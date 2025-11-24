हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षायूरेनियम कॉर्पोरेशन में बड़ी भर्ती, 10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका; 31 दिसंबर तक करें आवेदन

यूरेनियम कॉर्पोरेशन में बड़ी भर्ती, 10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका; 31 दिसंबर तक करें आवेदन

यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 107 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक किए जा सकेंगे.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 24 Nov 2025 01:24 PM (IST)
Preferred Sources

यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (UICL) ने नौकरी चाहने वाले युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है. कंपनी ने माइनिंग मेट, वाइंडिंग इंजन ड्राइवर और बॉयलर कम कंप्रेसर ऑपरेटर के कई पदों पर भर्ती निकाली है. इसके लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू होने जा रही है.

जो उम्मीदवार लंबे समय से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए यह एक अच्छा मौका है. आवेदन की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई है, यानी उम्मीदवारों के पास पूरे एक महीने का समय है फॉर्म भरने के लिए. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 107 पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा.

कितनी मिलेगी सैलरी?

इस भर्ती में हर पद के अनुसार अलग-अलग वेतनमान तय किया गया है. माइनिंग मेट को 29,190 रुपये से लेकर 45,480 रुपये प्रति माह तक सैलरी दी जाएगी. जबकि वाइंडिंग इंजन ड्राइवर को 28,790 रुपये से 44,850 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा और बॉयलर कम कंप्रेसर ऑपरेटर को 28,390 रुपये से 44,230 रुपये प्रति माह सैलरी मिलेगी.

जरूरी शैक्षणिक योग्यता

शैक्षणिक योग्यता के तौर पर उम्मीदवार के पास कक्षा 10वीं का प्रमाण-पत्र और संबंधित क्षेत्र का अनुभव प्रमाण-पत्र होना जरूरी है. यानी केवल 10वीं पास होना काफी नहीं, संबंधित काम का अनुभव भी आवश्यक है.

उम्र सीमा

उम्र सीमा की बात करें तो भर्ती अभियान के तहत माइनिंग मेट के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 40 वर्ष है. वाइंडिंग इंजन ड्राइवर के लिए अधिकतम आयु 32 वर्ष और
बॉयलर कम कंप्रेसर ऑपरेटर के लिए अधिकतम उम्र 30 वर्ष तय की गई है. साथ ही आरक्षित वर्गों को उम्र में छूट मिलेगी. SC/ST उम्मीदवारों को 5 साल, OBC उम्मीदवारों को 3 साल और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 साल की छूट दी जाएगी.

कैसे होगा चयन?

चयन प्रक्रिया कई चरणों में होगी. सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी. इसके बाद ट्रेड टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज और फिर इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा.  इन सभी चरणों में प्रदर्शन के आधार पर अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी.

कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी?

  • कक्षा 10वीं का प्रमाण-पत्र
  • जाति प्रमाण-पत्र (अगर आरक्षण ले रहे हों)
  • कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र
  • इन दस्तावेजों के बिना आवेदन अधूरा माना जाएगा.

आवेदन शुल्क कितना है?

कैंडिडेट्स को आवेदन शुल्क जमा करना होगा. सामान्य, OBC और EWS उम्मीदवार के लिए शुल्क 500 रुपये है. SC/ST, दिव्यांग और सभी महिला उम्मीदवार को शुल्क में छूट दी गई है.

यह भी पढ़ें - इन 5 देशों में सबसे बेहतर है वर्क लाइफ बैलेंस, जानें यहां ऑफिस में कैसे होता है काम?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 24 Nov 2025 01:24 PM (IST)
Tags :
JOB UICL Recruitment 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
झारखंड
'BLO आपके घर आए तो उसे...', SIR पर इरफान अंसारी का विवादित बयान, भड़की BJP
'BLO आपके घर आए तो उसे बंद कर के ताला लगा दें', SIR पर इरफान अंसारी का विवादित बयान
इंडिया
Bihar Survey 2025: 'तेजस्वी के लिए रास्ते बंद नहीं', किसने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, बिहार चुनाव के बाद सर्वे चौंकाने वाला
'तेजस्वी के लिए रास्ते बंद नहीं', किसने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, बिहार चुनाव के बाद सर्वे चौंकाने वाला
न्यूज़
Explained: 1 साल में ग्रेच्यूटी लेकिन टेक-होम सैलरी कम! नए वेज कोड से वेतन पर कितना असर, जानें 10 जरूरी सवालों के जवाब
Explained: 1 साल में ग्रेच्यूटी लेकिन टेक-होम सैलरी कम! नए वेज कोड से वेतन पर कितना असर, जानें 10 जरूरी सवालों के जवाब
Advertisement

वीडियोज

PPF Account बंद हो गया? सिर्फ ₹1650 में ऐसे करें दोबारा चालू | Tax Benefit फिर से पाएं! | Paisa Live
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
हिंदू महिलाओं की Property पर बड़ा खुलासा! Will नहीं बनाई तो क्या होगा? Supreme Court का नया निर्देश
Pakistan Breaking: पेशावर में TTP का तगड़ा वार, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर | Terror Attack
Hyderabad News: शॉर्ट सर्किट की वजह से चलती कार में लगी भीषण आग | Massive Fire Incident
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
झारखंड
'BLO आपके घर आए तो उसे...', SIR पर इरफान अंसारी का विवादित बयान, भड़की BJP
'BLO आपके घर आए तो उसे बंद कर के ताला लगा दें', SIR पर इरफान अंसारी का विवादित बयान
इंडिया
Bihar Survey 2025: 'तेजस्वी के लिए रास्ते बंद नहीं', किसने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, बिहार चुनाव के बाद सर्वे चौंकाने वाला
'तेजस्वी के लिए रास्ते बंद नहीं', किसने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, बिहार चुनाव के बाद सर्वे चौंकाने वाला
न्यूज़
Explained: 1 साल में ग्रेच्यूटी लेकिन टेक-होम सैलरी कम! नए वेज कोड से वेतन पर कितना असर, जानें 10 जरूरी सवालों के जवाब
Explained: 1 साल में ग्रेच्यूटी लेकिन टेक-होम सैलरी कम! नए वेज कोड से वेतन पर कितना असर, जानें 10 जरूरी सवालों के जवाब
टेलीविजन
Bigg Boss 19: नॉमिनेशन टास्क में फूटा मालती चाहर का गुस्सा, जड़ दिया तान्या मित्तल को जोरदार थप्पड़, वीडियो वायरल
Bigg Boss 19: फूटा मालती चाहर का गुस्सा, जड़ दिया तान्या मित्तल को जोरदार थप्पड़
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
क्रिकेट
फाइनल में बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान ढेर, बना सके सिर्फ 125 रन, BAN के पास चैंपियन बनने का मौका
फाइनल में बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान ढेर, बना सके सिर्फ 125 रन, BAN के पास चैंपियन बनने का मौका
हेल्थ
Impact Of Tight Underwear: कौन सी अंडरवियर पहनते हैं आप, कहीं आपके अंडर गारमेंट आपको तो नहीं बना रहे नामर्द?
कौन सी अंडरवियर पहनते हैं आप, कहीं आपके अंडर गारमेंट आपको तो नहीं बना रहे नामर्द?
Paisa LIVE
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
Embed widget