यूपीएससी के इंटरव्यू में क्या पहनें और क्या नहीं? दिव्यकीर्ति सर की यह सलाह बना देगी लाइफ

यूपीएससी के इंटरव्यू में क्या पहनें और क्या नहीं? दिव्यकीर्ति सर की यह सलाह बना देगी लाइफ

यूपीएससी इंटरव्यू में छोटी-सी ड्रेसिंग गलती भी बड़े मौके को खराब कर सकती है. दिव्यकीर्ति सर के आसान और प्रैक्टिकल टिप्स उम्मीदवारों को इंटरव्यू में आत्मविश्वास और प्रोफेशनल लुक देने में मदद करते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 22 Nov 2025 12:34 PM (IST)
Preferred Sources

यूपीएससी प्रीलिम्स और मेन्स निकाल लेना किसी भी उम्मीदवार के लिए बड़ी जीत है. इसे अक्सर ‘आधी जंग जीतना’ कहा जाता है. लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी है यूपीएससी इंटरव्यू. यहां की छोटी-सी गलती भी IAS-IPS बनने के सपने को कुछ समय के लिए रोक सकती है. इसलिए इस दौर में हर कदम बहुत सोच-समझकर उठाना पड़ता है. कई उम्मीदवार मेन्स तक बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं पर इंटरव्यू में ड्रेस या बॉडी लैंग्वेज की साधारण-सी चूक उनके पूरे सफर को फिर से शुरू करवा देती है.

यूपीएससी इंटरव्यू सिर्फ आपके जवाबों का टेस्ट नहीं है. यह आपकी पर्सनैलिटी, आत्मविश्वास, अनुशासन, प्रस्तुति और सोच को समझने के लिए भी होता है. यही वजह है कि पैनल बेहद बारीकी से उम्मीदवारों की हर छोटी-सी बात पर नजर रखता है कपड़े, बैठने का तरीका, बोलने का अंदाज, यहां तक कि आपके जूतों और सॉक्स के रंग पर भी ध्यान जाता है.

इसी संवेदनशील दौर में उम्मीदवार अक्सर अपने पसंदीदा मेंटर और दृष्टि IAS के फाउंडर विकास दिव्यकीर्ति सर के सुझावों पर भरोसा करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले उनके कई वीडियो इंटरव्यू की तैयारी में बड़ी मदद करते हैं. इन्हीं में से एक वीडियो में उन्होंने इंटरव्यू ड्रेस को लेकर बेहद उपयोगी बातें बताई हैं, जो हर उम्मीदवार को जाननी चाहिए.

इंटरव्यू में कपड़े क्यों इतने जरूरी हैं?

यूपीएससी देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है. यहां से देश को IAS, IPS और IFS जैसे अधिकारी मिलते हैं. इसलिए यूपीएससी इंटरव्यू सिर्फ फॉर्मलिटी नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्तर है जहां उम्मीदवार की संपूर्ण छवि जज की जाती है.

ड्रेस आपकी सोच और पेशेवर व्यवहार का पहला परिचय होती है. अगर आपका पहनावा साफ-सुथरा, संतुलित और प्रोफेशनल है, तो यह आपकी गंभीरता और तैयारी दिखाता है. यही कारण है कि इंटरव्यू रूम में प्रवेश करते ही पैनल आपके कपड़ों से लेकर आपकी चाल और बैठने के तरीके तक सब नोटिस करता है.

इंटरव्यू में क्या पहनें, क्या नहीं

विकास सर कहते हैं कि इंटरव्यू में कपड़ों को लेकर सरलता और साफ-सफाई सबसे जरूरी है. कोई भारी-भरकम स्टाइल या रंगों की जरूरत नहीं है. कुछ छोटे-छोटे नियम इंटरव्यू में आपकी छवि को और बेहतर बना सकते हैं.

वे कहते हैं कि टाई बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए. थोड़ा-सा भी टेढ़ा होने पर लुक खराब लगता है. इंटरव्यू से पहले आईने में एक बार जरूर चेक करें. इंटरव्यू रूम में प्रवेश करते समय कोट के बटन खोलकर बैठना चाहिए. यह सामान्य तरीका माना जाता है और आरामदायक भी रहता है. पॉकेट फ्लैप को लेकर भी उनकी सलाह है फ्लैप बाहर न हों. उन्हें अंदर की तरफ रखें. बाहर निकले फ्लैप प्रोफेशनल लुक को खराब कर देते हैं.

सॉक्स का रंग

अक्सर उम्मीदवार कोट और जूते पर तो पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन सॉक्स की तरफ ध्यान नहीं जाता. दिव्यकीर्ति सर साफ कहते हैं कि सॉक्स का रंग भी ड्रेस को पूरा करता है, इसलिए सही रंग चुनना जरूरी है. अगर आप नेवी ब्लू कोट-पैंट पहन रहे हैं (जो इंटरव्यू में सबसे आम ड्रेस है), तो उसके साथ ब्लैक सॉक्स पहनें.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 22 Nov 2025 12:34 PM (IST)
Education UPSC Interview Dress Code UPSC Interview Tips
