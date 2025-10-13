हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाUGC NET दिसंबर 2025 एग्जाम की डेट्स घोषित, ऐसे करें आसानी से ऑनलाइन आवेदन

UGC NET दिसंबर 2025 एग्जाम की डेट्स घोषित, ऐसे करें आसानी से ऑनलाइन आवेदन

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा की तारीखें 31 दिसंबर 2025 से 7 जनवरी 2026 तक घोषित की हैं और आवेदन प्रक्रिया अभी खुली है.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 13 Oct 2025 02:58 PM (IST)
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने यूजीसी नेट दिसंबर 2025 सत्र की परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है. आधिकारिक जानकारी के अनुसार, यह परीक्षा 31 दिसंबर, 2025 से 7 जनवरी, 2026 तक आयोजित की जाएगी. देशभर के परीक्षा केंद्रों पर यह कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में होगी.

यूजीसी-नेट देश की प्रमुख राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, जो भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर बनने और जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) के लिए पात्रता तय करती है. इसके अलावा, यह परीक्षा पीएचडी प्रोग्राम में प्रवेश और विभिन्न मंत्रालयों से मिलने वाली फेलोशिप के लिए भी आवश्यक मानी जाती है.

शहर सूचना पर्ची (City Slip) कब मिलेगी?

एनटीए ने बताया कि उम्मीदवारों को शहर सूचना पर्ची परीक्षा से 10 दिन पहले आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा से संबंधित सभी अपडेट के लिए नियमित रूप से एनटीए की वेबसाइट पर नजर रखें.

आवेदन प्रक्रिया शुरू

यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया अभी खुली हुई है. इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 7 नवंबर, 2025, रात 11:50 बजे है. उम्मीदवार एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर "ऑनलाइन आवेदन" के विकल्प के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन शुल्क

  • सामान्य/अनारक्षित वर्ग: 1,150 रुपये
  • जनरल-ईडब्ल्यूएस/ओबीसी-एनसीएल: 600 रुपये
  • अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST)/विकलांग व्यक्ति (PWD)/बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति (PwBD): 325 रुपये

एग्जाम पैटर्न

यूजीसी नेट परीक्षा में दो पेपर होंगे. प्रत्येक पेपर की अवधि 180 मिनट है और पेपर के बीच कोई ब्रेक नहीं होगा. दोनों पेपर कंप्यूटर आधारित होंगे, जिनमें प्रश्नों के उत्तर ऑनलाइन देने होंगे.

यूजीसी नेट फॉर्म भरने का तरीका

रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 13 Oct 2025 02:58 PM (IST)
Education UGC UGC NET December 2025
