हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाAssembly Election Results 2026: बंगाल में भाजपा-TMC के बीच कांटे की टक्कर, असम में रुझानों में कौन चल रहा आगे? जानें पांचों राज्यों के नतीजों का पहला अपडेट

Assembly Election Results 2026: बंगाल में भाजपा-TMC के बीच कांटे की टक्कर, असम में रुझानों में कौन चल रहा आगे? जानें पांचों राज्यों के नतीजों का पहला अपडेट

Assembly Election Results 2026: बंगाल के शुरुआती रुझानों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस को कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है. वहीं असम में बीजेपी बाकी पार्टियों से आगे चल रही है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 04 May 2026 08:39 AM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल, केरल और असम समेत पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद वोटों की गिनती शुरू हो गई है. बंगाल के शुरुआत रुझानों में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली है. बीजेपी और टीएमसी 5-5 सीटों पर आगें हैं. जबकि असम में भाजपा का दबदबा देखने को मिला है. केरल और तमिलनाडु के रुझान भी सामने आ गए हैं.

बंगाल की भवानीपुर सीट काफी चर्चा में रही है. ममता बनर्जी ने इस सीट से चुनाव लड़ा है. वे शुरुआती रुझानों में आगे चल रही हैं. मालदा में भाजपा का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है. भाजपा रुझानों में मालदा की 3 सीटों पर आगे चल रही है. वहीं असम की बात करें तो भाजपा 3 सीटों पर आगे चल रही है. जबकि कांग्रेस एक सीट पर आगे चल रही है. अगर तमिलनाडु की बात करें तो DMK और उसके सहयोगी 9 सीटों पर आगे चल रहे हैं. वहीं AIADMK महज 3 सीटों पर आगे चल रही है. 

 

पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा!

पुडुचेरी में भी विधानसभा चुनाव के बाद वोटों की गिनती चल रही है. शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी 13 सीटों पर आगे चल रही है. जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगी 4 सीटों पर आगे चल रहे हैं. 

केरल का भी सामने आया पहला रुझान

केरल में भी वोटों की गिनती जारी है. राज्य में LEFT 61 सीटों पर आगे चल रही है. जबकि कांग्रेस 64 सीटों पर आगे चल रही है. केरल में फिलहाल कांटे की टक्कर चल रही है. वहीं 5 सीटों पर अन्य पार्टियां आगे चल रही हैं.

यह भी पढ़ें : Bengal Election Results 2026: बंगाल में किसकी सरकार? आ गया पहला रुझान, TMC या BJP कौन आगे, जानें

Published at : 04 May 2026 08:09 AM (IST)
Tags :
Kerala Bengal West Bengal Results Assam Election Results Breaking News Abp News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Election Results 2026 Winners LIVE: बंगाल से असम तक, कौन जीता कौन हारा, पढ़िए फुल विनर्स लिस्ट
बंगाल से असम तक, कौन जीता कौन हारा, पढ़िए फुल विनर्स लिस्ट
इंडिया
Election Results 2026 LIVE: बंगाल में TMC-BJP के बीच कांटे की टक्कर, केरल में कांग्रेस आगे, असम में हिमंत की हैट्रिक!
LIVE: बंगाल में TMC-BJP के बीच कांटे की टक्कर, केरल में कांग्रेस आगे, असम में हिमंत की हैट्रिक!
इंडिया
Assembly Election Results 2026: बंगाल में भाजपा-TMC के बीच कांटे की टक्कर, असम में रुझानों में कौन चल रहा आगे? जानें पांचों राज्यों के नतीजों का पहला अपडेट
बंगाल में भाजपा-TMC के बीच कांटे की टक्कर, असम में रुझानों में कौन चल रहा आगे? जानें पांचों राज्यों के नतीजों का पहला अपडेट
इंडिया
Bengal Election Results 2026 Live: बंगाल विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती शुरू, पहले रुझान में जानिए TMC-BJP में कौन आगे
Live: बंगाल विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती शुरू, पहले रुझान में जानिए TMC-BJP में कौन आगे, किसकी बन रही सरकार
Advertisement

वीडियोज

West Bengal Election Results: बंगाल में की इस सीट पर नहीं होगी काउंटिंग | BJP VsTMC | Mamata
West Bengal Election Results: काउंटिग से पहले Agnimitra Paul का दावा | BJP VsTMC | Mamata
West Bengal Election Results: वोटों की गिनती शुरू? | BJP | TMC | Mamata
Sansani: चुनावी रण का आखिरी काउंटडाउन ! | West Bengal Election 2026 | Mamata Banerjee | BJP
AC Blast in Delhi News: AC ने ली 9 जान, रहिए सावधान....! | Vivek Vihar | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
Baramati Bypoll Results: बारामती उपचुनाव का पहला रुझान आया सामने, NCP चीफ सुनेत्रा पवार ने बनाई बढ़त
बारामती उपचुनाव का पहला रुझान आया सामने, NCP चीफ सुनेत्रा पवार ने बनाई बढ़त
विश्व
66 प्रतिशत लोग नाखुश... अमेरिका में घटी ट्रंप की लोकप्रियता, ईरान के साथ युद्ध पर क्या बोले, सर्वे में खुलासा
66 प्रतिशत लोग नाखुश... अमेरिका में घटी ट्रंप की लोकप्रियता, ईरान के साथ युद्ध पर क्या बोले, सर्वे में खुलासा
बिजनेस
Petrol-Diesel Price: LPG की बढ़ गई कीमत, फिर पेट्रोल-डीजल की कीमत जस की तस क्यों? जानें सरकार की पॉलिसी
LPG की बढ़ गई कीमत, फिर पेट्रोल-डीजल की कीमत जस की तस क्यों? जानें सरकार की पॉलिसी
बिहार
Bhagalpur Bridge Collapse: भागलपुर में भरभरा कर गिरा विक्रमशिला पुल का स्लैब, गंगा में समाया पिलर, आवाजाही बंद
भागलपुर में भरभरा कर गिरा विक्रमशिला पुल का स्लैब, गंगा में समाया पिलर, आवाजाही बंद
साउथ सिनेमा
Patriot BO Day 3 Worldwide: 'पैट्रियट' ने दुनियाभर में मचाई धूम, तीन दिन में वर्ल्डवाइड कलेक्शन 60 करोड़ के हुआ पार
'पैट्रियट' ने दुनियाभर में मचाई धूम, तीन दिन में वर्ल्डवाइड कलेक्शन 60 करोड़ के हुआ पार
इंडिया
Bidhannagar Election Result 2026: बंगाल में बिधाननगर काउंटिंग सेंटर के बाहर हंगामा! TMC-BJP समर्थकों में हुई झड़प
बंगाल में बिधाननगर काउंटिंग सेंटर के बाहर हंगामा! TMC-BJP समर्थकों में हुई झड़प, पुलिस ने किया लाठीचार्ज
जनरल नॉलेज
MLA Election Cost: विधायक का चुनाव लड़ने में कितना आता है खर्च, जानिए कितने बेलने पड़ते हैं पापड़?
विधायक का चुनाव लड़ने में कितना आता है खर्च, जानिए कितने बेलने पड़ते हैं पापड़?
टेक्नोलॉजी
बिना OTP और कॉल के भी कैसे खाली हो रहा बैंक अकाउंट? सरकार ने बताया बचने का सीक्रेट तरीका
बिना OTP और कॉल के भी कैसे खाली हो रहा बैंक अकाउंट? सरकार ने बताया बचने का सीक्रेट तरीका
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget