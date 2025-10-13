UGC NET दिसंबर 2025 एग्जाम की डेट्स घोषित, ऐसे करें आसानी से ऑनलाइन आवेदन
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा की तारीखें 31 दिसंबर 2025 से 7 जनवरी 2026 तक घोषित की हैं और आवेदन प्रक्रिया अभी खुली है.
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने यूजीसी नेट दिसंबर 2025 सत्र की परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है. आधिकारिक जानकारी के अनुसार, यह परीक्षा 31 दिसंबर, 2025 से 7 जनवरी, 2026 तक आयोजित की जाएगी. देशभर के परीक्षा केंद्रों पर यह कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में होगी.
यूजीसी-नेट देश की प्रमुख राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, जो भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर बनने और जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) के लिए पात्रता तय करती है. इसके अलावा, यह परीक्षा पीएचडी प्रोग्राम में प्रवेश और विभिन्न मंत्रालयों से मिलने वाली फेलोशिप के लिए भी आवश्यक मानी जाती है.
शहर सूचना पर्ची (City Slip) कब मिलेगी?
एनटीए ने बताया कि उम्मीदवारों को शहर सूचना पर्ची परीक्षा से 10 दिन पहले आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा से संबंधित सभी अपडेट के लिए नियमित रूप से एनटीए की वेबसाइट पर नजर रखें.
आवेदन प्रक्रिया शुरू
यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया अभी खुली हुई है. इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 7 नवंबर, 2025, रात 11:50 बजे है. उम्मीदवार एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर "ऑनलाइन आवेदन" के विकल्प के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.
आवेदन शुल्क
- सामान्य/अनारक्षित वर्ग: 1,150 रुपये
- जनरल-ईडब्ल्यूएस/ओबीसी-एनसीएल: 600 रुपये
- अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST)/विकलांग व्यक्ति (PWD)/बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति (PwBD): 325 रुपये
एग्जाम पैटर्न
यूजीसी नेट परीक्षा में दो पेपर होंगे. प्रत्येक पेपर की अवधि 180 मिनट है और पेपर के बीच कोई ब्रेक नहीं होगा. दोनों पेपर कंप्यूटर आधारित होंगे, जिनमें प्रश्नों के उत्तर ऑनलाइन देने होंगे.
यूजीसी नेट फॉर्म भरने का तरीका
- सबसे पहले एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं.
- "UGC NET DEC 2025 के लिए पंजीकरण" पर क्लिक करें.
- अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं, तो "नया पंजीकरण" पर क्लिक करें.
- यदि पहले से पंजीकृत हैं, तो "लॉगिन" पर क्लिक करें.
- आवेदन पत्र भरें और शुल्क का भुगतान करें.
- भुगतान और आवेदन के बाद आपका पंजीकरण पूरा हो जाएगा.
