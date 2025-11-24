हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीइन 5 देशों में सबसे बेहतर है वर्क लाइफ बैलेंस, जानें यहां ऑफिस में कैसे होता है काम?

इन 5 देशों में सबसे बेहतर है वर्क लाइफ बैलेंस, जानें यहां ऑफिस में कैसे होता है काम?

दुनिया के वो 5 देश जहां नौकरी के साथ-साथ जिंदगी भी आराम से जी जाती है यहाँ जानिए, कैसे ऑफिस सिस्टम और सरकारी सुविधाएं मिलकर लोगों की लाइफ को तनाव-मुक्त बनाते हैं....

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 24 Nov 2025 12:51 PM (IST)
Preferred Sources

आज के समय में हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी नौकरी अच्छी चले और उसकी निजी जिंदगी भी खुशहाल रहे कई देशों में काम का दबाव इतना ज्यादा होता है कि लोग अपने लिए समय ही नहीं निकाल पाते लेकिन दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जहां सरकार और संस्थान मिलकर कर्मचारियों को इतना आरामदायक माहौल देते हैं कि काम कभी बोझ नहीं लगता छुट्टियों स्वास्थ्य सेवाओं काम के घंटे और वेतन सब कुछ इंसान की सुविधा के अनुसार तय किया गया है इसी कारण वर्ष 2025 की एक वैश्विक रिपोर्ट में पांच देशों को वर्क जीवन संतुलन का चैंपियन बताया गया है जाने कि ये देश इतने खास क्यों माने जाते हैं.

न्यूजीलैंड

न्यूजीलैंड को दुनिया में सबसे बेहतरीन वर्क जीवन संतुलन वाला देश माना जाता है यहां लोग काम के मुकाबले जिंदगी को ज्यादा महत्व देते हैं पूरे सप्ताह में लगभग तैंतीस घंटे काम होता है यानी रोज करीब छह से सात घंटे कई जगह घर से काम करने और लचीले समय की सुविधा भी मिलती है अगर कोई कर्मचारी बीमार हो जाए तो उसे वेतन का अस्सी से सौ फीसदी तक मिलता रहता है यहां स्वास्थ्य सेवाओं का बड़ा हिस्सा सरकार संभालती है इसलिए इलाज का खर्च बहुत कम आता है यहां बीस दिन की तय छुट्टियां मिलती हैं और किसी कर्मचारी को अतिरिक्त काम के लिए मजबूर नहीं किया जाता है सबसे बड़ी बात शाम के बाद किसी कर्मचारी को मजबूरी में काम से जुड़ा फोन नहीं उठाना पड़ता इसलिए यहां के लोग मानसिक रूप से शांत रहते हैं सप्ताहांत परिवार और प्राकृतिक जगहों के बीच बिताया जाता है यहां नौकरी है लेकिन नौकरी के लिए जिंदगी नहीं गंवानी पड़ती.

आयरलैंड

आयरलैंड तेजी से आगे बढ़ने वाला देश है लेकिन यहां विकास का मतलब सिर्फ पैसा नहीं बल्कि खुशहाल जीवन भी है काम के घंटे सीमित रखे गए हैं और तय समय से अधिक काम कराने पर कड़े नियम लागू हैं स्वास्थ्य सुविधाएं लगभग निःशुल्क हैं सरकार ऐसा तंत्र चलाती है कि इलाज के कारण किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति खराब न हो माता और पिता दोनों को लंबा अवकाश मिलता है जिससे परिवार में नए सदस्य के आने पर नौकरी पर असर नहीं पड़ता कार्यालय का वातावरण शांत और सहयोगी होता है कर्मचारियों को पूरा सम्मान दिया जाता है इसी कारण आयरलैंड वर्क जीवन संतुलन में दुनिया का प्रमुख देश माना जाता है.

बेल्जियम

बेल्जियम में काम के घंटे बिल्कुल स्पष्ट होते हैं तय समय से ज्यादा काम करवाना कानून के खिलाफ है यहां का स्वास्थ्य बीमा मॉडल भी बहुत अच्छा है जिसमें इलाज का खर्च सरकार और नागरिक मिलकर वहन करते हैं ताकि किसी पर बोझ न पड़े मातृत्व और पितृत्व दोनों प्रकार की छुट्टियां उपलब्ध हैं ताकि माता पिता अपने बच्चे की देखभाल आराम से कर सकें कार्यालय का माहौल शांत होता है और लोग सप्ताह का काफी समय परिवार और अपने शौक को देते हैं इसी कारण बेल्जियम यूरोप में वर्क जीवन संतुलन का बड़ा नाम है.

जर्मनी

जर्मनी अनुशासन के लिए जाना जाता है यहां कार्यालयों में भी वही व्यवस्था लागू रहती है समय पर काम पूरा करो और समय पर घर जाओ स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी मजबूत है कि बीमारी का खर्च किसी के लिए चिंता नहीं बनता यहां कार्यालय के बाहर काम नहीं करने का सिद्धांत बहुत गंभीरता से माना जाता है छुट्टी वाले दिन ईमेल या कॉल का जवाब मांगना गलत माना जाता है कर्मचारियों को पूरी इज्जत दी जाती है इसलिए यहां लोग बहुत संतुलित जीवन जीते हैं.

नॉर्वे

नॉर्वे दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में शामिल है और इसका मुख्य कारण यहां का अद्भुत वर्क जीवन संतुलन है यहां किसी पर काम का अनावश्यक दबाव नहीं डाला जाता काम पूरा हो गया तो घर जाओ नहीं हुआ तो अगले दिन करो समाज में असमानता बहुत कम है इसलिए लोगों में तनाव भी कम है स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह मुफ्त हैं यहां सरकार परिवार स्वास्थ्य शिक्षा और मानसिक शांति पर बड़ी नीतियां बनाती है इसलिए नॉर्वे को दुनिया का सबसे मानव अनुकूल देश कहा जाता है.

यह भी पढ़ें - बिहार में भरे जाएंगे 14 हजार से ज्यादा पद, आज है आवेदन की लास्ट डेट, ऐसे करें अप्लाई

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 24 Nov 2025 12:47 PM (IST)
Tags :
JOB Work Life Balance 2025 Top 5 Countries Work Life
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Survey 2025: 'तेजस्वी के लिए रास्ते बंद नहीं', किसने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, बिहार चुनाव के बाद सर्वे चौंकाने वाला
'तेजस्वी के लिए रास्ते बंद नहीं', किसने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, बिहार चुनाव के बाद सर्वे चौंकाने वाला
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: मंत्री पंकजा मुंडे के PA अनंत गरजे गिरफ्तार, पत्नी को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप
महाराष्ट्र: मंत्री पंकजा मुंडे के PA अनंत गरजे गिरफ्तार, पत्नी को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप
विश्व
ब्रिटेन छोड़कर मुस्लिम देश UAE जाकर बसेगा भारतीय मूल का ये अरबपति बिजनेसमैन, जानें क्यों लेना पड़ा ये फैसला?
ब्रिटेन छोड़कर मुस्लिम देश UAE जाकर बसेगा भारतीय मूल का ये अरबपति बिजनेसमैन, जानें क्यों लेना पड़ा ये फैसला?
क्रिकेट
फाइनल में बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान ढेर, बना सके सिर्फ 125 रन, BAN के पास चैंपियन बनने का मौका
फाइनल में बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान ढेर, बना सके सिर्फ 125 रन, BAN के पास चैंपियन बनने का मौका
Advertisement

वीडियोज

IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
हिंदू महिलाओं की Property पर बड़ा खुलासा! Will नहीं बनाई तो क्या होगा? Supreme Court का नया निर्देश
Pakistan Breaking: पेशावर में TTP का तगड़ा वार, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर | Terror Attack
Hyderabad News: शॉर्ट सर्किट की वजह से चलती कार में लगी भीषण आग | Massive Fire Incident
Ram Mandir Dhwajarohan:अयोध्या राम मंदिर ध्वजारोहण के लिए सज रही राम नगरी, क्या होंगे खास कार्यक्रम?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Survey 2025: 'तेजस्वी के लिए रास्ते बंद नहीं', किसने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, बिहार चुनाव के बाद सर्वे चौंकाने वाला
'तेजस्वी के लिए रास्ते बंद नहीं', किसने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, बिहार चुनाव के बाद सर्वे चौंकाने वाला
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: मंत्री पंकजा मुंडे के PA अनंत गरजे गिरफ्तार, पत्नी को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप
महाराष्ट्र: मंत्री पंकजा मुंडे के PA अनंत गरजे गिरफ्तार, पत्नी को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप
विश्व
ब्रिटेन छोड़कर मुस्लिम देश UAE जाकर बसेगा भारतीय मूल का ये अरबपति बिजनेसमैन, जानें क्यों लेना पड़ा ये फैसला?
ब्रिटेन छोड़कर मुस्लिम देश UAE जाकर बसेगा भारतीय मूल का ये अरबपति बिजनेसमैन, जानें क्यों लेना पड़ा ये फैसला?
क्रिकेट
फाइनल में बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान ढेर, बना सके सिर्फ 125 रन, BAN के पास चैंपियन बनने का मौका
फाइनल में बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान ढेर, बना सके सिर्फ 125 रन, BAN के पास चैंपियन बनने का मौका
टेलीविजन
Bigg Boss 19: नॉमिनेशन टास्क में फूटा मालती चाहर का गुस्सा, जड़ दिया तान्या मित्तल को जोरदार थप्पड़, वीडियो वायरल
Bigg Boss 19: फूटा मालती चाहर का गुस्सा, जड़ दिया तान्या मित्तल को जोरदार थप्पड़
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
Impact Of Tight Underwear: कौन सी अंडरवियर पहनते हैं आप, कहीं आपके अंडर गारमेंट आपको तो नहीं बना रहे नामर्द?
कौन सी अंडरवियर पहनते हैं आप, कहीं आपके अंडर गारमेंट आपको तो नहीं बना रहे नामर्द?
यूटिलिटी
SIR फॉर्म के नाम पर हो रही साइबर ठगी, जान लें बचने का तरीका
SIR फॉर्म के नाम पर हो रही साइबर ठगी, जान लें बचने का तरीका
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
Embed widget