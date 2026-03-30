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हिंदी न्यूज़चुनाव 2026अमित शाह के बयान पर ममता बनर्जी ने किया पलटवार, कहा - 'मैं कई बार मौत के मुंह से लौटी हूं, मुझे...'

अमित शाह के बयान पर ममता बनर्जी ने किया पलटवार, कहा - 'मैं कई बार मौत के मुंह से लौटी हूं, मुझे...'

पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ है. राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अमित शाह के एक बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए एक चुनावी रैली में कहा कि वे कई बार मौत के मुंह से वापस लौटी हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 30 Mar 2026 12:01 PM (IST)
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Mamata Banerjee Responded To Amit Shah Statement: पश्चिम बंगाल चुनाव की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे राज्य में चुनावी हलचल तेज हो रही है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार यानी 29 मार्च को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने साल 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान लगी उनकी चोट को लेकर टिप्पणी की थी. ममता ने कहा कि वे उनकी मेडिकल रिपोर्ट देख लें, जिसमें उनकी चोट की गंभीरता साफ दर्ज है.

अमित शाह और ममता बनर्जी के बीच जुबानी जंग

TMC सरकार के खिलाफ एक चार्जशीट जारी करते हुए अमित शाह ने ममता बनर्जी पर ‘हमेशा पीड़ित होने की राजनीति’ करने का आरोप लगाया था. उन्होंने अपने बयान में कहा था कि वे कभी अपनी चोट की बात करती हैं, तो कभी चुनाव आयोग को कोसती हैं, लेकिन अब बंगाल की जनता उनकी ‘विक्टिम कार्ड’ वाली राजनीति को समझ चुकी है.

अमित शाह के इसी बयान पर पलटवार करते हुए ममता बनर्जी ने एक चुनावी रैली के दौरान कहा, ‘वे कहते हैं कि मैं चुनाव के समय पट्टी बांधकर घूमती हूं. मैं कई बार मौत के मुंह से वापस लौटी हूं. जाकर डॉक्टर की रिपोर्ट देखिए.’ ममता ने आगे सवाल उठाते हुए कहा कि क्या आपने साल 2021 के चुनाव में जानबूझकर मेरे पैर को चोट पहुंचाई थी? मैंने व्हीलचेयर पर बैठकर प्रचार किया. क्या आप मुझे मारने की योजना बना रहे हैं?’

उनकी सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी करने की बात पर भी प्रतिक्रिया देते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें अपने ‘पुराने कर्मों’ के लिए चार्जशीट जारी करना चाहिए. हालांकि, इस दौरान उन्होंने अमित शाह का नाम नहीं लिया था.

ममता बनर्जी ने अमित शाह पर साधा निशाना

ममता बनर्जी ने पिछले साल अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा अवैध भारतीय प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई के तहत डिपोर्टेशन का जिक्र करते हुए अमित शाह पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, ‘जब गुजरातियों को अमेरिका से कमर में रस्सी बांधकर भारत वापस भेजा जा रहा था, तब आप कहां थे? 

उस चुनावी रैली में ममता बनर्जी ने खुद को सभी सीटों के लिए ‘उम्मीदवार’ बताते हुए जनता से उन पर भरोसा जताने की अपील की. उन्होंने कहा, ‘आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि उम्मीदवार कौन है. मैं ही उम्मीदवार हूं. मुझ पर भरोसा करें और वोट दें.’

Published at : 30 Mar 2026 12:00 PM (IST)
Tags :
TMC Political News Mamta Banerjee BJP AMIT SHAH West Bengal Assembly Elections 2026
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