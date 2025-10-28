हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार विधानसभा चुनावDistrictशेड्यूलउम्मीदवारआगामी चुनावचुनाव परिणाम 2020
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़चुनाव 2025न तेजस्वी और न नीतीश... BJP का सबसे ज्यादा नुकसान करेंगे प्रशांत किशोर, सीनियर पत्रकार ने बताई ये वजह

न तेजस्वी और न नीतीश... BJP का सबसे ज्यादा नुकसान करेंगे प्रशांत किशोर, सीनियर पत्रकार ने बताई ये वजह

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पार्टियों की स्थिति को लेकर सीनियर पत्रकार ने कहा कि इस बार प्रशांत किशोर की उपस्थिति से बिहार में चुनाव का समीकरण बदल सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 28 Oct 2025 09:15 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. चुनाव में पार्टियों की स्थिति को लेकर अलग-अलग सर्वे और एक्सपर्ट की राय सामने आ रही हैं. इसी बीच वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर की उपस्थिति से बिहार चुनाव का समीकरण कैसे बदल सकता है.

उन्होंने कहा, 'नीतीश कुमार ने बिहार में जो घोषणाएं की हैं, उसका सबसे ज्यादा फायदा NDA को मिलने वाला है. पीके (प्रशांत किशोर) अगर NDA को इस चुनाव में नुकसान पहुंचाने वाले हैं तो जेडीयू से ज्यादा भाजपा को नुकसान पहुंचाएंगे. महागठबंधन और NDA का नेतृत्व अब तक पिछड़ों के हाथ में रहा है. साल 1990 से लेकर 2025 तक, लालू यादव की सत्ता में सवर्णों का नेता आज तक बिहार में उभरकर सामने नहीं आया है, जिस पर सवर्ण समाज भरोसा दिखा सके.'

सवर्ण समाज के बीच का हिस्सा प्रशांत किशोर

उन्होंने 'न्यूज तक' को दिए इंटरव्यू में कहा, 'हालांकि प्रशांत किशोर ने सवर्णों का नेता बनने की कोशिश की है क्योंकि वह सवर्ण समाज का हिस्सा हैं. इसलिए प्रशांत किशोर सवर्णों का वोट अपनी तरफ करने में कामयाब रहेंगे और इससे भाजपा को नुकसान होने वाला है. प्रशांत किशोर ने एक ऐसा जनाधार तैयार किया है, जो पार्टी की हार-जीत के बारे में सोचे बिना उन्हें वोट देगी. ये वह जनाधार है जो बिहार में बदलाव चाहता है. इसलिए प्रशांत किशोर को मिलने वाला वोट इस चुनाव को तय कर सकता है.'

NDA की ओर से CM पद का क्यों नहीं हुआ ऐलान?

NDA की ओर से बिहार में सीएम पद के उम्मीदवार की घोषणा ना किए जाने को लेकर विनोद अग्निहोत्री ने कहा, 'भाजपा लगातार 20 सालों से नीतीश कुमार को बिहार का सीएम बना रही है, इसलिए इस बार पार्टी की मंशा है कि वह सीएम पद के लिए भाजपा के किसी नेता को उम्मीदवार बनाए. अभी भाजपा आकलन कर रही है कि बिहार के लोग किसे अगले सीएम के रूप में देखना चाहते हैं.'

उन्होंने आगे कहा, 'RJD की ओर से तेजस्वी के सीएम पद की उम्मीदवार के बाद से भाजपा पर दबाव बन रहा है कि वह नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करें. हालांकि चिराग पासवान ने विपक्ष को जवाब दिया है कि राज्य के अगले सीएम नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन भाजपा के किसी बड़े नेता, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है.

विपक्ष खींच सकता है जेडीयू के वोटर

चर्चा के दौरान विनोद अग्निहोत्री ने कहा, 'विपक्ष इसी बात को लेकर मुद्दा बना रहा है कि भले ही नीतीश कुमार को पार्टी नेता मान रही हो, लेकिन चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है. अगर नीतीश कुमार के समर्थकों तक विपक्ष ने ये संदेश पहुंचा दिया कि नीतीश कुमार अगले सीएम नहीं होंगे तो इसका असर NDA के वोट बैंक पर पड़ सकता है और नीतीश कुमार के समर्थकों का रुख महागठबंधन या जनसुराज की तरफ मुड़ सकता है.'

NDA के बीच तनाव को लेकर क्या बोले?

NDA के बीच तनाव को लेकर उन्होंने कहा, 'चिराग पासवान और नीतीश कुमार के रिश्तों को लेकर NDA में काफी तनाव है और पिछले चुनाव में जेडीयू की ताकत चिराग पासवान की वजह से ही घटी थी, जिसे ना नीतीश कुमार भूले हैं और ना ही पार्टी दल के नेता भूले हैं.'

उन्होंने कहा, 'इस बार चिराग पासवान इसलिए नीतीश कुमार का नाम बार-बार ले रहे हैं क्योंकि उन्हें नीतीश कुमार के जनाधार का अंदाजा है और अगर ये जनाधार चिराग पासवान के साथ नहीं रहा तो 28 सीटों में से उन्हें कितनी सीटें मिलेंगी, ये अंदाजा लगा पाना मुश्किल है.'

ये भी पढ़ें:- जर्मनी जा रही फ्लाइट में यात्री का हंगामा, 17 साल के लड़के पर धारदार स्पून से किया अटैक; प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग

Published at : 28 Oct 2025 09:15 PM (IST)
Tags :
NDA NITISH KUMAR PRASHANT KISHOR BIHAR BIHAR ELECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Cyclone Montha Alert Live: मोंथा साइक्लोन का लैंडफॉल प्रोसेस शुरू, अगले 3-4 घंटे अहम, 7 जिलों में नाइट कर्फ्यू; कई शहरों में चल रहीं तेज हवाएं
मोंथा साइक्लोन का लैंडफॉल प्रोसेस शुरू, अगले 3-4 घंटे अहम, 7 जिलों में नाइट कर्फ्यू; कई शहरों में चल रहीं तेज हवाएं
दिल्ली NCR
Cloud Seeding: दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ कृत्रिम बारिश कितनी कारगर? एक्सपर्ट्स से समझें
दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ कृत्रिम बारिश कितनी कारगर? एक्सपर्ट्स से समझें
इंडिया
कश्मीर, कारगिल और न LoC... अब सर क्रीक बना भारत-PAK के बीच नया मोर्चा, यहीं दहाड़ेंगे राफेल और सुखोई; टेंशन में शहबाज-मुनीर!
भारत-PAK के बीच नया मोर्चा बना सर क्रीक, यहीं दहाड़ेंगे राफेल और सुखोई; टेंशन में शहबाज-मुनीर!
साउथ सिनेमा
30-40 की उम्र हुई पार, फिर भी कुंवारे हैं ये साउथ स्टार्स, लिस्ट में शुमार खूबसूरत हसीनाओं के भी नाम
30-40 की उम्र हुई पार, फिर भी कुंवारे हैं ये साउथ स्टार्स, लिस्ट में कई हसीनाएं भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: Dadi Sa की पानी पूरी पार्टी में झूमे Armaan और Abhira
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
अब तक Bigg Boss क्या है खास ? देखे बड़ी खबरें
Bihar Restaurant Incident:Bihar Restaurant Incident:चेकिंग के नाम पर धमकाना ... CCTV फुटेज में कैद हुई दारोगा की काली करतूत
SEBI का बड़ा फैसला! अब महिलाओं और Senior Citizen को निवेश पर Extra फायदा मिलेगा| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Cyclone Montha Alert Live: मोंथा साइक्लोन का लैंडफॉल प्रोसेस शुरू, अगले 3-4 घंटे अहम, 7 जिलों में नाइट कर्फ्यू; कई शहरों में चल रहीं तेज हवाएं
मोंथा साइक्लोन का लैंडफॉल प्रोसेस शुरू, अगले 3-4 घंटे अहम, 7 जिलों में नाइट कर्फ्यू; कई शहरों में चल रहीं तेज हवाएं
दिल्ली NCR
Cloud Seeding: दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ कृत्रिम बारिश कितनी कारगर? एक्सपर्ट्स से समझें
दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ कृत्रिम बारिश कितनी कारगर? एक्सपर्ट्स से समझें
इंडिया
कश्मीर, कारगिल और न LoC... अब सर क्रीक बना भारत-PAK के बीच नया मोर्चा, यहीं दहाड़ेंगे राफेल और सुखोई; टेंशन में शहबाज-मुनीर!
भारत-PAK के बीच नया मोर्चा बना सर क्रीक, यहीं दहाड़ेंगे राफेल और सुखोई; टेंशन में शहबाज-मुनीर!
साउथ सिनेमा
30-40 की उम्र हुई पार, फिर भी कुंवारे हैं ये साउथ स्टार्स, लिस्ट में शुमार खूबसूरत हसीनाओं के भी नाम
30-40 की उम्र हुई पार, फिर भी कुंवारे हैं ये साउथ स्टार्स, लिस्ट में कई हसीनाएं भी शामिल
क्रिकेट
IND vs AUS: विराट हैं नंबर-1, ये रहे भारत-ऑस्ट्रेलिया टी20 मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, जानें रोहित का नंबर
विराट हैं नंबर-1, ये रहे भारत-ऑस्ट्रेलिया टी20 मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, जानें रोहित का नंबर
बिहार
बिहार चुनाव 2025 : जंगलराज के टैग से छुटकारा पाने के लिए महागठबंधन लाया नया प्लान, घोषणा पत्र में ये 19 अहम ऐलान
जंगलराज के टैग से छुटकारा पाने के लिए महागठबंधन लाया नया प्लान, घोषणा पत्र में ये 19 अहम ऐलान
यूटिलिटी
FD या RD में कहां मिलेगा ज्यादा मुनाफा? जानिए कौन सा निवेश आपके लिए रहेगा बेहतर सौदा
FD या RD में कहां मिलेगा ज्यादा मुनाफा? जानिए कौन सा निवेश आपके लिए रहेगा बेहतर सौदा
नौकरी
हेल्थ इंस्पेक्टर के हजारों पदों पर भर्ती, जानें कौन और कब तक कर सकते हैं अप्लाई
हेल्थ इंस्पेक्टर के हजारों पदों पर भर्ती, जानें कौन और कब तक कर सकते हैं अप्लाई
ABP NEWS
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
ABP NEWS
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
ABP NEWS
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
ABP NEWS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
ABP NEWS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
Embed widget