हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाWest Bengal Election 2026: क्या इस बार भी ममता को हरा देंगे सुवेंदु? अब CM को भवानीपुर में दे रहे कड़ी टक्कर, जानें कौन आगे?

West Bengal Election 2026: क्या इस बार भी ममता को हरा देंगे सुवेंदु? अब CM को भवानीपुर में दे रहे कड़ी टक्कर, जानें कौन आगे?

Election Results 2026: पश्चिम बंगाल की 293 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है और ममता बनर्जी की सीट भवानीपुर पर कड़ी टक्कर है. कुल मिलाकर शुरुआती रुझानों में एग्जिट पोल सच साबित होते नजर आ रहे हैं.

By : ज़ाहिद अहमद | Updated at : 04 May 2026 10:56 AM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट सबसे चर्चित सीट इसलिए है क्योंकि यहां राज्य की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख ममता बनर्जी खुद चुनाव लड़ रही हैं और उनके सामने बीजेपी के प्रत्याशी और विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी हैं. दोनों नेता राज्य की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे हैं. 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट से सुवेंदु अधिकारी ने 1,956 वोटों से हराया था, हालांकि वह बाद में भवानीपुर उपचुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बनी रहीं. अब सुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के गृह क्षेत्र भवानीपुर से सीधी टक्कर ले रहे हैं, जिससे यह मुकाबला प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया है. तो जानते हैं कि यह सीट किसके पाले में जाती दिख रही है और इसका इतिहास क्या है...

सवाल 1: भवानीपुर सीट पर वोट काउंटिंग में क्या हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है?

जवाब: मतगणना के दिन भवानीपुर सीट पर सुवेंदु अधिकारी ने बढ़त बना ली है. 2 राउंड की गिनती पूरी होने के बाद 1558 वोटों से आगे चल रहे हैं. इससे पहले सुबह 10:30 बजे तक ममता बनर्जी 1996 वोटों से आगे थीं. ममता से पहले सुवेंदु अधिकारी को बढ़त मिली हुई थी. सुबह करीब 9 बजे पोस्टल बैलेट की गिनती खत्म हुई थी और EVM खोले गए. हालांकि शुरुआती रुझान आखिरी नतीजे की गारंटी नहीं होते, लेकिन ममता बनर्जी के गढ़ में उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी की यह बढ़त पूरे चुनावी नतीजों को रोमांचक बना रही है.

ध्यान देने वाली बात यह है कि भवानीपुर सीट पर कुल मतदाता संख्या में लगभग 20 फीसदी की कमी आई है और मुस्लिम बहुल इलाकों में संदिग्ध मतदाताओं की बड़ी संख्या सामने आई है, जिसका असर TMC के जीत के अंतर पर पड़ सकता है. यह रुझान बताता है कि इस बार मुकाबला बेहद कांटे का है और चाहे जो भी जीते, अंतर कम रहने की पूरी संभावना है. भवानीपुर में 41,068 नाम कटने का भी असर है.

सवाल 2: मतदाता सूची से 41,068 नाम कटने का विवाद क्या था और इसका असर क्या पड़ सकता है?

जवाब: भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में इस बार मतदाता सूची से 41,068 नाम हटा दिए गए, जिससे कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 20 प्रतिशत घटकर करीब 1.6 लाख रह गई. जो मतदाता ‘विवादाधीन’ (under adjudication) कैटेगरी में डाले गए हैं, उनमें 56.7 प्रतिशत मुस्लिम समुदाय से हैं, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार इस सीट की कुल आबादी में उनकी हिस्सेदारी महज 20 प्रतिशत है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ‘विवादाधीन’ मतदाता वोट नहीं डाल पाते हैं, तो TMC के जीत का अंतर काफी कम हो सकता है और कुछ बूथों पर उनकी बढ़त पूरी तरह खत्म भी हो सकती है. यह विवाद इसलिए अहम है क्योंकि भवानीपुर मिश्रित आबादी वाली सीट होने के बाद भी मुस्लिम मतदाताओं को असंगत रूप से संदिग्ध सूची में डाला गया है, जो चुनाव की गहराई को दर्शाता है.

सवाल 3: एक सीट का नतीजा ममता बनर्जी और सुवेंदु अधिकारी के लिए इतना बड़ा क्यों है?

जवाब: यह सीट केवल एक विधानसभा क्षेत्र का चुनाव नहीं, बल्कि दो दिग्गज नेताओं के राजनीतिक भविष्य और पूरे राज्य की सत्ता की दिशा तय करने वाली साबित हो सकती है. ममता बनर्जी के लिए अपनी पारंपरिक और सबसे सुरक्षित सीट पर जीत, 2021 की नंदीग्राम हार का बदला लेने और चौथी बार सरकार बनाने के दावे को मजबूत करने के लिए जरूरी है. वहीं सुवेंदु अधिकारी के लिए मुख्यमंत्री को उनके ही गढ़ में हराना एक ऐतिहासिक राजनीतिक उपलब्धि होगी, जो उन्हें बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे के रूप में स्थापित कर सकती है. 2021 में नंदीग्राम में मिली जीत ने अधिकारी को विपक्ष का नेता बनाया था और अगर वह भवानीपुर से ममता बनर्जी को हरा देते हैं तो न केवल राज्य की सत्ता का समीकरण बदल जाएगा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी इसके बड़े संदेश जाएंगे. यही वजह है कि भवानीपुर के नतीजे पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं.

सवाल 4: ममता बनर्जी के लिए भवानीपुर सीट का चुनावी इतिहास कैसा रहा है?

जवाब: भवानीपुर पर ममता बनर्जी का दबदबा 2011 से कायम है और उन्होंने यहां कभी चुनाव नहीं हारा है. 2011 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने इसी सीट से उपचुनाव लड़ा और 54,213 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की. 2016 के विधानसभा चुनाव में वाम दलों द्वारा समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार दीपा दासमुंशी के खिलाफ उनकी जीत का अंतर घटकर 25,301 वोट रह गया, जबकि BJP को 26,299 वोट मिले और उसकी मौजूदगी बढ़ने के संकेत मिले. 2021 के आम विधानसभा चुनाव में TMC ने यह सीट बरकरार रखी जब शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने BJP के रुद्रनील घोष को 28,719 वोटों से हराया, लेकिन बाद में नंदीग्राम से हार के बाद ममता बनर्जी ने भवानीपुर उपचुनाव लड़ा और 58,835 वोटों से शानदार जीत दर्ज कर तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. इस तरह यह सीट उनके लिए भावनात्मक और राजनीतिक रूप से बेहद सुरक्षित किला मानी जाती रही है.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर (एबीपी लाइव- हिंदी) अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इससे पहले दो अलग-अलग संस्थानों में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी. जहां वे 5 साल से ज्यादा वक्त तक एजुकेशन डेस्क और ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. वे बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को भी लीड कर चुके हैं. ज़ाहिद देश-विदेश, राजनीति, भेदभाव, एंटरटेनमेंट, बिजनेस, एजुकेशन और चुनाव जैसे सभी मुद्दों को हल करने में रूचि रखते हैं.
Read More
Published at : 04 May 2026 10:47 AM (IST)
Tags :
Suvendu Adhikari Election Result Bhawanipur West Bengal Election Results TMC BJP PM Modi NDA WEST BENGAL MAMATA BANERJEE Election Results 2026 Bhowanipore Assembly Seat
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
West Bengal Election 2026: क्या इस बार भी ममता को हरा देंगे सुवेंदु? अब CM को भवानीपुर में दे रहे कड़ी टक्कर, जानें कौन आगे?
क्या इस बार भी ममता को हरा देंगे सुवेंदु? अब CM को भवानीपुर में दे रहे कड़ी टक्कर, जानें कौन आगे?
इंडिया
Kerala Assembly Election Result: केरल में कौन बनेगा CM? रुझानों में बंपर बहुमत देख कांग्रेस नेता शशि थरुर ने दे दिया सिग्नल
केरल में कौन बनेगा CM? रुझानों में बंपर बहुमत देख कांग्रेस नेता शशि थरुर ने दे दिया सिग्नल
इंडिया
Election Results 2026 LIVE: केरल में लेफ्ट का किला ढहा, बंगाल में TMC का फूल मुरझाया, शाम को BJP मुख्यालय जाएंगे PM मोदी
LIVE: केरल में लेफ्ट का किला ढहा, बंगाल में TMC का फूल मुरझाया, शाम को BJP मुख्यालय जाएंगे PM मोदी
इंडिया
Kerala Election Results 2026 Live: केरल में कांग्रेस की आंधी, रुझानों में पार किया बहुमत का आंकड़ा, CM पी विजयन पिछड़े
Live: केरल में कांग्रेस की आंधी, रुझानों में पार किया बहुमत का आंकड़ा, CM पी विजयन पिछड़े
Advertisement

वीडियोज

West Bengal Election Results 2026: 6 सीटों पर बीजेपी आगे | BJP vs TMC
West Bengal Election Results: TMC से आगे निकली BJP! | BJP | TMC | Mamata
Vote Counting For Assembly Elections 2026: Bhawanipur में ममता बनर्जी आगे | Mamata | TMC | BJP
West Bengal Election Results: बंगाल में की इस सीट पर नहीं होगी काउंटिंग | BJP VsTMC | Mamata
West Bengal Election Results: काउंटिग से पहले Agnimitra Paul का दावा | BJP VsTMC | Mamata
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
तमिलनाडु में विजय के काम आई प्रशांत किशोर की ये सलाह, 7 महीने पहले कर दिया था ऐलान
तमिलनाडु में विजय के काम आई प्रशांत किशोर की ये सलाह, 7 महीने पहले कर दिया था ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Bengal Election Results 2026: पश्चिम बंगाल के रुझानों में बीजेपी आगे, यूपी बीजेपी चीफ पंकज चौधरी ने किया बड़ा दावा
पश्चिम बंगाल के रुझानों में बीजेपी आगे, यूपी बीजेपी चीफ पंकज चौधरी ने किया बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बीजेपी की पूर्व सांसद रीता बहुगुणा जोशी के पति का निधन, SGPGI लखनऊ में ली अंतिम सांस
बीजेपी की पूर्व सांसद रीता बहुगुणा जोशी के पति का निधन, SGPGI लखनऊ में ली अंतिम सांस
स्टॉक मार्केट
Share Market: शेयर बाजार पर चढ़ा चुनावी नतीजे का रंग, खुलते ही तेजी से उछले सेंसेक्स और निफ्टी 125 अंक ऊपर
शेयर बाजार पर चढ़ा चुनावी नतीजे का रंग, खुलते ही तेजी से उछले सेंसेक्स और निफ्टी 125 अंक ऊपर
पंजाब
राघव चड्ढा का यह कदम चौंकाने वाला, सीएम भगवंत मान से पहले किससे मिलेंगे BJP सांसद?
राघव चड्ढा का यह कदम चौंकाने वाला, सीएम भगवंत मान से पहले किससे मिलेंगे BJP सांसद?
बॉलीवुड
'सुनील, मेरे दोस्त…15 सीजन…', शाहरुख खान ने 200 विकेट पूरे करने पर नरेन के नाम लिखा खास पोस्ट
'सुनील, मेरे दोस्त…15 सीजन…', शाहरुख खान ने 200 विकेट पूरे करने पर नरेन के नाम लिखा खास पोस्ट
इंडिया
Bidhannagar Election Result 2026: बंगाल में बिधाननगर काउंटिंग सेंटर के बाहर हंगामा! TMC-BJP समर्थकों में हुई झड़प
बंगाल में बिधाननगर काउंटिंग सेंटर के बाहर हंगामा! TMC-BJP समर्थकों में हुई झड़प, पुलिस ने किया लाठीचार्ज
ऑटो
Toyota Fortuner की टेंशन बढ़ाने आ रही Nissan की यह SUV, डिफेंडर जैसा होगा लुक, जानिए खासियत
Toyota Fortuner की टेंशन बढ़ाने आ रही Nissan की यह SUV, डिफेंडर जैसा होगा लुक
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget