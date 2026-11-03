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हिंदी न्यूज़शिक्षाSeva First Innovation Challenge: अपना आइडिया दिखाएं और जीतें 10 लाख, शिक्षा मंत्रालय ने दिया चैलेंज

Seva First Innovation Challenge: अपना आइडिया दिखाएं और जीतें 10 लाख, शिक्षा मंत्रालय ने दिया चैलेंज

आपके पास है कोई नया आइडिया? तो उसे दिखाकर जीत सकते हैं 10 लाख रुपये. शिक्षा मंत्रालय के इस चैलेंज में स्कूली छात्रों से लेकर रिसर्च स्कॉलर्स तक को मिलेगा मौका, जाने कब तक कर सकते हैं आवेदन.

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 03 Nov 2026 03:15 PM (IST)
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अगर आपके पास किसी समस्या को हल करने का नया आइडिया है, तो आप उससे 10 लाख रुपये तक का इनाम जीत सकते हैं. शिक्षा मंत्रालय ने  सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज SFIC 2026 की घोषणा की है. इस चैलेंज का मकसद छात्रों और युवाओं के नए विचारों को एक मंच देना और उन्हें समाज के काम आने वाले समाधान में बदलने के लिए प्रोत्साहित करना है. खास बात यह है कि इसमें हिस्सा लेने के लिए किसी कंपनी या स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी नहीं है. केवल एक अच्छा आइडिया होने पर भी आवेदन किया जा सकता है.

कौन कर सकता है आवेदन 

इस चैलेंज में कक्षा 6 से 12 तक के स्कूली छात्र, आईटीआई और पॉलिटेक्निक के विद्यार्थी, अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट छात्र के साथ रिसर्च स्कॉलर्स भी हिस्सा ले सकते हैं. विजेताओं को उनकी उपलब्धि के आधार पर नकद पुरस्कार दिया जाएगा. इसमें पहले स्थान पर आने वाले प्रतिभागी को 10 लाख रुपये, दूसरे स्थान पर आने वाले को 5 लाख रुपये और तीसरे स्थान पर आने वाले को 3 लाख रुपये मिलेंगे. यानी अगर आपके पास कोई नया और काम का विचार है, तो उसे इस मंच पर पेश करने का  अच्छा मौका  है.

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तीन स्तरों पर होगा आइडिया का चयन

चैलेंज में प्रतिभागियों को उनकी पढ़ाई के स्तर के हिसाब से तीन श्रेणियों में बांटा गया है. जूनियर स्तर में कक्षा 6 से 12 तक के छात्र शामिल होंगे. इन्हें किसी स्थानीय समस्या को पहचानकर उसका आसान और काम का समाधान बताना होगा. 
टेक्निकल स्तर में आईटीआई और पॉलिटेक्निक के छात्र हिस्सा लेंगे. इन्हें इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स या किसी तकनीकी समस्या से जुड़ा काम करने वाला मॉडल पेश करना होगा. वहीं ओपन स्तर में ग्रेजुएशन, पोस्टग्रेजुएशन और रिसर्च स्कॉलर्स शामिल होंगे. इस श्रेणी में प्रतिभागियों को अपने आइडिया का लाइव प्रोटोटाइप या पायलट प्रोजेक्ट दिखाना होगा. साथ ही यह भी बताना होगा कि उसे बनाने में कितना खर्च आएगा और उससे कितने लोगों को फायदा मिल सकता है.

कब तक करना है आवेदन और कैसे होगा चयन?

इस चैलेंज के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 6 नवंबर 2026 कर दी गई है. इसके बाद 7 नवंबर से अलग-अलग राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के जरिए आवेदनों की शुरुआती जांच की जाएगी. चयन के दौरान देखा जाएगा कि आइडिया कितना नया है, वह असल समस्या को हल करता है या नहीं, उसे लागू करने में कितना खर्च आएगा और उससे कितने लोगों को फायदा मिल सकता है.

शॉर्टलिस्ट किए गए प्रतिभागियों को नेशनल फिनाले में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा. इसके लिए 10 से 17 दिसंबर 2026 के बीच भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में फिनाले और प्रदर्शनी आयोजित करने की योजना है. यहां प्रतिभागी अपने आइडिया और प्रोजेक्ट पेश करेंगे, जिसके बाद अंतिम विजेताओं का चयन किया जाएगा. इच्छुक छात्र सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज की आधिकारिक वेबसाइट  पर जाकर आवेदन और इससे जुड़ी पूरी जानकारी देख सकते हैं.

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About the author दीनदयाल पाटीदार

दीनदयाल पाटीदार एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. एजुकेशन बीट की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह स्कूल और यूनिवर्सिटी एडमिशन, प्रतियोगी परीक्षाओं के नतीजों, सरकारी भर्तियों, स्कॉलरशिप और शिक्षा से जुड़ी नीतियों पर नियमित तौर पर खबरें लिखते हैं, ताकि छात्रों और अभिभावकों तक सही, सटीक और समय पर जानकारी पहुंच सके. उनकी कोशिश रहती है कि जटिल से जटिल सरकारी नियम और शैक्षणिक अपडेट भी पाठकों तक आसान और समझने लायक भाषा में पहुंचे.

एबीपी लाइव में आने से पहले दीनदयाल पाटीदार अपनी यूनिवर्सिटी की मीडिया टीम का हिस्सा रह चुके हैं, जहां उन्होंने कैंपस से जुड़ी खबरों, इवेंट्स और एकेडमिक गतिविधियों की रिपोर्टिंग और कवरेज की जिम्मेदारी निभाई. इसी दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, कंटेंट राइटिंग, न्यूज राइटिंग की बारीकियां और खबरों को सही फॉर्मेट व भाषा में पेश करने का हुनर सीखा, जो आज उनकी पत्रकारिता का अहम हिस्सा हैं.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने मंदसौर यूनिवर्सिटी, मंदसौर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन (बीए-जेएमसी) में स्नातक की पढ़ाई की है. वह मूल रूप से मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के रहने वाले हैं.
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Published at : 03 Nov 2026 03:15 PM (IST)
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Education News ABP NEWS
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