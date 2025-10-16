हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाटेरिटोरियल आर्मी रैली भर्ती का स्टेट वाइज शेड्यूल जारी, जानें जरूरी डेट्स

टेरिटोरियल आर्मी रैली भर्ती का स्टेट वाइज शेड्यूल जारी, जानें जरूरी डेट्स

टेरिटोरियल आर्मी में 792 पदों पर भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा, जहां इच्छुक उम्मीदवार शामिल होकर आर्मी में नौकरी का सपना पूरा कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 16 Oct 2025 06:25 PM (IST)
देश सेवा करने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है. टेरिटोरियल आर्मी (Territorial Army) में विभिन्न पदों पर रैली भर्ती का एलान कर दिया गया है. यह रैली भर्ती देश के अलग-अलग राज्यों में आयोजित की जाएगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार निर्धारित तिथियों पर रैली में शामिल होकर आर्मी में नौकरी पाने का सपना पूरा कर सकते हैं.

टेरिटोरियल आर्मी के इस भर्ती अभियान में कुल 792 रिक्त पदों भरे जाएंगे. चयनित उम्मीदवारों को मध्य कमान (Zone-2) में नियुक्त किया जाएगा. भर्ती में सैनिक (सामान्य ड्यूटी) के 752 पद, सैनिक (सर्वे) के 6 पद, सैनिक (रीग) के 7 पद, सैनिक (शैफ स्पेशल) का 1 पद, सैनिक (कुछ सेवा) के 2 पद, सैनिक (रैलयवी) के 2 पद, सैनिक (कम्पवायर बटालियरी) के 2 पद, सैनिक (कारीगर लकड़ी) के 2 पद, सैनिक (हेल्थ ट्रेजर) के 3 पद, सैनिक (दर्जी) का 1 पद, हाउस क्रोयर के 10 पद और सैनिक (मेष) के 4 पद शामिल हैं. इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों की उम्र, योग्यता और अन्य शर्तें आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई हैं.

राज्यों के अनुसार रैली भर्ती की डेट्स 

टेरिटोरियल आर्मी रैली भर्ती अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग समय पर आयोजित की जाएगी. बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में रैली भर्ती 15 नवंबर से 14 दिसंबर 2025 तक होगी. दिल्ली और हरियाणा में 28 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 तक रैली आयोजित की जाएगी. वहीं गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा, तेलंगाना, दमन और दीव, दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी और लक्षद्वीप में यह भर्ती 15 नवंबर से 1 दिसंबर 2025 तक चलेगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय से पहले रैली स्थल पर पहुंचे और सभी आवश्यक दस्तावेज साथ रखें.

ऐसे होगा चयन

टेरिटोरियल आर्मी भर्ती में पहले रैली भर्ती का आयोजन किया जाएगा. इस दौरान उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षण और मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजरना होगा. जो उम्मीदवार इस चरण में सफल होंगे, उन्हें अगले चरण यानी लिखित परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा. अंत में फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, जिसमें चयनित उम्मीदवारों को उनके पदों पर नियुक्त किया जाएगा.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 16 Oct 2025 06:18 PM (IST)
प्राइवेसी पॉलिसी

