बिहार के युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा मौका आया है. बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) ने राज्य के छात्रावासों में छात्रावास प्रबंधक (Hostel Manager) के पदों पर भर्ती निकाली है. आयोग ने इस भर्ती की पूरी जानकारी जारी कर दी है और आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. उम्मीदवार 10 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे, जिसके लिए उम्मीदवार को btsc.bihar.gov.in पर जाकर फॉर्म भरना होगा.

भर्ती के तहत कुल 91 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. इनमें से 35 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं. यानी यह भर्ती महिलाओं के लिए भी समान अवसर लेकर आई है. सरकार का उद्देश्य रोजगार के साथ-साथ महिला सहभागिता को भी बढ़ावा देना है.

जरूरी योग्यता

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास बीएससी (आतिथ्य एवं होटल प्रशासन) की डिग्री होनी चाहिए. अगर किसी ने स्नातक के बाद होटल मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है, तो वह भी पात्र माना जाएगा. आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष होनी चाहिए. हालांकि, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के अनुसार की जाएगी.

इतना देना होगा आवेदन शुल्क

इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये तय किया गया है, जो सभी वर्गों के उम्मीदवारों पर समान रूप से लागू होगा. शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से किया जा सकता है. बिना शुल्क जमा किए आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) के माध्यम से किया जाएगा. परीक्षा में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिनमें हर सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे. प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध रहेगा. परीक्षा में सामान्य ज्ञान, तार्किक योग्यता और होटल प्रबंधन से जुड़े विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे.

आवेदन प्रोसेस

सबसे पहले उम्मीदवार को आयोग की वेबसाइट btsc.pariksha.nic.in पर जाना होगा. वहां “Candidate Registration” के सेक्शन में जाकर संबंधित भर्ती का लिंक चुनें. इसके बाद “Apply” बटन पर क्लिक करें और नया रजिस्ट्रेशन करें. मांगी गई सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें. रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद लॉगिन करें और बाकी विवरण दर्ज करें. सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन शुल्क जमा करें और फॉर्म सबमिट करें. अब उसका प्रिंटआउट जरूर निकाल लें और आगे के लिए रख लें.

