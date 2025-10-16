टेरिटोरियल आर्मी रैली भर्ती का स्टेट वाइज शेड्यूल जारी, जानें जरूरी डेट्स

देश सेवा करने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है. टेरिटोरियल आर्मी (Territorial Army) में विभिन्न पदों पर रैली भर्ती का एलान कर दिया गया है. यह रैली भर्ती देश के अलग-अलग राज्यों में आयोजित की जाएगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार निर्धारित तिथियों पर रैली में शामिल होकर आर्मी में नौकरी पाने का सपना पूरा कर सकते हैं.

टेरिटोरियल आर्मी के इस भर्ती अभियान में कुल 792 रिक्त पदों भरे जाएंगे. चयनित उम्मीदवारों को मध्य कमान (Zone-2) में नियुक्त किया जाएगा. भर्ती में सैनिक (सामान्य ड्यूटी) के 752 पद, सैनिक (सर्वे) के 6 पद, सैनिक (रीग) के 7 पद, सैनिक (शैफ स्पेशल) का 1 पद, सैनिक (कुछ सेवा) के 2 पद, सैनिक (रैलयवी) के 2 पद, सैनिक (कम्पवायर बटालियरी) के 2 पद, सैनिक (कारीगर लकड़ी) के 2 पद, सैनिक (हेल्थ ट्रेजर) के 3 पद, सैनिक (दर्जी) का 1 पद, हाउस क्रोयर के 10 पद और सैनिक (मेष) के 4 पद शामिल हैं. इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों की उम्र, योग्यता और अन्य शर्तें आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई हैं.

यह भी पढ़ें - MP में होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, मिलेगी बढ़िया सैलरी, कैसे कर सकते हैं आवेदन?

राज्यों के अनुसार रैली भर्ती की डेट्स

टेरिटोरियल आर्मी रैली भर्ती अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग समय पर आयोजित की जाएगी. बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में रैली भर्ती 15 नवंबर से 14 दिसंबर 2025 तक होगी. दिल्ली और हरियाणा में 28 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 तक रैली आयोजित की जाएगी. वहीं गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा, तेलंगाना, दमन और दीव, दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी और लक्षद्वीप में यह भर्ती 15 नवंबर से 1 दिसंबर 2025 तक चलेगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय से पहले रैली स्थल पर पहुंचे और सभी आवश्यक दस्तावेज साथ रखें.

ऐसे होगा चयन

टेरिटोरियल आर्मी भर्ती में पहले रैली भर्ती का आयोजन किया जाएगा. इस दौरान उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षण और मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजरना होगा. जो उम्मीदवार इस चरण में सफल होंगे, उन्हें अगले चरण यानी लिखित परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा. अंत में फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, जिसमें चयनित उम्मीदवारों को उनके पदों पर नियुक्त किया जाएगा.

यह भी पढ़ें - भैंस चराने वाली लड़की से IAS अफसर तक, मुश्किलों को मात देकर सी वनमती ने क्रैक किया UPSC

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI