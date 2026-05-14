जब वीडी सतीशन के नाम केरल के नए सीएम का हुआ ऐलान, क्या रहे कांग्रेस नेताओं के रिएक्शंस

केरल के मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस द्वारा वी. डी. सतीशन के नाम का ऐलान किए जाने के बाद बृहस्पतिवार को पार्टी नेताओं और नवनिर्वाचित विधायकों ने उन्हें बधाई दी. केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष सनी जोसेफ ने फेसबुक पर सतीशन की एक तस्वीर साझा की और लिखा, ‘‘केरल के 24वें मुख्यमंत्री वी डी सतीशन को बहुत-बहुत बधाई.’’

सांसद शफी परम्बिल ने भी सतीशन को केरल का मुख्यमंत्री चुने जाने पर बधाई दी.केपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष परम्बिल ने एक फेसबुक पोस्ट में सतीशन को कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) की सरकार का नेता बताया और उन्हें शुभकामनाएं दीं.कांग्रेस नेता और विधायक वी टी बलराम ने भी सतीशन को बधाई देते हुए कहा कि यह घोषणा जनता की इच्छा को दर्शाती है.

बलराम ने फेसबुक पर लिखा कि यह एक ऐसी घोषणा थी जिसका केरल इंतजार कर रहा था. उन्होंने इसे उन लोगों की भावनाओं की औपचारिक पुष्टि बताया जिन्होंने पहले ही उन्हें अपना नेता मान लिया था.बलराम ने कहा, ‘‘एक सच्ची लोकतांत्रिक पार्टी जनहित का सम्मान करके ही फैसले लेती है और मौजूदा जनभावनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकती.’’

उन्होंने कहा कि सतीशन एक ऐसे अभूतपूर्व जन समर्थन के बीच पदभार ग्रहण कर रहे हैं, जो किसी राजनीतिक नेता के लिए विरले ही देखा जाता है. बलराम ने कहा कि सतीशन की इस पदोन्नति को केवल कांग्रेस या यूडीएफ के मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि केरल की जनता के मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाना चाहिए.उन्होंने अपनी पोस्ट का समापन यह कहते हुए किया, ‘‘हम यह कर सकते हैं, क्योंकि यह केरल है.’’

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यूडीएफ जीत को बताया कार्यकर्ताओं की मेहनत

कांग्रेस से निष्कासित नेता राहुल ममकूटाथिल ने भी सतीशन को बधाई दी. उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट में कहा कि यूडीएफ की जीत पार्टी कार्यकर्ताओं के वर्षों के राजनीतिक संघर्ष और बलिदान का परिणाम है. उनके अनुसार, कार्यकर्ताओं के प्रयासों का परिणाम अब एक जन हितैषी सरकार के रूप में सामने आया है और आलाकमान ने सतीशन को इसके नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी है.सतीशन को बधाई देते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नई सरकार लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काम करेगी. पुथुपल्ली से फिर से निर्वाचित विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी के बेटे चांडी ओमन ने भी सतीशन की तस्वीर साझा कर उन्हें शुभकामनाएं दीं.

IUML ने सतीशन के नाम का किया स्वागत

मुवत्तुपुझा से नवनिर्वाचित विधायक मैथ्यू कुझालनदान ने कहा कि केरल शासन का एक नया चेहरा और नयी शैली देखेगा. यूडीएफ के दूसरे सबसे बड़े घटक दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) ने सतीशन को केरल का मुख्यमंत्री घोषित किए जाने के कांग्रेस के फैसले का स्वागत किया.पत्रकारों से बातचीत में आईयूएमएल के प्रदेश अध्यक्ष सैयद सादिक अली शिहाब थंगल ने सतीशन को बधाई दी और कहा कि पार्टी कांग्रेस आलाकमान के फैसले का पूरी तरह से समर्थन करती है.उन्होंने कहा, ‘‘फैसला आ गया है. केरल की जनता के साथ-साथ हम भी इसका समर्थन करते हैं. सतीशन सुशासन देने में सक्षम होंगे.’’

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