित हुए हैं तो कई बार पूरी तरह उलट भी गए हैं.

By : करनपुरी, जोधपुर | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 03 May 2026 09:33 PM (IST)
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  • मतगणना से पहले भावों में उतार-चढ़ाव जारी रहता है।

देश-दुनिया में राजनीतिक माहौल की नब्ज पकड़ने के लिए मशहूर फलोदी का सट्टा बाजार एक बार फिर चर्चा में है. यह बाजार अपने अनोखे अंदाज में चुनावी परिणामों, मौसम और बड़े आयोजनों को लेकर किए जाने वाले आकलन के लिए जाना जाता है.

राजस्थान के जोधपुर जिले का यह छोटा सा कस्बा, सट्टा बाजार की वजह से राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बना चुका है. यहां के सटोरिए विभिन्न राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और अन्य बड़े राजनीतिक घटनाक्रमों पर अपने भाव (रेट) तय करते हैं, जिन्हें कई लोग ग्राउंड लेवल की हवा का संकेत मानते हैं.

हालांकि, यह भी सच है कि यह कोई आधिकारिक या वैज्ञानिक सर्वे नहीं होता, बल्कि पूरी तरह अनुमान और जोखिम पर आधारित गतिविधि है. कई बार इसके अनुमान सही साबित हुए हैं तो कई बार पूरी तरह उलट भी गए हैं. इसके बावजूद, मीडिया और आम जनता के बीच इस बाजार के आंकड़े हमेशा चर्चा का विषय बने रहते हैं.

यह भी पढे़ंः 'लोगों का वोट छीनने की TMC की है पुरानी आदत', बंगाल चुनाव के नतीजों से पहले बोली बीजेपी

इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब हो रही चर्चा

हाल के दिनों में फलोदी सट्टा बाजार के ताजा भावों को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है, जहां अलग-अलग राजनीतिक दलों के पक्ष में रुझान दिखाए जा रहे हैं. फलोदी सट्टा बाजार को चुनावी भविष्यवाणी का अनौपचारिक केंद्र कहा जा सकता है, लेकिन इसके आंकड़ों को अंतिम सच मानने के बजाय एक संकेत या ट्रेंड के रूप में ही देखना ज्यादा उचित होता है.

4 मई को होने वाली वोट काउंटिंग पर टिकी है सभी की नजरें

देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब सबकी निगाहें 4 मई को होने वाली मतगणना पर टिकी हैं. जहां एक ओर न्यूज चैनलों के एग्जिट पोल चर्चा में हैं, वहीं राजस्थान का चर्चित फलोदी सट्टा बाजार भी एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है. सट्टा बाजार ने पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी को लेकर अपने अनुमान जारी किए हैं. करोड़ों रुपये का सट्टा अब तक लग चुका है.

पश्चिम बंगाल में कांटे की टक्कर

294 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 148 है. फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार, बीजेपी को 150–156 सीटें, टीएमसी को 137–140 सीटें मिलने वाली हैं और यहां मुकाबला बेहद करीबी माना जा रहा है.

असम में बीजेपी गठबंधन मजबूत

126 सीटों वाली असम विधानसभा में बहुमत 64 है. अनुमान के मुताबिक, बीजेपी गठबंधन को 91–101 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 21–31 सीटें और अन्य को 0–3 सीटें मिलने वाली हैं.

केरल में माहौल गर्म

140 सीटों वाले केरल में बहुमत 71 है, जहां फलोदी के अनुसार, यूडीएफ को 78–90 सीटें, एलडीएफ को 49–62 सीटें और बीजेपी गठबंधन को 0–3 सीटें मिल सकती हैं.

तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन आगे

234 सीटों वाले तमिलनाडु में बहुमत का आंकड़ा 118 है. यहां अनुमान है कि डीएमके गठबंधन को 125–145 सीटें, एआईएडीएमके गठबंधन को 65–85 सीटें, टीवीके को 16–26 सीटें और अन्य को 1–6 सीटें मिल सकती हैं.

केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में बीजेपी को बढ़त

वहीं, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भाजपा गठबंधन को बढ़त मिलने वाली है. 30 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 16 है और फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक, यहां बीजेपी गठबंधन को 16–20 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 6–8 सीटें और अन्य 3–7 सीटें मिलने वाली हैं.

रात 12 बजे तक बदलते रहते हैं भाव

सट्टा बाजार से जुड़े लोगों का कहना है कि मतगणना से पहले आखिरी समय तक सीटों के अनुमान में उतार-चढ़ाव जारी रहता है और आज रात 12 बजे तक आंकड़ों में बदलाव संभव है.

यह भी पढ़ेंः मुंबई सट्टा बाजार की भविष्यवाणी ने बढ़ाई धुकधुकी! तमिलनाडु में DMK, असम में BJP की वापसी, बंगाल में क्या है ट्रेंड?

About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
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Published at : 03 May 2026 09:31 PM (IST)
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JODHPUR RAJASTHAN Assembly Elections 2026
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