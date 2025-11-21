PNB में ऑफिसर बनकर बैंकिंग करियर चमकाने का मौका, 750 पदों पर भर्ती; 23 नवंबर तक भर सकेंगे फॉर्म

पंजाब नेशनल बैंक के लोकल बैंक ऑफिसर (LBO) पद के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बस आने ही वाली है, और ऐसे में बैंकिंग करियर का सपना देखने वाले युवाओं में तेजी से उत्साह बढ़ रहा है. कुल 750 रिक्तियों के लिए जारी इस भर्ती में इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आ रहे हैं कि यह साफ दिखाई देता है कि युवा सुरक्षित और स्थिर सरकारी करियर की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं.

PNB द्वारा जारी यह वैकेंसी JMGS-I ग्रेड की है, यानी उम्मीदवारों को सीधे जूनियर मैनेजमेंट स्तर पर नियुक्ति मिलेगी. इससे न केवल शुरुआती सैलरी अच्छी मिलेगी, बल्कि भविष्य में प्रमोशन और करियर ग्रोथ के भी बेहतर अवसर मिलेंगे. बैंक की वेबसाइट pnb.bank.in पर यह भर्ती चल रही है, और 23 नवंबर 2025 को आवेदन की प्रक्रिया बंद हो जाएगी.

लोकल बैंक ऑफिसर पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है. इसके साथ ही बैंकिंग अनुभव भी अनिवार्य रखा गया है. उम्मीदवार को किसी बैंक के क्लेरिकल या ऑफिसर पद पर कम से कम एक साल का अनुभव होना चाहिए, तभी वह इस पद के लिए आवेदन कर सकेगा. यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बैंक सीधे ऐसे उम्मीदवारों की तलाश में है जो बैंकिंग सिस्टम को समझते हों और तुरंत जिम्मेदारी संभाल सकें.

फीस कितनी देनी होगी?

फीस की बात करें तो सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटिगरी के उम्मीदवारों के लिए 1180 रुपये, जबकि एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए 59 रुपये आवेदन शुल्क तय किया गया है. यह फीस ऑनलाइन ही जमा करनी होगी.

ऐसे होगा चयन

भर्ती की चयन प्रक्रिया तीन चरणों में संपन्न होगी. सबसे पहले उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा होगी, इसके बाद लोकल भाषा का टेस्ट लिया जाएगा. दोनों चरण पास करने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. इन तीनों चरणों में प्रदर्शन के आधार पर अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी.

सैलरी कितनी होगी?

सैलरी की बात करें तो PNB के लोकल बैंक ऑफिसर पद के लिए बेसिक पे 48,480 रुपये से 85,920 रुपये प्रति माह के बीच होगा. इसके अलावा डियर्स अलाउंस, मेडिकल और अन्य भत्ते भी मिलेंगे.

कैसे करें आवेदन?

आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है. उम्मीदवारों को बैंक की वेबसाइट पर जाकर Recruitment सेक्शन में Apply Online लिंक पर क्लिक करना है. लिंक पर क्लिक करने के बाद उम्मीदवार IBPS वेबसाइट पर पहुंचते हैं, जहां रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होती है. नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जैसी बेसिक जानकारी भरने के बाद उम्मीदवारों को फोटो, हस्ताक्षर और शैक्षिक व अनुभव प्रमाणपत्र अपलोड करने होते हैं. इसके बाद आवेदन शुल्क जमा कर फॉर्म को अंतिम रूप देना होता है.



