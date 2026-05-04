पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट सबसे चर्चित सीट इसलिए है क्योंकि यहां राज्य की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख ममता बनर्जी खुद चुनाव लड़ रही हैं और उनके सामने बीजेपी के प्रत्याशी और विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी हैं. दोनों नेता राज्य की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे हैं. 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट से सुवेंदु अधिकारी ने 1,956 वोटों से हराया था, हालांकि वह बाद में भवानीपुर उपचुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बनी रहीं. अब सुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के गृह क्षेत्र भवानीपुर से सीधी टक्कर ले रहे हैं, जिससे यह मुकाबला प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया है. तो जानते हैं कि यह सीट किसके पाले में जाती दिख रही है और इसका इतिहास क्या है...

सवाल 1: भवानीपुर सीट पर वोट काउंटिंग में क्या हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है?

जवाब: मतगणना के दिन भवानीपुर सीट पर सुवेंदु अधिकारी ने बढ़त बना ली है. 2 राउंड की गिनती पूरी होने के बाद 1558 वोटों से आगे चल रहे हैं. इससे पहले सुबह 10:30 बजे तक ममता बनर्जी 1996 वोटों से आगे थीं. ममता से पहले सुवेंदु अधिकारी को बढ़त मिली हुई थी. सुबह करीब 9 बजे पोस्टल बैलेट की गिनती खत्म हुई थी और EVM खोले गए. हालांकि शुरुआती रुझान आखिरी नतीजे की गारंटी नहीं होते, लेकिन ममता बनर्जी के गढ़ में उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी की यह बढ़त पूरे चुनावी नतीजों को रोमांचक बना रही है.

ध्यान देने वाली बात यह है कि भवानीपुर सीट पर कुल मतदाता संख्या में लगभग 20 फीसदी की कमी आई है और मुस्लिम बहुल इलाकों में संदिग्ध मतदाताओं की बड़ी संख्या सामने आई है, जिसका असर TMC के जीत के अंतर पर पड़ सकता है. यह रुझान बताता है कि इस बार मुकाबला बेहद कांटे का है और चाहे जो भी जीते, अंतर कम रहने की पूरी संभावना है. भवानीपुर में 41,068 नाम कटने का भी असर है.

सवाल 2: मतदाता सूची से 41,068 नाम कटने का विवाद क्या था और इसका असर क्या पड़ सकता है?

जवाब: भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में इस बार मतदाता सूची से 41,068 नाम हटा दिए गए, जिससे कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 20 प्रतिशत घटकर करीब 1.6 लाख रह गई. जो मतदाता ‘विवादाधीन’ (under adjudication) कैटेगरी में डाले गए हैं, उनमें 56.7 प्रतिशत मुस्लिम समुदाय से हैं, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार इस सीट की कुल आबादी में उनकी हिस्सेदारी महज 20 प्रतिशत है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ‘विवादाधीन’ मतदाता वोट नहीं डाल पाते हैं, तो TMC के जीत का अंतर काफी कम हो सकता है और कुछ बूथों पर उनकी बढ़त पूरी तरह खत्म भी हो सकती है. यह विवाद इसलिए अहम है क्योंकि भवानीपुर मिश्रित आबादी वाली सीट होने के बाद भी मुस्लिम मतदाताओं को असंगत रूप से संदिग्ध सूची में डाला गया है, जो चुनाव की गहराई को दर्शाता है.

सवाल 3: एक सीट का नतीजा ममता बनर्जी और सुवेंदु अधिकारी के लिए इतना बड़ा क्यों है?

जवाब: यह सीट केवल एक विधानसभा क्षेत्र का चुनाव नहीं, बल्कि दो दिग्गज नेताओं के राजनीतिक भविष्य और पूरे राज्य की सत्ता की दिशा तय करने वाली साबित हो सकती है. ममता बनर्जी के लिए अपनी पारंपरिक और सबसे सुरक्षित सीट पर जीत, 2021 की नंदीग्राम हार का बदला लेने और चौथी बार सरकार बनाने के दावे को मजबूत करने के लिए जरूरी है. वहीं सुवेंदु अधिकारी के लिए मुख्यमंत्री को उनके ही गढ़ में हराना एक ऐतिहासिक राजनीतिक उपलब्धि होगी, जो उन्हें बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे के रूप में स्थापित कर सकती है. 2021 में नंदीग्राम में मिली जीत ने अधिकारी को विपक्ष का नेता बनाया था और अगर वह भवानीपुर से ममता बनर्जी को हरा देते हैं तो न केवल राज्य की सत्ता का समीकरण बदल जाएगा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी इसके बड़े संदेश जाएंगे. यही वजह है कि भवानीपुर के नतीजे पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं.

सवाल 4: ममता बनर्जी के लिए भवानीपुर सीट का चुनावी इतिहास कैसा रहा है?

जवाब: भवानीपुर पर ममता बनर्जी का दबदबा 2011 से कायम है और उन्होंने यहां कभी चुनाव नहीं हारा है. 2011 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने इसी सीट से उपचुनाव लड़ा और 54,213 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की. 2016 के विधानसभा चुनाव में वाम दलों द्वारा समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार दीपा दासमुंशी के खिलाफ उनकी जीत का अंतर घटकर 25,301 वोट रह गया, जबकि BJP को 26,299 वोट मिले और उसकी मौजूदगी बढ़ने के संकेत मिले. 2021 के आम विधानसभा चुनाव में TMC ने यह सीट बरकरार रखी जब शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने BJP के रुद्रनील घोष को 28,719 वोटों से हराया, लेकिन बाद में नंदीग्राम से हार के बाद ममता बनर्जी ने भवानीपुर उपचुनाव लड़ा और 58,835 वोटों से शानदार जीत दर्ज कर तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. इस तरह यह सीट उनके लिए भावनात्मक और राजनीतिक रूप से बेहद सुरक्षित किला मानी जाती रही है.