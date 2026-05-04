हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाKerala Assembly Election Result: केरल में कौन बनेगा CM? रुझानों में बंपर बहुमत देख कांग्रेस नेता शशि थरुर ने दे दिया सिग्नल

Kerala Assembly Election Result: केरल में कौन बनेगा CM? रुझानों में बंपर बहुमत देख कांग्रेस नेता शशि थरुर ने दे दिया सिग्नल

Kerala Assembly Election Result: केरल में कांग्रेस 59 सीटों पर आगे चल रही है. CPI(M) 30 पर आगे है. इस बीच शशि थरूर ने बड़ा बयान दिया है और पार्टी को बधाई दी है.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 04 May 2026 10:55 AM (IST)
Preferred Sources

केरल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों के लिए वोटों की गिनती जारी है और अब रुझान धीरे-धीरे साफ होने लगे हैं. 140 सीटों वाले इस राज्य में कांग्रेस 59 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि सीपीआई (एम) 30 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. इन शुरुआती आंकड़ों से लगता है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन मजबूत स्थिति में है. खास बात यह है कि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन अपनी ही सीट पर पीछे चल रहे हैं, जिससे मुकाबला और ज्यादा चर्चा में आ गया है.

इसी बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि इस समय सबसे जरूरी बात सरकार और नीतियों में बदलाव की है, ताकि केरल को फिर से आगे बढ़ाया जा सके. उन्होंने कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारना बहुत जरूरी है और केरल को निवेश के लिए फिर से एक अच्छा स्थान बनाना होगा. थरूर ने यह भी कहा कि युवाओं के लिए राज्य में ही रोजगार के मौके बढ़ाने होंगे, ताकि उन्हें बाहर जाने की जरूरत न पड़े.

पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत की तारीफ

शशि थरूर कांग्रेस दफ्तर भी पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत की तारीफ की. उन्होंने कहा कि यह बढ़त कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत का नतीजा है और चारों तरफ जश्न का माहौल है. जब उनसे मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह फैसला जीते हुए विधायक करेंगे, वह खुद पार्टी के लिए काम कर रहे हैं. उन्होंने भरोसा जताया कि आगे के रुझानों में कांग्रेस और उसके सहयोगियों की स्थिति और मजबूत हो सकती है और बेहतर बहुमत की तस्वीर सामने आएगी.

ये भी पढ़ें: Bengal Election Result 2026 Live: बंगाल में मुश्किल में ममता सरकार, बीजेपी को बंपर बढ़त, रुझानों में सरकार बनाती दिख रही बीजेपी

ये भी पढ़ें: Election Results 2026 LIVE: बंगाल के रुझानों में BJP को बहुमत, केरल में कांग्रेस की सुनामी, तमिलनाडु में विजय की TVK ने किया कमाल

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read More
Published at : 04 May 2026 10:55 AM (IST)
Tags :
Kerala Assembly Election Kerala Assembly Election 2026 Kerala Election 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
West Bengal Election 2026: क्या इस बार भी ममता को हरा देंगे सुवेंदु? अब CM को भवानीपुर में दे रहे कड़ी टक्कर, जानें कौन आगे?
क्या इस बार भी ममता को हरा देंगे सुवेंदु? अब CM को भवानीपुर में दे रहे कड़ी टक्कर, जानें कौन आगे?
इंडिया
Kerala Assembly Election Result: केरल में कौन बनेगा CM? रुझानों में बंपर बहुमत देख कांग्रेस नेता शशि थरुर ने दे दिया सिग्नल
केरल में कौन बनेगा CM? रुझानों में बंपर बहुमत देख कांग्रेस नेता शशि थरुर ने दे दिया सिग्नल
इंडिया
Election Results 2026 LIVE: केरल में लेफ्ट का किला ढहा, बंगाल में TMC का फूल मुरझाया, शाम को BJP मुख्यालय जाएंगे PM मोदी
LIVE: केरल में लेफ्ट का किला ढहा, बंगाल में TMC का फूल मुरझाया, शाम को BJP मुख्यालय जाएंगे PM मोदी
इंडिया
Kerala Election Results 2026 Live: केरल में कांग्रेस की आंधी, रुझानों में पार किया बहुमत का आंकड़ा, CM पी विजयन पिछड़े
Live: केरल में कांग्रेस की आंधी, रुझानों में पार किया बहुमत का आंकड़ा, CM पी विजयन पिछड़े
Advertisement

वीडियोज

West Bengal Election Results 2026: 6 सीटों पर बीजेपी आगे | BJP vs TMC
West Bengal Election Results: TMC से आगे निकली BJP! | BJP | TMC | Mamata
Vote Counting For Assembly Elections 2026: Bhawanipur में ममता बनर्जी आगे | Mamata | TMC | BJP
West Bengal Election Results: बंगाल में की इस सीट पर नहीं होगी काउंटिंग | BJP VsTMC | Mamata
West Bengal Election Results: काउंटिग से पहले Agnimitra Paul का दावा | BJP VsTMC | Mamata
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
तमिलनाडु में विजय के काम आई प्रशांत किशोर की ये सलाह, 7 महीने पहले कर दिया था ऐलान
तमिलनाडु में विजय के काम आई प्रशांत किशोर की ये सलाह, 7 महीने पहले कर दिया था ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Bengal Election Results 2026: पश्चिम बंगाल के रुझानों में बीजेपी आगे, यूपी बीजेपी चीफ पंकज चौधरी ने किया बड़ा दावा
पश्चिम बंगाल के रुझानों में बीजेपी आगे, यूपी बीजेपी चीफ पंकज चौधरी ने किया बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बीजेपी की पूर्व सांसद रीता बहुगुणा जोशी के पति का निधन, SGPGI लखनऊ में ली अंतिम सांस
बीजेपी की पूर्व सांसद रीता बहुगुणा जोशी के पति का निधन, SGPGI लखनऊ में ली अंतिम सांस
स्टॉक मार्केट
Share Market: शेयर बाजार पर चढ़ा चुनावी नतीजे का रंग, खुलते ही तेजी से उछले सेंसेक्स और निफ्टी 125 अंक ऊपर
शेयर बाजार पर चढ़ा चुनावी नतीजे का रंग, खुलते ही तेजी से उछले सेंसेक्स और निफ्टी 125 अंक ऊपर
पंजाब
राघव चड्ढा का यह कदम चौंकाने वाला, सीएम भगवंत मान से पहले किससे मिलेंगे BJP सांसद?
राघव चड्ढा का यह कदम चौंकाने वाला, सीएम भगवंत मान से पहले किससे मिलेंगे BJP सांसद?
बॉलीवुड
'सुनील, मेरे दोस्त…15 सीजन…', शाहरुख खान ने 200 विकेट पूरे करने पर नरेन के नाम लिखा खास पोस्ट
'सुनील, मेरे दोस्त…15 सीजन…', शाहरुख खान ने 200 विकेट पूरे करने पर नरेन के नाम लिखा खास पोस्ट
इंडिया
Bidhannagar Election Result 2026: बंगाल में बिधाननगर काउंटिंग सेंटर के बाहर हंगामा! TMC-BJP समर्थकों में हुई झड़प
बंगाल में बिधाननगर काउंटिंग सेंटर के बाहर हंगामा! TMC-BJP समर्थकों में हुई झड़प, पुलिस ने किया लाठीचार्ज
ऑटो
Toyota Fortuner की टेंशन बढ़ाने आ रही Nissan की यह SUV, डिफेंडर जैसा होगा लुक, जानिए खासियत
Toyota Fortuner की टेंशन बढ़ाने आ रही Nissan की यह SUV, डिफेंडर जैसा होगा लुक
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget