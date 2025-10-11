एक्सप्लोरर
धामी सरकार का बड़ा फैसला, उत्तराखंड स्नातक स्तरीय परीक्षा रद्द; इतने कैंडिडेट्स हुए थे शामिल
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा को धामी सरकार ने रद्द कर दिया है. राज्य सरकार इस परीक्षा को लेकर गठित एकल सदस्यीय जांच आयोग की रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी. बता दें कि आयोग ने 21 सितंबर को यह परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें लगभग 1,05,000 उम्मीदवार शामिल हुए थे.
