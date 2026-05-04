Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पश्चिम बंगाल में 293 सीटों पर मतगणना, बीजेपी-टीएमसी में कड़ा मुकाबला।

5 राज्यों के चुनाव परिणाम आज, ज्योतिषीय संकेत दे रहे रोचक परिणाम।

ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राजनीतिक विश्लेषण, परिणाम चौंकाने वाले हो सकते।

अंक ज्योतिष और आध्यात्मिक ऊर्जा से चुनाव परिणाम की नई दिशा।

ममता बनर्जी की वापसी संभव, पर राह आसान नहीं, मुकाबला करीबी।

रुझानों में उतार-चढ़ाव, जमीनी पकड़ और परिस्थितियों से तय होगी जीत।

West Bengal Election Result 2026: पश्चिम बंगाल में हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, जिसकी मतगणना आज 4 मई 2026 सोमवार को हो रही है. राज्यभर के 77 मतगणना केंद्रों में सुबह 8 बजे से ही वोटों की काउंटिंग जारी है.

अब तक के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी (BJP) और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बीच कड़ा मुकाबला है. बता दें कि, पश्चिम बंगल की 294 सीटों में आज 293 सीटों पर ही मतगणना होगी, क्योंकि भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने दक्षिण परगना जिले की पूरी फाल्टा विधानसभा सीट के लिए 21 मई को पुनर्मतदान की घोषणा की है. इस सीट के परिणाम 24 मई को घोषित किए जाएंगे.

4 मई को 5 राज्यों का चुनाव परिणाम (Election Results 2026 LIVE)

सोमवार 4 मई को पश्चिम बंगाल के साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और असम राज्यों के चुनाव की मतगणना भी शुरू हो गई है. यानी 4 मई के दिन एक नहीं बल्कि 5 राज्यों के चुनाव परिणामों पर जनता की नजरें टिकी हैं. इसलिए आज के दिन को सामान्य या केवल राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि ज्योतिषीय और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बेहद खास माना जा रहा है. 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आप यहां देख सकते हैं.

इस दिन ग्रहों की स्थिति, धार्मिक संयोग और अंक ज्योतिष के संकेत मिलकर एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं, जो जनादेश को रोचक और संभावनाओं से भरा बना सकते हैं. हालांकि अंतिम फैसला मतगणना परिणाम आने के बाद ही होगा, लेकिन ज्योतिषीय संकेत इस दिन को सामान्य दिनों से अलग जरूर बना रहे हैं.

ग्रह-नक्षत्रों का संकेत

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक और देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनीष व्यास बताते हैं कि, पंचांग (Panchang) की स्थिति के मुताबिक 4 मई के दिन ग्रहों की चाल काफी प्रभावशाली स्थिति में नजर आ रही है. आज के दिन की शुरुआत अनुराधा नक्षत्र से हुई है और इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा. चंद्रमा वृश्चिक राशि में है. आज सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा, जो शुभ परिणाम और शुभ फल का संकेत दे रहा है. यानी जनादेश के साथ से आज उसी सत्ता की सरकार बन सकती है, जिसकी नींव मजबूत होगी.

संघर्ष के बाद परिणाम- शनि का प्रभाव जहां स्थिरता, अनुशासन और कठोर निर्णयों की ओर इशारा करता है, वहीं मंगल की स्थिति ऊर्जा, संघर्ष और आक्रामकता को बढ़ाने वाली मानी जाती है. जब ये दोनों ग्रह एक साथ प्रभाव डालते हैं, तो इसे अक्सर संघर्ष के बाद परिणाम की स्थिति के रूप में देखा जाता है.

चौंकने या उम्मीद से अलग हो सकते हैं परिणाम- सूर्य की स्थिति भी इस दिन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. सूर्य इस समय मंगल की राशि मेष में संचरण कर रहे हैं. सूर्य को सत्ता, नेतृत्व और प्रतिष्ठा का कारक माना जाता है. ऐसे में इस दिन आने वाला जनादेश नेतृत्व से जुड़े बड़े फैसलों और छवि को प्रभावित कर सकता है. ज्योतिषीय दृष्टि से यह भी माना जाता है कि इस तरह की ग्रह स्थिति में परिणाम अक्सर चौंकाने वाले या उम्मीद से अलग भी हो सकते हैं.

क्या कहती है न्यूमेरोलॉजी (Numerology)

अगर अंक ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो 4 मई 2026 की तारीख का योग 1 बनता है (4+5+2+0+2+6 = 19 ) 19 (1+9= 10 (1)). अंक 1 का संबंध सूर्य से होता है, जिसे नई शुरुआत, नेतृत्व और आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है. न्यूमेरोलॉजी के अनुसार, जब मूलांक 1 सक्रिय होता है, तो यह नेतृत्व में बदलाव, नई सोच और नई दिशा की ओर इशारा करता है. ऐसे में चुनाव परिणाम भी किसी नए समीकरण या नई रणनीति को जन्म दे सकता है.

आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो चुनाव सिर्फ वोटिंग प्रक्रिया नहीं, बल्कि सामूहिक ऊर्जा का प्रदर्शन होता है. जनता की सोच, प्राथमिकताएं और अनुभव मिलकर एक ऐसी ऊर्जा (सरकार) बनाते हैं, जो परिणाम के रूप में सामने आती है. बंगाल चुनाव के लिए इस बार ऐसा माना जा रहा है कि जनता का मूड काफी सोच-समझकर निर्णय लेने वाला है. लोगों ने सिर्फ भावनाओं से नहीं, बल्कि अपने अनुभव और भविष्य की उम्मीदों को ध्यान में रखकर वोट किया है. यही कारण है कि परिणाम को लेकर उत्सुकता भी ज्यादा है.

बीजेपी या टीएमसी?

आज के दिन का सबसे बड़ा सवाल यही है कि, बीजेपी या टीएमसी. पश्चिम बंगाल में जनादेश आखिर किसके साथ है. क्या ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) एक बार फिर सत्ता में वापसी कर सकती हैं? ज्योतिषीय संकेतों को देखें तो उनकी वापसी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन यह भी साफ दिख रहा है कि इस बार राह पहले जितनी आसान नहीं होगी. अगर जीत मिलती है, मुकाबला भी कड़ा होगा.

हालांकि, अबतक की काउंटिंग यह साफ इशारा कर रही है कि, सीटों में कुछ गिरावट आ सकती है और सरकार पर दबाव बढ़ सकता है. क्योंकि विपक्ष से लगातार चुनौती मिल रही है. ऐसे में पूरी तरह से सत्ता परिवर्तन आसान नहीं दिखता, लेकिन मुकाबला बेहद करीबी रहने की पूरी संभावना है.

लेकिन कई बार ऐसा होता है कि, शुरुआत के रुझान से अंतिम नतीजों का फैसला नहीं किया जा सकता. काउंटिंग की शुरुआत में जो ट्रेंड सामने आते हैं वो बाद में बदल भी जाते है. इसलिए ऐसे मौको पर ग्रह-नक्षत्रों की चाल भी मायने रखती है, क्योंकि कई बार राजनीति में जीत केवल आंकड़ों से तय नहीं होती, बल्कि समय और परिस्थितियों की दिशा भी अहम भूमिका निभाती है.

4 मई को भी यही देखने वाली बात होगी कि ग्रह-नक्षत्रों का झुकाव किस ओर है, क्योंकि वही अंततः परिणाम तय करेगा. आज पूरे दिन ग्रह-नक्षत्रों की चाल की तरह रुझान भी बदलते रहेंगे और संस्पेंस बना रहेगा, लेकिन जीत उसी की होगी, जिसकी जमीनी पकड़ मजबूत होगी

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