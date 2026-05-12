दोबारा कब होगी NEET UG 2026 की परीक्षा, पिछली बार जब परीक्षा कैंसिल हुई तब क्या हुआ था?

NEET UG 2026 Exam Cancelled : भारत की सबसे बड़ी और जरूरी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 के छात्रों के लिए हाल ही में बड़ी खबर सामने आई है. NEET UG परीक्षा MBBS, BDS, BAMS, BSMS, BUMS और BHMS जैसे कोर्सेज में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है. इस साल 3 मई 2026 को परीक्षा में कुल 22.79 लाख छात्र शामिल हुए थे, और इसे भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में 5,432 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया गया था.

परीक्षा की निष्पक्षता और सही संचालन के लिए 6,000 से ज्यादा ऑब्जर्वर, 674 सिटी कोऑर्डिनेटर और 2 लाख से ज्यादा स्टाफ तैनात किए गए थे, जिससे हर स्तर पर निगरानी और प्रबंधन तय किया जा सके, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 3 मई 2026 को होने वाली इस परीक्षा को रद्द कर दिया है. इस फैसले से लाखों छात्रों और उनके परिवारों में चिंता की लहर दौड़ गई है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कि NEET UG 2026 क्यों रद्द हुई, यह परीक्षा दोबारा कब होगी और पिछली बार जब परीक्षा कैंसिल हुई तब क्या हुआ था.

NEET UG 2026 क्यों रद्द हुई?

परीक्षा से ठीक पहले एक गेस पेपर वायरल होने की खबर आई जांच में पाया गया कि इस गेस पेपर के करीब 125 सवाल असली NEET पेपर से मिल रहे थे. इससे परीक्षा की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठे. NTA और सरकार ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है. छात्रों को दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होगी. कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा. पहले से जमा फीस वापस कर दी जाएगी. परीक्षा की नई तिथि जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी. सरकार ने इस मामले की जांच CBI को सौंप दी है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि गेस पेपर कैसे फैलाया गया और इसके पीछे कोई संगठित गिरोह तो नहीं था.

NEET UG 2026 के छात्रों को क्या करना है?

परीक्षा रद्द होने से छात्रों और उनके परिवारों में चिंता होना नॉर्मल है, लेकिन NTA ने यह साफ किया है कि छात्रों को किसी प्रकार की अतिरिक्त परेशानी नहीं होगी. ऐसे में नए आवेदन की जरूरत नहीं, पुरानी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स मान्य रहेंगी. पहले से चुने गए परीक्षा केंद्र वैध रहेंगे. कोई अतिरिक्त फीस नहीं लगेगी. पहले जमा की गई फीस वापस कर दी जाएगी. नई एडमिट कार्ड और परीक्षा तिथि NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर जल्द जारी की जाएगी.

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दोबारा कब होगी NEET UG 2026 की परीक्षा?

NTA ने साफ कहा है कि NEET UG 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी. नई डेट जल्द ही घोषित होगी. परीक्षा केंद्र वही रहेंगे. रजिस्ट्रेशन डिटेल्स वही रहेंगी. कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा. पहले जमा की गई फीस वापस कर दी जाएगी.

पिछली बार जब परीक्षा कैंसिल हुई तब क्या हुआ था?

पिछली बार जब NTA की परीक्षाएं कैंसिल हुईं, तो इसके पीछे मुख्य कारण COVID-19 महामारी और तकनीकी या प्रशासनिक समस्याएं थीं, जैसे महामारी के कारण JEE Main 2020, NEET UG 2020, JEE Main 2021 और NEET UG 2021 को कैंसिल किया गया, जबकि तकनीकी या प्रशासनिक कारणों से DUET 2020, CMAT 2021, IGNOU PhD Entrance 2022, GAT-B 2023 और NCET 2024 जैसी परीक्षाएं टाली गईं. ऐसे में NTA ने अब तक कुल 16 से ज्यादा परीक्षाओं को कैंसिल किया है, जबकि 240 से ज्यादा परीक्षाओं को सफलतापूर्वक आयोजित किया जा चुका है. पिछली बार जब परीक्षा कैंसिल हुई तब छात्रों को नया आवेदन करने की जरूरत नहीं हुई, NTA पुराने रजिस्ट्रेशन डिटेल्स और फीस को वैध मानता था और परीक्षा की नई तिथियां बाद में घोषित करता था.

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