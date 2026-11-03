ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाUP PET Answer Key 2026: यूपी PET 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी, गलत जवाबों पर ऐसे दर्ज कराएं आपत्ति

UP PET Answer Key 2026: यूपी PET 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी, गलत जवाबों पर ऐसे दर्ज कराएं आपत्ति

यूपी पीईटी आंसर की 2026 जारी कर दी है. जो कैंडिडेट्स 25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को हुई पीईटी परीक्षा में शामिल हुए थे, वह ऑफिशल वेबसाइट upsssc.gov.in से आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 03 Nov 2026 01:23 PM (IST)
Preferred Sources

UP PET Answer Key 2026: उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन ने पीईटी 2026 के लिए प्रोविजनल पीईटी आंसर की 2026 जारी कर दी है. जो कैंडिडेट्स 25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को हुई पीईटी परीक्षा में शामिल हुए थे, वह ऑफिशल वेबसाइट upsssc.gov.in से आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं. कमीशन ने कैंडिडेट को प्रोविजनल आंसर की पर ऑब्जेक्शन उठाने का मौका दिया है. इसके बाद उठाए गए ऑब्जेक्शन के रिव्यू के बाद फाइनल आंसर की और रिजल्ट जारी किए जाएंगे. वहीं ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस होने के बाद ही अब उम्मीदवार प्रोविजनल आंसर की से अपने जवाबों का मिलान कर संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं.

इतने उम्मीदवार हुए थे परीक्षा में शामिल 

रिलेटेड स्टोरी >>

शिक्षा
बिहार में सीनियर रेजिडेंट-ट्यूटर के 575 पदों पर भर्ती, 1.15 लाख तक सैलरी 
बिहार में सीनियर रेजिडेंट-ट्यूटर के 575 पदों पर भर्ती, 1.15 लाख तक सैलरी 
शिक्षा
AMU में कितने स्टूडेंट्स और कितनी लड़कियां, दूसरी यूनिवर्सिटी की तुलना में क्या हाल?
AMU में कितने स्टूडेंट्स और कितनी लड़कियां, दूसरी यूनिवर्सिटी की तुलना में क्या हाल?
शिक्षा
Pakistan Police Exam: पाकिस्तान में कैसे बनते हैं दारोगा, वहां किस पैटर्न पर होती है परीक्षा?
पाकिस्तान में कैसे बनते हैं दारोगा, वहां किस पैटर्न पर होती है परीक्षा?
शिक्षा
MBA करने से पीछे हट रहे छात्र, दुनियाभर के बिजनेस स्कूलों में 13% घटे आवेदन
MBA करने से पीछे हट रहे छात्र, दुनियाभर के बिजनेस स्कूलों में 13% घटे आवेदन

इस बार उत्तर प्रदेश में पीईटी 2026 परीक्षा बड़े पैमाने पर आयोजित कराई गई थी. यूपी पीईटी परीक्षा तीन अलग-अलग तारीखों 25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को राज्य भर के लगभग 60 जिलों में 1372 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित कराई गई थी. वहीं पीईटी 2026 की परीक्षा के लिए इस बार कुल 35,41,297 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. इनमें से 24,36,253 कैंडिडेट्स यानी 68.79 प्रतिशत उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे. 

कैसे डाउनलोड करें आंसर की? 

  • प्रोविजनल आंसर की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं. 
  • इसके बाद नोटिस बोर्ड या लेटेस्ट अपडेट सेक्शन पर जाएं. 
  • अब यूपीएसएसएससी पीईटी 2026 आंसर की का नोटिफिकेशन सर्च करें. 
  • इसके बाद आंसर की देखने के लिए संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 
  • अब डिटेल ध्यान से चेक करें और आगे के लिए आंसर की डाउनलोड कर लें. 

ये भी पढ़ें-Bihar Resident Tutor Recruitment 2026: बिहार में सीनियर रेजिडेंट-ट्यूटर के 575 पदों पर भर्ती, 1.15 लाख तक सैलरी 

कैसे कैलकुलेट करें पीईटी स्कोर?

आंसर की डाउनलोड करने के बाद और अपने जवाबों का मिलान करने के बाद आप ऑफिशियल कमीशन मार्किंग स्कीम का इस्तेमाल करके अपना रॉ स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं. इसमें सही उत्तर पर एक नंबर मिलेगा और गलत जवाब पर -0.25 मार्क्स काटा जाएगा. वहीं बिना जवाब वाले प्रश्न का 0 नंबर मिलेगा. ऐसे में आप फॉर्मूला: स्कोर = (सही जवाबों की संख्या × 1) - (गलत जवाबों की संख्या × 0.25) फार्मूले से रॉ स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं. 
 
रिस्पॉन्स शीट में जाएगी यह जानकारी 

यूपीएसएसएससी पीईटी आंसर की 2026 शिफ्ट 2 और यूपीएसएसएससी पीईटी आंसर की 2026 शिफ्ट 1 का पीडीएफ आप ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं. वहीं उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि परीक्षा में दिए गए सभी डिटेल्स और जवाबों को चेक कर लें. आपको फैक्ट्स को अच्छी तरह से चेक करना होगा, क्योंकि वहीं आपकी रिस्पॉन्स शीट पर दिखाए जाएंगे. रिस्पॉन्स शीट पर उम्मीदवार का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या, रोल नंबर, परीक्षा की तारीख और शिफ्ट कोड, प्रश्न आईडी, परीक्षा में पूछे गए सवाल, हर सवाल के लिए ऑप्शन, उम्मीदवार की ओर से मार्क किए गए, जवाब प्रोविजनल आंसर की के अनुसार सही जवाब और हर सवाल का स्टेटस बताया जाएगा.

आपत्ति दर्ज कराने का मिलेगा मौका

प्रोविजनल आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवारों को गलत जवाबों पर आपत्ति दर्ज करने का मौका दिया जाएगा.  उम्मीदवारों को आपत्ति दर्ज करने के लिए आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट देखनी  होगी. उम्मीदवार आयोग की ओर से तय समय सीमा के अंदर ही अपनी आपत्ति और जरूरी प्रमाण जमा कर सकेंगे. वहीं सभी आपत्तियों को हल करने के बाद ही आयोग की ओर से फाइनल आंसर की जारी की जाएगी.

ये भी पढ़ें-IPU Pending Degrees Last Chance: IPU से अधूरी डिग्री कैसे कर सकते हैं पूरी, किन छात्रों को मिलेगा मौका?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता एबीपी नेटवर्क नोएडा के साथ बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही है. वर्तमान में कविता का मुख्य फोकस शिक्षा, करियर और नौकरी से जुड़ी खबरों पर रहता है.

करीब 3.5 साल से पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी कव‍िता एबीपी नेटवर्क से पहले राजस्थान पत्रिका में काम कर चुकी है. यहां  उन्होंने नेशनल एडिशन और अलग-अलग सप्लीमेंट्स के लिए काम किया. राजस्थान पत्रिका में करियर की उड़ान और सी न्यूज जैसे कॉलम वह कवर करती थी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो के साथ काम करने का अवसर मिला, जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन की बारीकियों को समझने का अनुभव दिया. वहीं पत्रकारिता के अलावा कविता की खास रुचि खेल, विशेष रूप से क्रिकेट में है. राजस्थान पत्रिका में रहते हुए कविता ने मदर्स डे स्पेशल स्पोर्ट्स एडिशन में भी काम किया है.

पढ़ाई की बात करें तो कविता ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की.
Read More
Published at : 03 Nov 2026 01:23 PM (IST)
Tags :
Education News ABP LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
बिहार में सीनियर रेजिडेंट-ट्यूटर के 575 पदों पर भर्ती, 1.15 लाख तक सैलरी 
बिहार में सीनियर रेजिडेंट-ट्यूटर के 575 पदों पर भर्ती, 1.15 लाख तक सैलरी 
शिक्षा
AMU में कितने स्टूडेंट्स और कितनी लड़कियां, दूसरी यूनिवर्सिटी की तुलना में क्या हाल?
AMU में कितने स्टूडेंट्स और कितनी लड़कियां, दूसरी यूनिवर्सिटी की तुलना में क्या हाल?
शिक्षा
Pakistan Police Exam: पाकिस्तान में कैसे बनते हैं दारोगा, वहां किस पैटर्न पर होती है परीक्षा?
पाकिस्तान में कैसे बनते हैं दारोगा, वहां किस पैटर्न पर होती है परीक्षा?
शिक्षा
MBA करने से पीछे हट रहे छात्र, दुनियाभर के बिजनेस स्कूलों में 13% घटे आवेदन
MBA करने से पीछे हट रहे छात्र, दुनियाभर के बिजनेस स्कूलों में 13% घटे आवेदन
Advertisement

वीडियोज

Bhopal Crime News: भोपाल के छोला इलाके में खूनी कांड!
Delhi Pollution & Weather Update: फिर वही कहानी, दमघोंटू बनी राजधानी! | Delhi NCR | AQI Today
Dhirendra Shashtri: बागेश्वर का ज्ञान कितना टेढ़ा? | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: यूपी में एक्टिव बीजेपी का 'OPERATION बिहार' | Yogi Vs Akhilesh | UP
UP Election 2027 BJP Plan: SIR पर नई चिंगारी अब यूपी की बारी! | CM Yogi | Amit Shah | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ओमान में भारतीय झंडे वाले जहाज पर हमला, MEA भयंकर नाराज, बोला- 'बेहद...'
ओमान में भारतीय झंडे वाले जहाज पर हमला, MEA भयंकर नाराज, बोला- 'बेहद चिंताजनक'
पंजाब
परविंदर झोटा के पिता ने राहुल गांधी से कहा- 'हमसे मिलने न आएं आप इंदिरा गांधी के...'
परविंदर झोटा के पिता ने राहुल गांधी से कहा- 'हमसे मिलने न आएं आप इंदिरा गांधी के...'
इंडिया
दिल्ली में खुलेआम पटाखों की बिक्री पर SC ने जताई चिंता, कहा- सरकार तत्काल ध्यान दे
दिल्ली में खुलेआम पटाखों की बिक्री पर SC ने जताई चिंता, कहा- सरकार तत्काल ध्यान दे
क्रिकेट
विराट-रोहित जड़ेंगे शतक या न्यूजीलैंड गेंदबाज बरपाएंगे कहर? पढ़ें पहले वनडे की पिच रिपोर्ट
विराट-रोहित जड़ेंगे शतक या न्यूजीलैंड गेंदबाज बरपाएंगे कहर? पढ़ें पहले वनडे की पिच रिपोर्ट
बॉलीवुड
मां ने चटनी बेचकर सोनाली कुलकर्णी को पाला, आमिर-अजय संग दी हिट फिल्में, कभी उड़ा था रंग का मजाक
सोनाली कुलकर्णी: मां ने चटनी बेचकर पाला, फिर अजय-आमिर संग दी हिट फिल्में
इंडिया
सोनम वांगचुक को झटका, सरकार ने उनके स्कूल पर लिया बड़ा फैसला; जानें क्या है ये
सोनम वांगचुक को झटका, सरकार ने उनके स्कूल पर लिया बड़ा फैसला; जानें क्या है ये
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हमसे बड़ा गुंडा पूरे देश में कोई नहीं', राजभर ने ब्रजेश सिंह और धनंजय का किया जिक्र
'हमसे बड़ा गुंडा पूरे देश में कोई नहीं', राजभर ने ब्रजेश सिंह और धनंजय का किया जिक्र
एग्रीकल्चर
Mustard Farming: सरसों की नई किस्म देगी 12 क्विंटल तक पैदावार, पाले का भी नहीं होगा डर
सरसों की नई किस्म देगी 12 क्विंटल तक पैदावार, पाले का भी नहीं होगा डर
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget