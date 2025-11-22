NEET PG काउंसलिंग पहले राउंड का सीट आवंटन रिजल्ट घोषित, इस दिन से कर पाएंगे कॉलेज में रिपोर्ट

मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने नीट पीजी 2025 काउंसलिंग के पहले राउंड का अनंतिम सीट आवंटन परिणाम जारी कर दिया है. एमडी और एमएस जैसे पोस्टग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाले उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर अपना सीट आवंटन स्टेटस चेक कर सकते हैं.

कितने उम्मीदवारों को मिली सीट?



पहले राउंड की काउंसलिंग में कुल 26,889 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है. जिनका नाम अलॉटमेंट रिजल्ट में है, उन्हें अपने आवंटित कॉलेज में दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिए रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा.

कॉलेज में रिपोर्टिंग की तारीखें



अलॉटमेंट प्राप्त उम्मीदवार 23 नवंबर से 01 दिसंबर, 2025 के बीच अपने आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हैं. इस दौरान दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी होगी और कॉलेज में प्रवेश formalities को पूरा करना होगा. समय पर रिपोर्ट न करने पर उम्मीदवार की सीट रद्द हो सकती है.





दूसरे राउंड की तैयारी



जो उम्मीदवार पहले राउंड में शॉर्टलिस्ट नहीं हुए हैं, वे दूसरे राउंड की काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं. इसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया 02 दिसंबर से 07 दिसंबर, 2025 तक चलेगी. इसके अलावा उम्मीदवार 03 दिसंबर से 07 दिसंबर के बीच अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स के विकल्प भर सकते हैं. दूसरे राउंड का सीट आवंटन परिणाम 10 दिसंबर को जारी किया जाएगा.

जानें क्यों जरूरी है समय पर रिपोर्ट करना



MCC ने स्पष्ट किया है कि आवंटित उम्मीदवारों को समय पर कॉलेज में दस्तावेज सत्यापन और एडमिशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी. देरी करने पर उम्मीदवार की सीट कैंसिल हो सकती है और उन्हें दूसरे राउंड में भी मौका नहीं मिल सकता. इसलिए उम्मीदवारों को समय का पूरा ध्यान रखना चाहिए.

कैसे देखें और डाउनलोड करें रिजल्ट

