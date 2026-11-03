ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाBPSC TRE 4.0 Last Date: बिहार में 33,320 शिक्षक पदों पर आवेदन का आज आखिरी मौका, फौरन करें अप्लाई

BPSC TRE 4.0 Last Date: बिहार में 33,320 शिक्षक पदों पर आवेदन का आज आखिरी मौका, फौरन करें अप्लाई

बीपीएससी टीआरई 4.0 की कुल 33,320 टीचर्स की वैकेंसी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगस्त 2026 में जारी किया गया था. वहीं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आज यानी 3 नवंबर तक भर सकते हैं.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 03 Nov 2026 01:25 PM (IST)
Preferred Sources

BPSC TRE 4.0 Last Date: बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (BPSC) ने 2 नवंबर को टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फीस पेमेंट विंडो बंद कर दी है. जिन कैंडिडेट्स ने फीस पेमेंट का प्रोसेस पूरा कर लिया है, वहीं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आज यानी 3 नवंबर तक भर सकते हैं. इस भर्ती के जरिए पूरे बिहार में प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में कुल 33,320 टीचर्स की वैकेंसी भरी जाएगी वहीं आपको बता दें कि टीचर वैकेंसी के लिए पहले 32,388 पदों की घोषणा की गई थी. लेकिन अब विज्ञापन नंबर 15/2026 के तहत रिवाइज्ड नोटिस के अनुसार इस वैकेंसी को बढ़ाकर 33,320 कर दिया गया है. ऐसे में उम्मीदवार अब बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए आज आवेदन कर सकते हैं. 

BPSC परीक्षा का शेड्यूल 

रिलेटेड स्टोरी >>

शिक्षा
UP PET Answer Key 2026: यूपी PET 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी, गलत जवाबों पर ऐसे दर्ज कराएं आपत्ति
यूपी PET 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी, गलत जवाबों पर ऐसे दर्ज कराएं आपत्ति
शिक्षा
बिहार में सीनियर रेजिडेंट-ट्यूटर के 575 पदों पर भर्ती, 1.15 लाख तक सैलरी 
बिहार में सीनियर रेजिडेंट-ट्यूटर के 575 पदों पर भर्ती, 1.15 लाख तक सैलरी 
शिक्षा
AMU में कितने स्टूडेंट्स और कितनी लड़कियां, दूसरी यूनिवर्सिटी की तुलना में क्या हाल?
AMU में कितने स्टूडेंट्स और कितनी लड़कियां, दूसरी यूनिवर्सिटी की तुलना में क्या हाल?
शिक्षा
Pakistan Police Exam: पाकिस्तान में कैसे बनते हैं दारोगा, वहां किस पैटर्न पर होती है परीक्षा?
पाकिस्तान में कैसे बनते हैं दारोगा, वहां किस पैटर्न पर होती है परीक्षा?

बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगस्त 2026 में जारी किया गया था. इस भर्ती के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 25 सितंबर 2026 से शुरू किया गया था. आवेदन जमा करने की शुरुआती डेडलाइन 26 अक्टूबर 2026 थी. रमन कुमार मंडल और अन्य बनाम बिहार राज्य के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2026 के आदेश के बाद डेडलाइन बढ़ा दी गई. इसके बाद फीस पेमेंट की आखिरी तारीख कल यानी 2 नवंबर थी और आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख आज यानी 3 नवंबर 2026 तय की गई है.  आपको बता दें कि यह रिक्रूटमेंट ड्राइव बिहार में टीचर बनने की चाहत रखने वाले कैंडिडेट्स के लिए अच्छा मौका मानी जा रही है. 

BPSC TRE 4.0 के लिए कैसे करें अप्लाई 

  • इस भर्ती के लिए अप्लाई करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले BPSC की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाएं. 
  • इसके बाद जिन उम्मीदवारों ने पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया है वे फॉर्म के लिए लॉगिन करें. 
  • अब आवेदन फॉर्म में अपना नाम, मोबाइल नंबर और दूसरी जानकारी भरें. 
  • इसके बाद अपनी एजुकेशनल और दूसरी जरूरी जानकारी भरें. 
  • अब आवेदन में मांगे गए जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें.  
  • आवेदन पूरा होने के बाद फॉर्म को अच्छे से चेक करके सबमिट कर दें.  
  • लास्ट में आवेदन फॉर्म का कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करके रख लें.  

ये भी पढ़ें-MBA करने से पीछे हट रहे छात्र, दुनियाभर के बिजनेस स्कूलों में 13% घटे आवेदन

BPSC टीचर वैकेंसी डिटेल्स 

रिवाइज्ड रिक्रूटमेंट में क्लास 1 से 12 तक 4 टीचिंग लेवल शामिल है. पहले के नोटिस के अनुसार इसमें प्राथमिक टीचर यानी कक्षा 1 से 5 के लिए 3,847 वैकेंसी है. वहीं मिडिल स्कूल टीचर यानी कक्षा 6 से 8 के लिए 8,563 वैकेंसी है. माध्यमिक टीचर यानी कक्षा 9 से 10 के लिए 3,877 वैकेंसी है. वहीं वरिष्ठ माध्यमिक टीचर्स यानी कक्षा 11 से 12 के लिए 16,101 वैकेंसी है. इस तरह पहले 32,388 पदों को भरा जाना था. इसके बाद वैकेंसी की संख्या 932 बढ़ गई, जिसमें 493 सेकेंडरी और 439 हायर सेकंडरी टीचिंग पद शामिल है. 

भर्ती के लिए जरूरी क्वालिफिकेशन 

इस भर्ती के लिए अलग-अलग लेवल के टीचर्स के लिए अलग-अलग योग्यताएं रखी गई है. इसमें प्राथमिक स्तर के टीचर के लिए कक्षा 12वीं पास, डी.एड, जेबीटी, बी.एल.एड और सीटीईटी-बीटीईटी पेपर 1 की योग्यता रखी गई है. वहीं मिडिल स्कूल टीचर के लिए ग्रेजुएट, बीएड-बीएलएड और सीटीईटी-बीटीईटी पेपर 2 की योग्यता रखी गई है. जबकि माध्यमिक टीचर्स के लिए ग्रेजुएट बीएड-बीएलएड और एसटीईटी पेपर 1 की योग्यता रखी है. वहीं वरिष्ठ माध्यमिक टीचर के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड-बीएलएड और एसटीईटी पेपर 2 की योग्यता रखी गई है.

ये भी पढ़ें-IPU से अधूरी डिग्री कैसे कर सकते हैं पूरी, किन छात्रों को मिलेगा मौका?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता एबीपी नेटवर्क नोएडा के साथ बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही है. वर्तमान में कविता का मुख्य फोकस शिक्षा, करियर और नौकरी से जुड़ी खबरों पर रहता है.

करीब 3.5 साल से पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी कव‍िता एबीपी नेटवर्क से पहले राजस्थान पत्रिका में काम कर चुकी है. यहां  उन्होंने नेशनल एडिशन और अलग-अलग सप्लीमेंट्स के लिए काम किया. राजस्थान पत्रिका में करियर की उड़ान और सी न्यूज जैसे कॉलम वह कवर करती थी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो के साथ काम करने का अवसर मिला, जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन की बारीकियों को समझने का अनुभव दिया. वहीं पत्रकारिता के अलावा कविता की खास रुचि खेल, विशेष रूप से क्रिकेट में है. राजस्थान पत्रिका में रहते हुए कविता ने मदर्स डे स्पेशल स्पोर्ट्स एडिशन में भी काम किया है.

पढ़ाई की बात करें तो कविता ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की.
Read More
Published at : 03 Nov 2026 01:25 PM (IST)
Tags :
Education News ABP LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
UP PET Answer Key 2026: यूपी PET 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी, गलत जवाबों पर ऐसे दर्ज कराएं आपत्ति
यूपी PET 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी, गलत जवाबों पर ऐसे दर्ज कराएं आपत्ति
शिक्षा
बिहार में सीनियर रेजिडेंट-ट्यूटर के 575 पदों पर भर्ती, 1.15 लाख तक सैलरी 
बिहार में सीनियर रेजिडेंट-ट्यूटर के 575 पदों पर भर्ती, 1.15 लाख तक सैलरी 
शिक्षा
AMU में कितने स्टूडेंट्स और कितनी लड़कियां, दूसरी यूनिवर्सिटी की तुलना में क्या हाल?
AMU में कितने स्टूडेंट्स और कितनी लड़कियां, दूसरी यूनिवर्सिटी की तुलना में क्या हाल?
शिक्षा
Pakistan Police Exam: पाकिस्तान में कैसे बनते हैं दारोगा, वहां किस पैटर्न पर होती है परीक्षा?
पाकिस्तान में कैसे बनते हैं दारोगा, वहां किस पैटर्न पर होती है परीक्षा?
Advertisement

वीडियोज

Bhopal Crime News: भोपाल के छोला इलाके में खूनी कांड!
Delhi Pollution & Weather Update: फिर वही कहानी, दमघोंटू बनी राजधानी! | Delhi NCR | AQI Today
Dhirendra Shashtri: बागेश्वर का ज्ञान कितना टेढ़ा? | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: यूपी में एक्टिव बीजेपी का 'OPERATION बिहार' | Yogi Vs Akhilesh | UP
UP Election 2027 BJP Plan: SIR पर नई चिंगारी अब यूपी की बारी! | CM Yogi | Amit Shah | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ओमान में भारतीय झंडे वाले जहाज पर हमला, MEA भयंकर नाराज, बोला- 'बेहद...'
ओमान में भारतीय झंडे वाले जहाज पर हमला, MEA भयंकर नाराज, बोला- 'बेहद चिंताजनक'
पंजाब
परविंदर झोटा के पिता ने राहुल गांधी से कहा- 'हमसे मिलने न आएं आप इंदिरा गांधी के...'
परविंदर झोटा के पिता ने राहुल गांधी से कहा- 'हमसे मिलने न आएं आप इंदिरा गांधी के...'
इंडिया
दिल्ली में खुलेआम पटाखों की बिक्री पर SC ने जताई चिंता, कहा- सरकार तत्काल ध्यान दे
दिल्ली में खुलेआम पटाखों की बिक्री पर SC ने जताई चिंता, कहा- सरकार तत्काल ध्यान दे
क्रिकेट
विराट-रोहित जड़ेंगे शतक या न्यूजीलैंड गेंदबाज बरपाएंगे कहर? पढ़ें पहले वनडे की पिच रिपोर्ट
विराट-रोहित जड़ेंगे शतक या न्यूजीलैंड गेंदबाज बरपाएंगे कहर? पढ़ें पहले वनडे की पिच रिपोर्ट
बॉलीवुड
मां ने चटनी बेचकर सोनाली कुलकर्णी को पाला, आमिर-अजय संग दी हिट फिल्में, कभी उड़ा था रंग का मजाक
सोनाली कुलकर्णी: मां ने चटनी बेचकर पाला, फिर अजय-आमिर संग दी हिट फिल्में
इंडिया
सोनम वांगचुक को झटका, सरकार ने उनके स्कूल पर लिया बड़ा फैसला; जानें क्या है ये
सोनम वांगचुक को झटका, सरकार ने उनके स्कूल पर लिया बड़ा फैसला; जानें क्या है ये
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हमसे बड़ा गुंडा पूरे देश में कोई नहीं', राजभर ने ब्रजेश सिंह और धनंजय का किया जिक्र
'हमसे बड़ा गुंडा पूरे देश में कोई नहीं', राजभर ने ब्रजेश सिंह और धनंजय का किया जिक्र
एग्रीकल्चर
Mustard Farming: सरसों की नई किस्म देगी 12 क्विंटल तक पैदावार, पाले का भी नहीं होगा डर
सरसों की नई किस्म देगी 12 क्विंटल तक पैदावार, पाले का भी नहीं होगा डर
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget