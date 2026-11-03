ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाSSB HC Ministerial Result: SSB रिजल्ट का इंतजार खत्म: 1725 उम्मीदवार पास, अब टाइपिंग टेस्ट की बारी

SSB HC Ministerial Result: SSB रिजल्ट का इंतजार खत्म: 1725 उम्मीदवार पास, अब टाइपिंग टेस्ट की बारी

SSB HC Ministerial Result: सशस्त्र सीमा बल SSB ने घोषित किया हेड कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट, जानिए कब से शुरू होगा अगला टाइपिंग टेस्ट चरण और अंतिम चयन के लिए कितनी स्पीड होना है बेहद जरूरी

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 03 Nov 2026 03:37 PM (IST)
Preferred Sources

SSB HC Ministerial Result: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है. SSB ने हेड कांस्टेबल-2020 भर्ती परीक्षा के कंप्यूटर आधारित टेस्ट का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार लंबे समय से अपने नतीजों का इंतजार कर रहे थे. अब उम्मीदवारों का यह इंतजार पूरी तरह खत्म हो चुका है और वे विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोर और शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स की सूची देख सकते हैं. बल द्वारा जारी किए गए इस रिजल्ट के बाद अब भर्ती प्रक्रिया अगले चरण में प्रवेश कर चुकी है.

इतने पदों के लिए कुल इतने उम्मीदवार हुए शॉर्टलिस्ट

सशस्त्र सीमा बल द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस पूरे भर्ती अभियान के माध्यम से हेड कांस्टेबल के कुल 115 रिक्त पदों को भरा जाना है. इन पदों के लिए आयोजित की गई कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा में कुल 1725 उम्मीदवारों को सफलता मिली है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

शिक्षा
SSC Exam Dates 2026: SSC ने जारी किया नवंबर परीक्षाओं का शेड्यूल, इन तारीखों पर होंगे एग्जाम 
SSC ने जारी किया नवंबर परीक्षाओं का शेड्यूल, इन तारीखों पर होंगे एग्जाम 
शिक्षा
Seva First Innovation Challenge: अपना आइडिया दिखाएं और जीतें 10 लाख, शिक्षा मंत्रालय ने दिया चैलेंज
अपना आइडिया दिखाएं और जीतें 10 लाख, शिक्षा मंत्रालय ने दिया चैलेंज
शिक्षा
BPSC TRE 4.0 Last Date: बिहार में 33,320 शिक्षक पदों पर आवेदन का आज आखिरी मौका, फौरन करें अप्लाई
बिहार में 33,320 शिक्षक पदों पर आवेदन का आज आखिरी मौका, फौरन करें अप्लाई
शिक्षा
UP PET Answer Key 2026: यूपी PET 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी, गलत जवाबों पर ऐसे दर्ज कराएं आपत्ति
यूपी PET 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी, गलत जवाबों पर ऐसे दर्ज कराएं आपत्ति

विभाग ने कैटेगरी के अनुसार कटऑफ मार्क्स और शॉर्टलिस्ट किए गए सभी सफल उम्मीदवारों का रोल नंबर व नाम आधिकारिक नोटिफिकेशन में जारी किया है. लिखित परीक्षा में पास होने वाले इन सभी अभ्यर्थियों को अब चयन प्रक्रिया के अगले बेहद महत्वपूर्ण चरण में शामिल होना होगा.

जुलाई में हुई थी परीक्षा, ऐसे डाउनलोड करें अपना रिजल्ट

सशस्त्र सीमा बल ने इस भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन 7 जुलाई 2026 को देश के विभिन्न केंद्रों पर किया था. परीक्षा संपन्न होने के बाद से ही कॉपियों के मूल्यांकन और रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया चल रही थी. बल ने 2 नवंबर 2026 को इस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट नोटिफिकेशन आधिकारिक तौर पर जारी किया. 

उम्मीदवार अपना व्यक्तिगत स्कोर देखने के लिए SSB की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट recruitment.ssb.gov.in पर जा सकते हैं. वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए सीबीटी टेस्ट रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करके पूरी पीडीएफ फाइल को आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है, जिसमें अपना नाम या रोल नंबर खोजकर रिजल्ट चेक किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: Pakistan Police Exam: पाकिस्तान में कैसे बनते हैं दारोगा, वहां किस पैटर्न पर होती है परीक्षा?

16 और 18 नवंबर को आयोजित होगा स्किल और टाइपिंग टेस्ट

लिखित परीक्षा में सफलता झंडे गाड़ने वाले सभी 1725 उम्मीदवारों के लिए अगला पड़ाव स्किल और टाइपिंग टेस्ट का होगा. विभाग द्वारा जारी शेड्यूल के मुताबिक, यह टाइपिंग टेस्ट आगामी 16 और 18 नवंबर 2026 को देशभर में निर्धारित किए गए विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा से संबंधित सटीक तारीख, अपने रिपोर्टिंग टाइम और अन्य जरूरी गाइडलाइंस के लिए आधिकारिक वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड और जरूरी दिशा-निर्देश डाउनलोड कर लें.

टाइपिंग के लिए तय किए गए हैं यह कड़े मानक

SSB हेड कांस्टेबल भर्ती के इस अगले चरण में उम्मीदवारों को कंप्यूटर पर अपनी टाइपिंग स्पीड साबित करनी होगी. इसके लिए विभाग ने न्यूनतम गति सीमा तय की है. अंग्रेजी में टाइपिंग करने वाले उम्मीदवारों के लिए 35 WPM की स्पीड अनिवार्य है, जबकि हिंदी में टाइपिंग चुनने वाले उम्मीदवारों के लिए 30 WPM की गति तय की गई है.

यह ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि यह टाइपिंग टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी इसके अंक फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे. लेकिन इसे पास करना अनिवार्य है. जो उम्मीदवार तय स्पीड हासिल नहीं कर पाएंगे, वे लिखित परीक्षा में ज्यादा अंक होने के बावजूद बाहर हो जाएंगे. इस टेस्ट को पास करने के बाद ही उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा. भर्ती की आखिरी और फाइनल मेरिट लिस्ट कंप्यूटर आधारित परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर ही तैयार होगी.

यह भी पढ़ें: AMU में कितने स्टूडेंट्स और कितनी लड़कियां, दूसरी यूनिवर्सिटी की तुलना में क्या हाल?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author दीनदयाल पाटीदार

दीनदयाल पाटीदार एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. एजुकेशन बीट की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह स्कूल और यूनिवर्सिटी एडमिशन, प्रतियोगी परीक्षाओं के नतीजों, सरकारी भर्तियों, स्कॉलरशिप और शिक्षा से जुड़ी नीतियों पर नियमित तौर पर खबरें लिखते हैं, ताकि छात्रों और अभिभावकों तक सही, सटीक और समय पर जानकारी पहुंच सके. उनकी कोशिश रहती है कि जटिल से जटिल सरकारी नियम और शैक्षणिक अपडेट भी पाठकों तक आसान और समझने लायक भाषा में पहुंचे.

एबीपी लाइव में आने से पहले दीनदयाल पाटीदार अपनी यूनिवर्सिटी की मीडिया टीम का हिस्सा रह चुके हैं, जहां उन्होंने कैंपस से जुड़ी खबरों, इवेंट्स और एकेडमिक गतिविधियों की रिपोर्टिंग और कवरेज की जिम्मेदारी निभाई. इसी दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, कंटेंट राइटिंग, न्यूज राइटिंग की बारीकियां और खबरों को सही फॉर्मेट व भाषा में पेश करने का हुनर सीखा, जो आज उनकी पत्रकारिता का अहम हिस्सा हैं.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने मंदसौर यूनिवर्सिटी, मंदसौर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन (बीए-जेएमसी) में स्नातक की पढ़ाई की है. वह मूल रूप से मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के रहने वाले हैं.
Read More
Published at : 03 Nov 2026 03:37 PM (IST)
Tags :
Education News ABPLIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
SSC Exam Dates 2026: SSC ने जारी किया नवंबर परीक्षाओं का शेड्यूल, इन तारीखों पर होंगे एग्जाम 
SSC ने जारी किया नवंबर परीक्षाओं का शेड्यूल, इन तारीखों पर होंगे एग्जाम 
शिक्षा
Seva First Innovation Challenge: अपना आइडिया दिखाएं और जीतें 10 लाख, शिक्षा मंत्रालय ने दिया चैलेंज
अपना आइडिया दिखाएं और जीतें 10 लाख, शिक्षा मंत्रालय ने दिया चैलेंज
शिक्षा
BPSC TRE 4.0 Last Date: बिहार में 33,320 शिक्षक पदों पर आवेदन का आज आखिरी मौका, फौरन करें अप्लाई
बिहार में 33,320 शिक्षक पदों पर आवेदन का आज आखिरी मौका, फौरन करें अप्लाई
शिक्षा
UP PET Answer Key 2026: यूपी PET 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी, गलत जवाबों पर ऐसे दर्ज कराएं आपत्ति
यूपी PET 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी, गलत जवाबों पर ऐसे दर्ज कराएं आपत्ति
Advertisement

वीडियोज

Bhopal Crime News: भोपाल के छोला इलाके में खूनी कांड!
Delhi Pollution & Weather Update: फिर वही कहानी, दमघोंटू बनी राजधानी! | Delhi NCR | AQI Today
Dhirendra Shashtri: बागेश्वर का ज्ञान कितना टेढ़ा? | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: यूपी में एक्टिव बीजेपी का 'OPERATION बिहार' | Yogi Vs Akhilesh | UP
UP Election 2027 BJP Plan: SIR पर नई चिंगारी अब यूपी की बारी! | CM Yogi | Amit Shah | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आंध्र प्रदेश के निकाय चुनाव में चंद्रबाबू नायडू का जादू, YSR कांग्रेस का क्या है हाल?
आंध्र प्रदेश के निकाय चुनाव में चंद्रबाबू नायडू का जादू, YSR कांग्रेस का क्या है हाल?
बिहार
CM सम्राट चौधरी ने दिल्ली में कहा- बिहार की दो कमजोरी… पानी और आबादी
CM सम्राट चौधरी ने दिल्ली में कहा- बिहार की दो कमजोरी… पानी और आबादी
विश्व
LIVE: अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध! मिडिल-ईस्ट में तनाव, अब ट्रंप की क्या तैयारी
LIVE: अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध! मिडिल-ईस्ट में तनाव, अब ट्रंप की क्या तैयारी
टेलीविजन
'सैलरी बढ़ाने के लिए बोला तो हिट शो से निकाला', 'देवों के देव महादेव' फेम सोनारिका भदोरिया का छलका दर्द
'सैलरी बढ़ाने के लिए बोला तो हिट शो से निकाला', सोनारिका भदोरिया का छलका दर्द
क्रिकेट
अफरीदी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के करीब रोहित शर्मा, ऑकलैंड में रच सकते हैं इतिहास
अफरीदी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के करीब रोहित शर्मा, ऑकलैंड में रच सकते हैं इतिहास
पंजाब
परविंदर झोटा के पिता ने राहुल गांधी से कहा- 'हमसे मिलने न आएं आप इंदिरा गांधी के...'
परविंदर झोटा के पिता ने राहुल गांधी से कहा- 'हमसे मिलने न आएं आप इंदिरा गांधी के...'
इंडिया
राहुल गांधी के US दौरे पर BJP का तंज, 'वोट चोरी नहीं, काम चोरी...'
राहुल गांधी के US दौरे पर BJP का तंज, 'वोट चोरी नहीं, काम चोरी...'
ऑटो
Bengaluru Congestion Tax Rule: कंजेशन टैक्स से जाम कैसे खत्म करेगा बेंगलुरु, कितना कारगर होगा यह नियम?
कंजेशन टैक्स से जाम कैसे खत्म करेगा बेंगलुरु, कितना कारगर होगा यह नियम?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget