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चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़चुनाव 2026इस सीट पर मात्र 5 वोटों से उम्मीदवार आगे, नेक-टू-नेक फाइट, सबसे कम मार्जिन से होगी हार-जीत?

इस सीट पर मात्र 5 वोटों से उम्मीदवार आगे, नेक-टू-नेक फाइट, सबसे कम मार्जिन से होगी हार-जीत?

Tamil Nadu Assembly Election Results 2026: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है. सुबह 10 बजे तक रुझानों में एक्टर-राजनेता विजय की पार्टी TVK ने जबरदस्त बढ़त हासिल की है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 04 May 2026 11:15 AM (IST)
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तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझानों ने बड़ा राजनीतिक उलटफेर होता नजर आ रहा है.  सुबह 10 बजे तक के रुझानों में एक्टर-राजनेता विजय की पार्टी 'तमिलगा वेट्री कझगम' (TVK) ने जबरदस्त बढ़त हासिल की है. वहीं, सत्तारूढ़ एमडीके शुरुआती रुझानों में एडीएमके से भी नीचे खिसक गई है. राज्य की एक सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, जहां टीवीके उम्मीदवार केवल 5 वोट से आगे चल रहा है.

राज्य की कोविलपट्टी सीट पर दो राउंड की गिनती के बाद टीवीके उम्मीदवार बालासुब्रमण्यन. डीएमके प्रत्याशी करुणानिधि एस से 5 वोटों से आगे चल रहे हैं. TVK उम्मीदवार को 2 राउंड के बाद 5803 वोट और करुणानिध के को 5798 वोट मिले हैं. तीसरे नंबर AIADMK उम्मीदवार हैं, जिनको 5372 वोट मिले हैं.

TVK ने बनाई बढ़त

चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, सुबह 10 बजे तक के रुझानों में विजय की पार्टी टीवीके 62 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. भाजपा की सहयोगी एडीएमके दूसरे नंबर पर है, जिसने अब तक 51 सीटों पर बढ़त हासिल की है. एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके सिर्फ 27 सीटों पर आगे चल रही है. तमिलनाडु में सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हुई। पहले आधे घंटे पोस्टल बैलेट के वोट गिने गए और फिर 8.30 बजे से ईवीएम से गिनती शुरू हुई.

शुरुआती रुझानों में बढ़त के बीच टीवीके के चुनाव प्रचार प्रबंधन महासचिव आधव अर्जुन लोयोला कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र पहुंचे और विक्ट्री का निशान दिखाने के बाद अंदर चले गए.  मतगणना के बीच डीएमकी की पूर्व सांसद कनिमोझी एनवीएन सोमू ने कहा, हम बस अंतिम नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, ताकि यह पता चल सके कि असल में क्या होने वाला है.

234 सीटों वाली विधानसभा के लिए चुनाव 23 अप्रैल को एक ही चरण में हुए थे. ECI के अनुसार, कुल 4.8 करोड़ वोट डाले गए और मतदान प्रतिशत 85.1 प्रतिशत रहा. तमिलनाडु में पिछले चार विधानसभा चुनावों में पहली बार 2026 में मतदाताओं में महिलाओं की हिस्सेदारी 80 प्रतिशत से अधिक रही है. सोमवार को डाक मतपत्रों समेत सभी 75,064 मतदान केंद्रों के वोटों की गिनती पूरे राज्य में 62 निर्धारित मतगणना केंद्रों पर हो रही है. लगभग 1.25 लाख सुरक्षाकर्मी तैनात हैं.

 

Published at : 04 May 2026 11:08 AM (IST)
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