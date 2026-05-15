इस राज्य की विधानसभा चुनाव में हुआ अवैध मतदान! 10 विदेशी नागरिक गिरफ्तार, जानिए ताजा अपडेट

चेन्नई पुलिस ने हाल ही में संपन्न तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में फर्जी तरीके से प्राप्त पहचान दस्तावेजों का उपयोग करके अवैध रूप से मत डालने के आरोप में चार महिलाओं समेत 10 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है. अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी.

एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 23 अप्रैल को हुए चुनावों के बाद देश छोड़ने की कोशिश करते समय चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आव्रजन अधिकारियों ने इन व्यक्तियों को रोक लिया.

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विज्ञप्ति में कहा गया है कि जांच से पता चला है कि विदेशी नागरिकता होने और भारतीय नागरिक न होने के बावजूद, आरोपियों ने कथित तौर पर अवैध रूप से मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों में निवास किया था.

आव्रजन अधिकारियों द्वारा ग्रेटर चेन्नई पुलिस आयुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराने के बाद, केंद्रीय अपराध शाखा और स्थानीय पुलिस इकाइयों द्वारा सात से 14 मई के बीच मामले दर्ज किए गए. बयान में कहा गया है कि सभी आरोपियों को आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए अदालत में पेश किया गया.

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