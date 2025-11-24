यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (UICL) ने नौकरी चाहने वाले युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है. कंपनी ने माइनिंग मेट, वाइंडिंग इंजन ड्राइवर और बॉयलर कम कंप्रेसर ऑपरेटर के कई पदों पर भर्ती निकाली है. इसके लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू होने जा रही है.

जो उम्मीदवार लंबे समय से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए यह एक अच्छा मौका है. आवेदन की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई है, यानी उम्मीदवारों के पास पूरे एक महीने का समय है फॉर्म भरने के लिए. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 107 पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा.

कितनी मिलेगी सैलरी?



इस भर्ती में हर पद के अनुसार अलग-अलग वेतनमान तय किया गया है. माइनिंग मेट को 29,190 रुपये से लेकर 45,480 रुपये प्रति माह तक सैलरी दी जाएगी. जबकि वाइंडिंग इंजन ड्राइवर को 28,790 रुपये से 44,850 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा और बॉयलर कम कंप्रेसर ऑपरेटर को 28,390 रुपये से 44,230 रुपये प्रति माह सैलरी मिलेगी.

जरूरी शैक्षणिक योग्यता

शैक्षणिक योग्यता के तौर पर उम्मीदवार के पास कक्षा 10वीं का प्रमाण-पत्र और संबंधित क्षेत्र का अनुभव प्रमाण-पत्र होना जरूरी है. यानी केवल 10वीं पास होना काफी नहीं, संबंधित काम का अनुभव भी आवश्यक है.

उम्र सीमा

उम्र सीमा की बात करें तो भर्ती अभियान के तहत माइनिंग मेट के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 40 वर्ष है. वाइंडिंग इंजन ड्राइवर के लिए अधिकतम आयु 32 वर्ष और

बॉयलर कम कंप्रेसर ऑपरेटर के लिए अधिकतम उम्र 30 वर्ष तय की गई है. साथ ही आरक्षित वर्गों को उम्र में छूट मिलेगी. SC/ST उम्मीदवारों को 5 साल, OBC उम्मीदवारों को 3 साल और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 साल की छूट दी जाएगी.

कैसे होगा चयन?



चयन प्रक्रिया कई चरणों में होगी. सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी. इसके बाद ट्रेड टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज और फिर इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा. इन सभी चरणों में प्रदर्शन के आधार पर अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी.

कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी?

कक्षा 10वीं का प्रमाण-पत्र

जाति प्रमाण-पत्र (अगर आरक्षण ले रहे हों)

कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र

इन दस्तावेजों के बिना आवेदन अधूरा माना जाएगा.

आवेदन शुल्क कितना है?



कैंडिडेट्स को आवेदन शुल्क जमा करना होगा. सामान्य, OBC और EWS उम्मीदवार के लिए शुल्क 500 रुपये है. SC/ST, दिव्यांग और सभी महिला उम्मीदवार को शुल्क में छूट दी गई है.



Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI